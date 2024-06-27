Содоль відповідальний за підготовку оборони на Харківщині перед повторним наступом РФ, - звернення начштабу "Азова" Кротевича до ДБР

Екскомандувач Об‘єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" несе відповідальність за підготовку оборони у Харківській області перед повторним наступом військ РФ.

Про це йдеться в звернені начальника штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.

У зверненні Кротевич також зазначає, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації "Азову" і 36-ої бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-ій Содоль наказував прориватися на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбінат Ілліча. Але в той час "Азов" був ближче до "Азовсталі", а морпіхи – до меткомбінату Ілліча.

Начштабу "Азову" розповів, що його підрозділ не отримав "жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя", а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.

Також в листі йдеться про те, що під час оточення Маріуполя взаємодія з підрозділами, які не входили до маріупольського гарнізону, була повністю відсутня. Це загрожувало різним підрозділам "дружнім вогнем".

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"Генерал-лейтенант керує військами "неадекватно", а його рішення призвели до смертей "тисяч військовослужбовців" ЗСУ, НГУ та інших підрозділів Сил оборони. Содоль як командувач ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед повторним російським наступом на Харківську область", - наголосив Кротевич.

Крім того у зверненні до ДБР він заявив, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль почав віддавати "незрозумілі накази" 12-ій бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Що передувало

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

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