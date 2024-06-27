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Содоль відповідальний за підготовку оборони на Харківщині перед повторним наступом РФ, - звернення начштабу "Азова" Кротевича до ДБР

Генерал-лейтенант Юрій Содоль

Екскомандувач Об‘єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" несе відповідальність за підготовку оборони у Харківській області перед повторним наступом військ РФ.

Про це йдеться в звернені начальника штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.

У зверненні Кротевич також зазначає, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації "Азову" і 36-ої бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-ій Содоль наказував прориватися на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбінат Ілліча. Але в той час "Азов" був ближче до "Азовсталі", а морпіхи – до меткомбінату Ілліча.

Начштабу "Азову" розповів, що його підрозділ не отримав "жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя", а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.

Також в листі йдеться про те, що під час оточення Маріуполя взаємодія з підрозділами, які не входили до маріупольського гарнізону, була повністю відсутня. Це загрожувало різним підрозділам "дружнім вогнем".

Читайте: Прорив росіян на Торецьк. Оборонних споруд знову нема, - "слуга народу" Безугла

"Генерал-лейтенант керує військами "неадекватно", а його рішення призвели до смертей "тисяч військовослужбовців" ЗСУ, НГУ та інших підрозділів Сил оборони. Содоль як командувач ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед повторним російським наступом на Харківську область", - наголосив Кротевич.

Крім того у зверненні до ДБР він заявив, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль почав віддавати "незрозумілі накази" 12-ій бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.

Що передувало

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.

24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.

Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ брак особового складу на фронті, ворог перевищує нас у 7-10 разів, - командувач Об’єднаних сил Содоль

Автор: 

Харківщина (6054) Азов (784) Содоль (28) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+35
Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, але йому було присвоєно звання Героя України

ким ?
а головне - коли ?!!!!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 а ось коли - Герой України (28 лютого 2022 р.) - Вікіпедія
ЗЄлєнським достроково за сдачу Марика і двох найбоєздатніших бригад???
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27.06.2024 00:51
+22
https://t.me/ssternenko/30351

Ще із колекції військових злочинів генерала Содоля.

Осінь 2022, район ДАПу.
Відео штурму на мінне поле воїнів 36 ОБрМП і 503 ОБМП.
Морпіхи загинули через наказ Содоля штурмувати саме там колоною.

Таких прикладів безліч. Генерал часто спускався до безпосереднього управління взводами і ротами, що тягнуло за собою надмірні втрати серед особового складу.
Коли починались службові розслідування, карали зазвичай за це ротних або комбатів.

Честь полеглим.
Кара злочинцям!

Стерненко
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27.06.2024 00:43
+19
The Washington Post публікує уривки зі заяви начштабу "Азова" Кротевича в ДБР на вже колишнього командувача Об'єднаних сил Содоля.

Генерал Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті, втрати великої кількості солдатів і території
- пише у ньому Кротевич.

Військовий звинуватив генерала в цілій низці помилок:

- "Хоча генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, йому було присвоєно звання Героя України";

- не постачав бригаду "Азова" ************, не нарощував сили та оборону в місті перед наступом;

- коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: "Нам кінець" ("We're [screwed]") і поклав трубку;

- Нещодавно Содоль наказав «Азову» наступати без необхідних артилерійських ***********. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, «проти командира [Азова] було розпочато офіційне розслідування».
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27.06.2024 00:35
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Ось бачите, винен Содоль, наш потужний Лідор не винен.
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27.06.2024 09:12 Відповісти
Маріуполь то справа запутана, тоді дійсно творилося хєр зна що, була і паніка і метушня і все інше. А ось пр...ти стратегічний резерв у тн "контрнаступі" тільки тому що главзебу захотілося перемог і втановлення прапорів, оце велике питання до Залужного. Головком, не зміг довести до дебіла абсурдність авантюри наступу по мінах. І просто побіг виконувати як якісь ротний.
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27.06.2024 10:00 Відповісти
Якось у ваших дискусіях випадає Залужний.
Коли приймали рішення залишати "Азов" і 36-ту в оточенні в Маріку, Залужний де був?
Коли приймали рішення йти у лоба по мінних полях на Роботине, Залужний де був?
Коли до останнього чиплялись за Северодонецьк, не зважаючи на втрати, Залужний де був?
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27.06.2024 09:13 Відповісти
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27.06.2024 09:30 Відповісти
Вже давно писали, що Зелебон відсторонив Залужного від деяких рішень. Сирок підпорядковувався Єрмаку, він же і його люди командували на провальних напрямках. У Залужного сильно не питали. Робився зелі піар.
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27.06.2024 09:36 Відповісти
Ксенія, коли у перші дні Зєля з Єрьмаком сиділи у погребі, жрали єрьмаковській "до ширак" із фсб-шної пайки, та ссялися і сралися від страху, Залужний міг все.
Він міг і мав дати наказ на вихід із Маріка.

Це потім вже, коли закінчився "до ширак", клоун і манагер вилізли з погреба і почався пі-ар, з'явився Сирській.

Я вже мовчу про "пройопаний" підрив стратегічних мостів на Півдні і Півночі. Ну це - окрема історія...
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27.06.2024 10:08 Відповісти
Правильно, бо вони не втручались. Золоті години для країни. Щурі сидять у підвалі. ДБР, СБУ, мєнти втікли на захід. І все пішло на нашу користь. Але це не довго тривало.
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27.06.2024 10:16 Відповісти
Та да, були такі веселі часи...
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27.06.2024 10:34 Відповісти
Залужний тоді займався розробкою закону про посилення відповідальності військовослужбовців.
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27.06.2024 13:46 Відповісти
Там де херня- його не було. І взагалі південь сам по собі проїбся.
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27.06.2024 13:59 Відповісти
А я то думаю, чого ця возня виникла.
Ясно тепер, що знайшли цапа відбувайла. За зраду зелі і єрмачка має відповісти Содоль.
Кротевич мабуть хоче щоб українців вбивали і нищили далі. Бо він не говорить правди, а лише ******** зрадникам.
От власне і відповідь чому ми стільки століть боремось за державність, а її все немає..
Бо такі люди. Герої вони чи ні. Більше від них користі чи шкоди.
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27.06.2024 09:34 Відповісти
І тільки верховний говнокомандувач, який призначав Содоля, жодної відповідальності не несе.
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27.06.2024 09:45 Відповісти
Кротевич сидел и помалкивал с 22 года и тут резко заговорил вместе с Марьяной .
Конечно все верят что во всем виноват негодяй Содоль .
Только кто его наградил званием героя и назначил , Кротевичу не велено о этом говорить ...
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27.06.2024 09:48 Відповісти
Костя піди візьми гітару і тихим голосом співай…)
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27.06.2024 12:59 Відповісти
Содоля может критиковать тот кто имеет профильное образование и соответствует его уровню , а не Кротевич который не окончил даже военного училища .Как он руководит штабом Азова и получил звание подполковника без учёбы в академии .
Ну это всё мелочи, главное бороду отрастить и вовремя что-то вместе с Марьяной крикнуть...
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27.06.2024 10:00 Відповісти
Ну если страной руководит неуч ( в смысле госсударственного управления) , то почему Кротевич не может критиковать будучи непосредственно участником этих событий ?
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27.06.2024 11:52 Відповісти
ну звичайно, сересерські командири найкращі у світі!! бо навчені "старою школою воєвавших дєдов"
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27.06.2024 11:53 Відповісти
Цікаво , а чи можуть критикувати родичі загиблих або поранені, в наслідок наказів? Я думаю, що не те що критикувати, а позиватися через суд. Потерпілі це не тільки загиблі і поранені, а і їх родичі. Цікаво чи може, дружина, дитина, батько, мати, брат, сестра ознайомитися з матеріалами, наказами, обставинами трагедії? Я думаю, що це повинно бути. Мають бути роз'яснення чому наприклад не відійшли на інші позиції і таке інше. Чи посилювати відповідальності за невиконання п'яних наказів будуть виключно для солдат? Як це відбувається зараз? Ха ха ха.
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27.06.2024 12:41 Відповісти
Академія для підполковника не потрібна. А рівень знань це настільки широке поле для дискусій, що краще туди не ступати.
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27.06.2024 13:11 Відповісти
Смішний ти. В нас десятки паркетних генералів, які позакінчували академії, але, як показала велика війна, на полі бою вони - 0.
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27.06.2024 10:11 Відповісти
Можно подумати, що голонокомандувач про це не знав, чи йому не доповідали (чи доповідали як він хотів, щоб угодити?). Та за цим усім стоять життя наших славетних воїнів, втрати которих кожен день набагатше, ніш ранійш.
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27.06.2024 10:20 Відповісти
ніякої " правоохоронної системи держави" не існує, це просто Організоване Злочинне Угрупування!!!
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27.06.2024 10:22 Відповісти
Можна подумати, що з заміною командувача хоча б щось зміниться. Змінювати потрібно геть усю систему невігласів, непрофессіоналів та кумовів з коханками-коханцями.
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27.06.2024 10:29 Відповісти
Знайшли крайнього. Я вже почав думати, що то прибиральниця з ВР Чонгар розмінувала
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27.06.2024 11:00 Відповісти
А хто здав Південь і готувався здати Україну ,рашисти за перший тиждень війни захопили 90% території що нині окупована хтось має відповісти ?
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27.06.2024 12:39 Відповісти
Отправить послом в Африку к людоедам. Сорри что я говорю, Кения основной союзник США вне НАТО.
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27.06.2024 12:42 Відповісти
а когда хеля будет відповідальний ? или только шестерки ?
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27.06.2024 12:49 Відповісти
Когда свалит к маме с папой в Израиль, вот тогда можно до усёру добиваться выдачи апеллируя к фактам коррупции.
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27.06.2024 12:53 Відповісти
Кротевич так позеленів, що аж тхне. Ви послухайте його інтерв'ю. По порше манера мови як у якогось братка, по друге, він там так зеленського вилизує, аж гай шумить. Бубачка ні в чьом нє вінаватая нє нє, от і знайшли на кого повісити його про@оби.

Я доречі Содоля не захищаю, але не бачити, що це спрямована атака з опи може тільки ідіот
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27.06.2024 22:21 Відповісти
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