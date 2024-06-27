Содоль відповідальний за підготовку оборони на Харківщині перед повторним наступом РФ, - звернення начштабу "Азова" Кротевича до ДБР
Екскомандувач Об‘єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Юрій Содоль як керівник ОСУВ "Хортиця" несе відповідальність за підготовку оборони у Харківській області перед повторним наступом військ РФ.
Про це йдеться в звернені начальника штабу бригад "Азов" Богдана Кротевича до Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську Правду.
У зверненні Кротевич також зазначає, що генерал-лейтенант не перебував у Маріуполі жодної години і віддавав накази, що суперечили місцям дислокації "Азову" і 36-ої бригади морської піхоти. Зокрема, за інформацією Кротевича, 36-ій Содоль наказував прориватися на завод "Азовсталь", а "Азову" – на меткомбінат Ілліча. Але в той час "Азов" був ближче до "Азовсталі", а морпіхи – до меткомбінату Ілліча.
Начштабу "Азову" розповів, що його підрозділ не отримав "жодного додаткового патрона до початку оборони Маріуполя", а фортифікаційні споруди в місті не були зведені через проблеми в комунікації Содоля з місцевою владою.
Також в листі йдеться про те, що під час оточення Маріуполя взаємодія з підрозділами, які не входили до маріупольського гарнізону, була повністю відсутня. Це загрожувало різним підрозділам "дружнім вогнем".
"Генерал-лейтенант керує військами "неадекватно", а його рішення призвели до смертей "тисяч військовослужбовців" ЗСУ, НГУ та інших підрозділів Сил оборони. Содоль як командувач ОСУВ "Хортиця" відповідальний за підготовку оборони перед повторним російським наступом на Харківську область", - наголосив Кротевич.
Крім того у зверненні до ДБР він заявив, що після призначення на посаду очільника ОСУВ "Хортиця" Содоль почав віддавати "незрозумілі накази" 12-ій бригаді НГУ про заняття низин, а також просування на незначну кількість метрів у короткі строки без достатньої кількості боєприпасів.
Що передувало
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що начальник штабу "Азову" Кротевич написав до ДБР заяву на генерала, "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".
Своєю чергою, заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Мар'яна Безугла зазначала, що керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал.
24 червня у ДБР підтвердили, що отримали заяву начштабу бригади "Азов" Кротевича стосовно генерала.
Того ж дня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
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Коли приймали рішення залишати "Азов" і 36-ту в оточенні в Маріку, Залужний де був?
Коли приймали рішення йти у лоба по мінних полях на Роботине, Залужний де був?
Коли до останнього чиплялись за Северодонецьк, не зважаючи на втрати, Залужний де був?
Він міг і мав дати наказ на вихід із Маріка.
Це потім вже, коли закінчився "до ширак", клоун і манагер вилізли з погреба і почався пі-ар, з'явився Сирській.
Я вже мовчу про "пройопаний" підрив стратегічних мостів на Півдні і Півночі. Ну це - окрема історія...
Ясно тепер, що знайшли цапа відбувайла. За зраду зелі і єрмачка має відповісти Содоль.
Кротевич мабуть хоче щоб українців вбивали і нищили далі. Бо він не говорить правди, а лише ******** зрадникам.
От власне і відповідь чому ми стільки століть боремось за державність, а її все немає..
Бо такі люди. Герої вони чи ні. Більше від них користі чи шкоди.
Конечно все верят что во всем виноват негодяй Содоль .
Только кто его наградил званием героя и назначил , Кротевичу не велено о этом говорить ...
Ну это всё мелочи, главное бороду отрастить и вовремя что-то вместе с Марьяной крикнуть...
Я доречі Содоля не захищаю, але не бачити, що це спрямована атака з опи може тільки ідіот