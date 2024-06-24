Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВIДЕО
Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
Про це він розповів у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо", - сказав Зеленський.
