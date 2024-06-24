УКР
Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВIДЕО

Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. 

Про це він розповів у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Нарада з військовими. Зранку. Були Головком, начальник Генерального штабу, міністр оборони. Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно. Обговорили також і кадрові питання у Збройних Силах України. Я ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Була сьогодні доповідь і щодо Покровська – наслідків ударів російських ракет. Десятки людей постраждали, і серед них – три дитини. Чотири людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково відповімо Росії на цей удар – відповімо абсолютно справедливо", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25253) Содоль Юрій (28)
+77
24.06.2024 20:08 Відповісти
+55
содоль -це паскудник , як і всі зелені покидьки, це одна команда. Вони своїх не кидають. Зесморчок казав: я із дєрьмаком прийшов, я із дєрьмаком і піду( маю надію під суд)
24.06.2024 20:18 Відповісти
+50
Тепер Содоль стане непридатним і поїде у Францію послом!
24.06.2024 20:11 Відповісти
Брудний покидьок полковник Баранець, кореспондент "Комсомольської правди", вимагав завдати удару по Києву.
25.06.2024 07:34 Відповісти
Час міняти це сонцесяйне зелене диво природи!
25.06.2024 08:02 Відповісти
А чи чула Безугла:
інженера-конструктора заводу Антонова С.Проніна,59р.,слуги мобілізували в окопи.
Видно,щоби поменше займався розробкою авіацією...
25.06.2024 08:18 Відповісти
Починати треба з того, щоб вигнати і віддати під суд Зеленського і Єрмака. Все решту "посиплеться". Без цього - "музикантів" тільки тасуватимуть, а музики і кіно не буде...
25.06.2024 08:56 Відповісти
Чернь жаждет нового скандала?
Организуем ей его!
И если прений будет мало-
То поскорей найдём его!
Кого?
Козла! Козла мы смело растерзаем,
Потом в смолу макнём его,
Потом рога ему сломаем
И под конец распнём его!
25.06.2024 09:41 Відповісти
