Зеленський 27 червня відвідає Брюссель для участі у Саміті ЄС, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський 27 червня 2024 року відвідає Брюссель для участі у саміті ЄС.

Про це повідомляє польське видання RMF24, передає Цензор.НЕТ.

"Така інформація поширюється", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Інформацію про це офіційно не підтверджують із міркувань безпеки.

Дипломат заявив, що Україна та ЄС підпишуть документ про гарантії безпеки.

Документ має бути підписано "на рівні глав дипломатії".

