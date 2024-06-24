Зеленский 27 июня посетит Брюссель для участия в Саммите ЕС, - СМИ
Президент Владимир Зеленский 27 июня 2024 года посетит Брюссель для участия в саммите ЕС.
Об этом сообщает польское издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.
"Такая информация распространяется", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.
Информацию об этом официально не подтверждают из соображений безопасности.
Дипломат заявил, что Украина и ЕС подпишут документ о гарантиях безопасности.
Документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".
в україни, більше нема чого робити.
тут, єрмачина головний.
а, прострочений зе!лідор покатається по світу, за наш кошт.