Зеленский 27 июня посетит Брюссель для участия в Саммите ЕС, - СМИ

Президент Владимир Зеленский 27 июня 2024 года посетит Брюссель для участия в саммите ЕС.

Об этом сообщает польское издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.

"Такая информация распространяется", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Информацию об этом официально не подтверждают из соображений безопасности.

Дипломат заявил, что Украина и ЕС подпишут документ о гарантиях безопасности.

Документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".

Также читайте: Это лето - критично. Очень важно, чтобы ЕС усилил военную поддержку Украины, - глава МИД Румынии Одобеску