РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8414 посетителей онлайн
Новости
587 6

Зеленский 27 июня посетит Брюссель для участия в Саммите ЕС, - СМИ

Зеленський поїде до Брюсселя на саміт ЄС

Президент Владимир Зеленский 27 июня 2024 года посетит Брюссель для участия в саммите ЕС.

Об этом сообщает польское издание RMF24, передает Цензор.НЕТ.

"Такая информация распространяется", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

Информацию об этом официально не подтверждают из соображений безопасности.

Дипломат заявил, что Украина и ЕС подпишут документ о гарантиях безопасности.

Документ должен быть подписан "на уровне глав дипломатии".

Также читайте: Это лето - критично. Очень важно, чтобы ЕС усилил военную поддержку Украины, - глава МИД Румынии Одобеску

Автор: 

Зеленский Владимир (21690) Евросоюз (17495)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову щетину фарбувати доведеться...
показать весь комментарий
24.06.2024 17:36 Ответить
все правильно.
в україни, більше нема чого робити.
тут, єрмачина головний.
а, прострочений зе!лідор покатається по світу, за наш кошт.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:00 Ответить
Із цієї статті випливає , щоб нікому не казати що зелейоб поїде в Брюссель .
показать весь комментарий
24.06.2024 18:24 Ответить
ВоФка,тільки одінься поприлічнєй,я тебе прошу,не позорь мене,там всі люди будуть в костюмах відомих брендів,а ти знов,як бомж прийдеш,в кєдах і облізлому,оливковому світшоті.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:58 Ответить
Пошліть розумну людину, а не туриста!
показать весь комментарий
25.06.2024 05:59 Ответить
Нах## ты там нужен? Может твой перелёт сэкономит кому то киловатт. Падла ё#аная
показать весь комментарий
25.06.2024 07:22 Ответить
 
 