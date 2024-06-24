Это лето - критично. Очень важно, чтобы ЕС усилил военную поддержку Украины, - глава МИД Румынии Одобеску

Румыния подчеркивает необходимость наращивать военную помощь от Европейского Союза для Украины.

Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 24 июня, в Люксембурге. Ее заявление цитирует "Інтерфакс-Україна", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается агрессии России против Украины, то ситуация с безопасностью остается деликатной. Это лето является критическим. Поэтому очень важно, чтобы ЕС усилил свою военную поддержку", - заявила глава внешнеполитического ведомства Румынии.

Дипломат также напомнила, что недавно ее страна решила передать Украине дополнительную систему Patriot.

Кроме этого, Одобеску заявила, что в нынешней ситуации с безопасностью очень важно иметь стратегический подход ЕС в отношении региона Черного моря.

"Именно поэтому я буду просить о совместном коммюнике Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии относительно стратегического подхода к Черноморскому региону", - заявила дипломат.

Также министр приветствовала проведение первой Межправительственной конференции с участием Украины и Молодовы, чтобы официально открыть переговоры стран с ЕС. Конференция, как известно, запланирована на вторник, 25 июня.

"Эта Межправительственная конференция закрепит Украину и Республику Молдова на необратимом пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула глава румынского МИД.

