Это лето - критично. Очень важно, чтобы ЕС усилил военную поддержку Украины, - глава МИД Румынии Одобеску
Румыния подчеркивает необходимость наращивать военную помощь от Европейского Союза для Украины.
Об этом заявила глава МИД Румынии Луминица Одобеску перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, 24 июня, в Люксембурге. Ее заявление цитирует "Інтерфакс-Україна", сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается агрессии России против Украины, то ситуация с безопасностью остается деликатной. Это лето является критическим. Поэтому очень важно, чтобы ЕС усилил свою военную поддержку", - заявила глава внешнеполитического ведомства Румынии.
Дипломат также напомнила, что недавно ее страна решила передать Украине дополнительную систему Patriot.
Кроме этого, Одобеску заявила, что в нынешней ситуации с безопасностью очень важно иметь стратегический подход ЕС в отношении региона Черного моря.
"Именно поэтому я буду просить о совместном коммюнике Европейской службы внешних связей и Европейской комиссии относительно стратегического подхода к Черноморскому региону", - заявила дипломат.
Также министр приветствовала проведение первой Межправительственной конференции с участием Украины и Молодовы, чтобы официально открыть переговоры стран с ЕС. Конференция, как известно, запланирована на вторник, 25 июня.
"Эта Межправительственная конференция закрепит Украину и Республику Молдова на необратимом пути к вступлению в ЕС", - подчеркнула глава румынского МИД.
Чули ми вже про критичні два-три тижні, критичні місяці, критичні осінь, зиму та весну. Навіть про критичний рік вже було. Досі це все були лише слова.