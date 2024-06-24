Це літо є критичним. Дуже важливо, щоб ЄС посилив військову підтримку України, - глава МЗС Румунії Одобеску
Румунія наголошує на необхідності нарощувати військову допомогу від Європейського Союзу для України.
Про це заявила глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС у понеділок, 24 червня, у Люксембурзі, її заяву цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується агресії Росії проти України, то безпекова ситуація залишається делікатною. Це літо є критичним. Тому дуже важливо, щоб ЄС посилив свою військову підтримку", - заявила очільниця зовнішньополітичного відомства Румунії.
Дипломатка також нагадала, що нещодавно її країна вирішила передати Україні додаткову систему Patriot.
Крім цього, Одобеску заявила, що у нинішній ситуації з безпекою дуже важливо мати стратегічний підхід ЄС щодо регіону Чорного моря.
"Саме тому я проситиму про спільне комюніке Європейської служби зовнішніх зв'язків і Європейської комісії щодо стратегічного підходу до Чорноморського регіону", - заявила дипломатка.
Також міністерка привітала проведення першої Міжурядової конференції за участю України та Молодови, щоб офіційно відкрити переговори країн з ЄС. Конференція, як відомо, запланована на вівторок, 25 червня.
"Ця Міжурядова конференція закріпить Україну і Республіку Молдова на незворотному шляху до вступу в ЄС", - наголосила глава румунського МЗС.
Чули ми вже про критичні два-три тижні, критичні місяці, критичні осінь, зиму та весну. Навіть про критичний рік вже було. Досі це все були лише слова.