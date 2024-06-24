УКР
ЄС має пришвидшити надання військової допомоги України, зокрема систем ППО, - Кулеба

Кулеба виступив перед Радою ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС пришвидшити постачання військової допомоги до України, зокрема засобів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Сьогодні я виступав перед Радою ЄС із закордонних справ на запрошення Жозепа Борреля. Я подякував 27 країнам - членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС проти РФ для придушення військової економіки Путіна.

"Привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.  

Окремо я наголосив на необхідності пришвидшити постачання військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, і розширити виробництво оборонної промисловості. Ми можемо й маємо перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.

Читайте: Кулеба про участь РФ у другому Саміті миру: Можлива за форматом "зернової угоди"

санкції (12589) Євросоюз (14018) Кулеба Дмитро (3605)
Подивіться на Південну Корею в них є ЗРК не гірший Патріота чі Насамса, з ними ведіть перемовини
кулєба чи реально наповнити диряве відро???
Заклик до Євросоюзу надавати військову допомогу Україні має сенс лише як заклик до всього світу, і нікому конкретно. А всю військову допомогу нам надають наші союзники, яких можна перерахувати кількістю до тридцяти.
Якби Кулеба конкретно назвав країни ЄС саботажників такої допомоги - було би користі більше.
зелений вказівок даватель у сось мережах?
кулєба чи реально наповнити диряве відро???
Заклик до Євросоюзу надавати військову допомогу Україні має сенс лише як заклик до всього світу, і нікому конкретно. А всю військову допомогу нам надають наші союзники, яких можна перерахувати кількістю до тридцяти.
Якби Кулеба конкретно назвав країни ЄС саботажників такої допомоги - було би користі більше.
не іде костюм - кеди і тренікі, ну цеж натурально!
Подивіться на Південну Корею в них є ЗРК не гірший Патріота чі Насамса, з ними ведіть перемовини
Достойний представник зеленого **********.
А то у нас деньги на дороги уходят
********* шапито
Хто це?
Нам ніхто нічого не в винен Допомогають тому, хто сам собі допомогає
