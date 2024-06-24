ЄС має пришвидшити надання військової допомоги України, зокрема систем ППО, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС пришвидшити постачання військової допомоги до України, зокрема засобів ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Сьогодні я виступав перед Радою ЄС із закордонних справ на запрошення Жозепа Борреля. Я подякував 27 країнам - членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС проти РФ для придушення військової економіки Путіна.

"Привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.

Окремо я наголосив на необхідності пришвидшити постачання військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, і розширити виробництво оборонної промисловості. Ми можемо й маємо перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.

