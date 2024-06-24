ЄС має пришвидшити надання військової допомоги України, зокрема систем ППО, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС пришвидшити постачання військової допомоги до України, зокрема засобів ППО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.
"Сьогодні я виступав перед Радою ЄС із закордонних справ на запрошення Жозепа Борреля. Я подякував 27 країнам - членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - зазначив очільник МЗС.
Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС проти РФ для придушення військової економіки Путіна.
"Привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених російських активів на користь України.
Окремо я наголосив на необхідності пришвидшити постачання військової допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони, і розширити виробництво оборонної промисловості. Ми можемо й маємо перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила початок переговорів про вступ з Україною і Молдовою 25 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якби Кулеба конкретно назвав країни ЄС саботажників такої допомоги - було би користі більше.