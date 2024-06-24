ЕС должен ускорить предоставление военной помощи Украины, в частности, систем ПВО, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить поставки военной помощи в Украину, в частности средств ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети X.
"Сегодня я выступал перед Советом ЕС по иностранным делам по приглашению Жозепа Борреля. Я поблагодарил 27 стран - членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", - отметил глава МИД.
Кулеба также отметил важность 14-го пакета санкций ЕС против РФ для подавления военной экономики Путина.
"Приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.
Отдельно я отметил необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны, и расширить производство оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - добавил глава МИД.
Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якби Кулеба конкретно назвав країни ЄС саботажників такої допомоги - було би користі більше.