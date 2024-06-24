РУС
801 10

ЕС должен ускорить предоставление военной помощи Украины, в частности, систем ПВО, - Кулеба

Кулеба виступив перед Радою ЄС

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал ЕС ускорить поставки военной помощи в Украину, в частности средств ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети X.

"Сегодня я выступал перед Советом ЕС по иностранным делам по приглашению Жозепа Борреля. Я поблагодарил 27 стран - членов ЕС за одобрение переговорных рамок Украины и Молдовы. Наши переговоры о вступлении в ЕС начнутся завтра", - отметил глава МИД.

Кулеба также отметил важность 14-го пакета санкций ЕС против РФ для подавления военной экономики Путина.

"Приветствовал последние шаги ЕС по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Отдельно я отметил необходимость ускорить поставки военной помощи, особенно средств противовоздушной обороны, и расширить производство оборонной промышленности. Мы можем и должны победить российскую агрессию на украинской земле, чтобы обеспечить долгосрочный мир и стабильность во всей Европе", - добавил глава МИД.

Напомним, Совет ЕС одобрил начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой 25 июня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба об участии РФ во втором Саммите мира: Возможна в формате "зернового соглашения"

Автор: 

санкции (11770) Евросоюз (17495) Кулеба Дмитрий (2881)
Топ комментарии
+3
Подивіться на Південну Корею в них є ЗРК не гірший Патріота чі Насамса, з ними ведіть перемовини
24.06.2024 11:50 Ответить
24.06.2024 11:50 Ответить
+2
кулєба чи реально наповнити диряве відро???
24.06.2024 11:44 Ответить
24.06.2024 11:44 Ответить
+2
Заклик до Євросоюзу надавати військову допомогу Україні має сенс лише як заклик до всього світу, і нікому конкретно. А всю військову допомогу нам надають наші союзники, яких можна перерахувати кількістю до тридцяти.
Якби Кулеба конкретно назвав країни ЄС саботажників такої допомоги - було би користі більше.
24.06.2024 11:44 Ответить
24.06.2024 11:44 Ответить
