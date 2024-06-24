Евросоюз принял 14 пакет санкций против России
Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Liga.net, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что санкции направлены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход санкций ЕС. В частности ограничения касаются российского сжиженного газа. Евросоюз не запрещает его импорт, но европейские терминалы больше не будут использоваться для реэкспорта LNG в третьи страны. Это касается как рейдовой перевалки "борт-борт", так и перевалки с судна на берег.
Кроме того, Евросоюз запретил поставки товаров, технологий и услуг для российских LNG-заводов, таких как Арктик LNG-2 и Мурманск LNG.
Также в 14 пакет санкций вошли:
- дополнительные инструменты для борьбы с обходом предыдущих санкций;
- запрет на использование российского аналога SWIFT - Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которое Центробанк России создал для обхода предыдущих санкций;
- запрет на трансакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных активов, финансирующих оборону России;
- политическим партиям и медиакомпаниям в Европе будет запрещено получать деньги из России;
- запрет на чартеры в Европу и над Европой, если ими пользуются граждане России;
- усилены экспортные ограничения против шести десятков компании и организаций, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Некоторые из них находятся в третьих странах: Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты;
- расширение экспортного эмбарго на определенные станки и вездеходы;
- расширение экспортного эмбарго на отдельные товары для промышленности: марганцевая руда и соединения редкоземельных металлов, пластмассы, землеройная техника, мониторы, электрическое оборудование; усиление ограничений на импорт гелия из России;
- запрет на экспорт украинских культурных ценностей, в отношении которых есть подозрения, что их незаконно вывезли из страны;
- инструменты защиты компаний, активы которых попали под экспроприацию в России.
Также в санкционный пакет включены 116 физических и юридических лиц.
"Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику и не позволили Путину осуществить свои планы уничтожить Украину, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию против мирного населения и гражданской инфраструктуры. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая попытки обойти меры ЕС", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейский Союз немедленно начнет работу над следующим пакетом санкций против России.
Це тонка хірургія
"Вітаю рішення Ради ЄС щодо схвалення чотирнадцятого пакета санкцій проти російського агресора!
Після тривалої спільної роботи української дипломатії, влади, опозиції, громадянського суспільства нам вдалося домогтися запровадження Євросоюзом пакета обмежувальних заходів проти російського «тіньового флоту» танкерів, скрапленого природного газу та подальшого звуження можливостей для антисанкційних лазівок.
Сьогодні у Брюсселі на зустрічах із керівництвом Європейської народної партії, інституцій ЄС та новообраними депутатами Європарламенту продовжу наполягати на важливості посилення санкцій проти путінського режиму та його союзників, зокрема білоруських компаній, які агресор використовує для отримання ресурсів та засобів для продовження війни.
Єдність та солідарність - запорука нашої спільної перемоги".
Если уж чурки в фалестын до такого додумались то Украине сам Б-г велел кремль уписается от злости а в ряде стран суды Рашке и впаяют
На то є політична вербовка і фінансування кремлем політиків ЄС.