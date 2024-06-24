Евросоюз принял 14 пакет санкций против России

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Liga.net, об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Отмечается, что санкции направлены на важные секторы российской экономики, такие как энергетика, финансы и торговля, и затрудняют обход санкций ЕС. В частности ограничения касаются российского сжиженного газа. Евросоюз не запрещает его импорт, но европейские терминалы больше не будут использоваться для реэкспорта LNG в третьи страны. Это касается как рейдовой перевалки "борт-борт", так и перевалки с судна на берег.

Кроме того, Евросоюз запретил поставки товаров, технологий и услуг для российских LNG-заводов, таких как Арктик LNG-2 и Мурманск LNG.

Также в 14 пакет санкций вошли:

дополнительные инструменты для борьбы с обходом предыдущих санкций;

запрет на использование российского аналога SWIFT - Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), которое Центробанк России создал для обхода предыдущих санкций;

запрет на трансакции с целевыми кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных активов, финансирующих оборону России;

политическим партиям и медиакомпаниям в Европе будет запрещено получать деньги из России;

запрет на чартеры в Европу и над Европой, если ими пользуются граждане России;

усилены экспортные ограничения против шести десятков компании и организаций, которые связаны с военно-промышленным комплексом России. Некоторые из них находятся в третьих странах: Китай, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Объединенные Арабские Эмираты;

расширение экспортного эмбарго на определенные станки и вездеходы;

расширение экспортного эмбарго на отдельные товары для промышленности: марганцевая руда и соединения редкоземельных металлов, пластмассы, землеройная техника, мониторы, электрическое оборудование; усиление ограничений на импорт гелия из России;

запрет на экспорт украинских культурных ценностей, в отношении которых есть подозрения, что их незаконно вывезли из страны;

инструменты защиты компаний, активы которых попали под экспроприацию в России.

Также в санкционный пакет включены 116 физических и юридических лиц.

"Наши санкции уже существенно ослабили российскую экономику и не позволили Путину осуществить свои планы уничтожить Украину, хотя он все еще продолжает незаконную агрессию против мирного населения и гражданской инфраструктуры. 14-й пакет санкций демонстрирует наше единство в поддержке Украины и стремлении ограничить преступную деятельность России против украинцев, включая попытки обойти меры ЕС", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейский Союз немедленно начнет работу над следующим пакетом санкций против России.

