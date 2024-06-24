Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Liga.net, про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що санкції спрямовані на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід санкцій ЄС. Зокрема обмеження стосуються російського зрідженого газу. Євросоюз не забороняє його імпорт, але європейські термінали більше не будуть використовуватися для реекспорту LNG у треті країни. Це стосується як рейдової перевалки "борт-борт", так і перевалки з судна на берег.

Крім того, Євросоюз заборонив постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів, таких як Арктик LNG-2 та Мурманськ LNG.

Також до 14 пакету санкцій увійшли:

додаткові інструменти для боротьби з обходом попередніх санкцій;

заборона на використання російського аналога SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), яке Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій;

заборона на трансакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, що фінансують оборону Росії;

політичним партіям та медіакомпаніям у Європі буде заборонено отримувати гроші з Росії;

заборона на чартери в Європу та над Європою, якщо ними користуються громадяни Росії;

посилені експортні обмеження проти шести десятків компанії та організацій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Деякі з них знаходяться в третіх країнах: Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати;

розширення експортного ембарго на певні верстати та всюдиходи;

розширення експортного ембарго на окремі товари для промисловості: марганцева руда та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийна техніка, монітори, електричне обладнання;посилення обмежень на імпорт гелію з Росії;

заборона на експорт українських культурних цінностей, щодо яких є підозри, що їх незаконно вивезли з країни;

інструменти захисту компаній, активи яких потрапили під експропріацію в Росії.

Також до санкційного пакета включені 116 фізичних і юридичних осіб.

"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та не дозволили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європейський Союз негайно розпочне роботу над наступним пакетом санкцій проти Росії.

