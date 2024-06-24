УКР
Євросоюз ухвалив 14-й пакет санкцій проти Росії

санкції

Рада ЄС у понеділок, 24 червня, ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Liga.net, про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що санкції спрямовані на важливі сектори російської економіки, такі як енергетика, фінанси та торгівля, і ускладнюють обхід санкцій ЄС. Зокрема обмеження стосуються російського зрідженого газу. Євросоюз не забороняє його імпорт, але європейські термінали більше не будуть використовуватися для реекспорту LNG у треті країни. Це стосується як рейдової перевалки "борт-борт", так і перевалки з судна на берег.

Крім того, Євросоюз заборонив постачання товарів, технологій та послуг для російських LNG-заводів, таких як Арктик LNG-2 та Мурманськ LNG.

Також до 14 пакету санкцій увійшли:

  • додаткові інструменти для боротьби з обходом попередніх санкцій;
  • заборона на використання російського аналога SWIFT - Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС), яке Центробанк Росії створив для обходу попередніх санкцій;
  • заборона на трансакції з цільовими кредитно-фінансовими установами та постачальниками криптовалютних активів, що фінансують оборону Росії;
  • політичним партіям та медіакомпаніям у Європі буде заборонено отримувати гроші з Росії;
  • заборона на чартери в Європу та над Європою, якщо ними користуються громадяни Росії;
  • посилені експортні обмеження проти шести десятків компанії та організацій, які пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії. Деякі з них знаходяться в третіх країнах: Китай, Казахстан, Киргизстан, Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати;
  • розширення експортного ембарго на певні верстати та всюдиходи;
  • розширення експортного ембарго на окремі товари для промисловості: марганцева руда та сполуки рідкоземельних металів, пластмаси, землерийна техніка, монітори, електричне обладнання;посилення обмежень на імпорт гелію з Росії;
  • заборона на експорт українських культурних цінностей, щодо яких є підозри, що їх незаконно вивезли з країни;
  • інструменти захисту компаній, активи яких потрапили під експропріацію в Росії.

Також до санкційного пакета включені 116 фізичних і юридичних осіб.

"Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та не дозволили Путіну здійснити свої плани знищити Україну, хоча він все ще продовжує незаконну агресію проти мирного населення та цивільної інфраструктури. 14-й пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагненні обмежити злочинну діяльність Росії проти українців, включаючи спроби обійти заходи ЄС", - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європейський Союз негайно розпочне роботу над наступним пакетом санкцій проти Росії.

санкції (12589) Євросоюз (14018)
+4
росію вирізають з Світової єкономіки поступово
Це тонка хірургія
+1
Ну і як помогли ваші санкції зупинити війну, як мертвому припарка.
+1
Сомалі, Антігуа та Барбуда, Маршалові острови долучились до ком'юніке Саміту миру.
Сомалі, Антігуа та Барбуда, Маршалові острови долучились до ком'юніке Саміту миру.
Якби всі 14 пакетів санкцій були запроваджені в лютому 2022, може вже і росії не було?
показати весь коментар
24.06.2024 10:50 Відповісти
росію вирізають з Світової єкономіки поступово
Це тонка хірургія
і сто років назад , і зараз
показати весь коментар
24.06.2024 15:42 Відповісти
Ну і як помогли ваші санкції зупинити війну, як мертвому припарка.
Канада здатися пропонує, чи Перемогти? Хочеш миру - готуйся до війни!
показати весь коментар
24.06.2024 20:33 Відповісти
Доки не буде реальных санкцій про тіньовий танкерний флот і взагалі по нафті, кацапстан буде продовжувати існувати і смердіти
показати весь коментар
24.06.2024 12:07 Відповісти
пакєт узгоджено з рашкою
показати весь коментар
24.06.2024 13:56 Відповісти
Банк ***** ГазпромБанк, не під санкціями досі, нітроцелюлоза з Германії марганець ітд. Через Туречину...
показати весь коментар
24.06.2024 15:35 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/9616 Петро Порошенко :
"Вітаю рішення Ради ЄС щодо схвалення чотирнадцятого пакета санкцій проти російського агресора!
Після тривалої спільної роботи української дипломатії, влади, опозиції, громадянського суспільства нам вдалося домогтися запровадження Євросоюзом пакета обмежувальних заходів проти російського «тіньового флоту» танкерів, скрапленого природного газу та подальшого звуження можливостей для антисанкційних лазівок.
Сьогодні у Брюсселі на зустрічах із керівництвом Європейської народної партії, інституцій ЄС та новообраними депутатами Європарламенту продовжу наполягати на важливості посилення санкцій проти путінського режиму та його союзників, зокрема білоруських компаній, які агресор використовує для отримання ресурсів та засобів для продовження війни.
Єдність та солідарність - запорука нашої спільної перемоги".
показати весь коментар
24.06.2024 15:58 Відповісти
И заодно Украине надо инициировать в каждой стране мира подачу в местные суды заявлений на россию и ее правительственные конторы с обвинениями в геноциде украинцев, ограблении и оккупации.
Если уж чурки в фалестын до такого додумались то Украине сам Б-г велел кремль уписается от злости а в ряде стран суды Рашке и впаяют
показати весь коментар
24.06.2024 17:52 Відповісти
Білорусь - нє ?
показати весь коментар
24.06.2024 18:11 Відповісти
Щось підказує що кацапи готові до кожного пакету санкцій задовго до його прийняття.
На то є політична вербовка і фінансування кремлем політиків ЄС.
показати весь коментар
24.06.2024 22:58 Відповісти
Кожен українець має подати в суд на паРашу і вимагати компенсації за те в яке пекло перетворила життя українців ця фашистська паРаша!
показати весь коментар
24.06.2024 23:00 Відповісти
 
 