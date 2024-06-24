УКР
Євросоюз негайно розпочне роботу над 15-м пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Фінляндії

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європейський Союз негайно розпочне роботу над наступним пакетом санкцій проти Росії.

Про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона привітала ухвалення 14-го пакету санкцій проти Росії, а також кроки, спрямовані на запобігання використанню Росією тіньового нафтового флоту в регіоні Балтійського моря.

Робота над наступним санкційним пакетом розпочнеться негайно", - наголосила фінська міністерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції проти РФ: ЄС вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам, - EUobserver

14-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер, 20 червня.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Водночас, Німеччина загальмувала санкційний пакет, розширивши заходи, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть продавати санкційні товари до Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ЄС закриють порти Європи для тіньового флоту РФ, - глава МЗС Нідерландів

санкції (12589) Фінляндія (1362) Євросоюз (14018)
пакетів докуя, а толку поки нікуя .Німецькі лоббісти 3,14дерації ,заблокують найбільш не вигідні для 3,14дерації санкції, котрі стосуються найбільшого поступлення фінансів(для фінансування війни в Україні) в казну рашистів
24.06.2024 10:33 Відповісти
Санкції не дуже дієві. Бо кацапи не збідніли. Мають ресурси для війни.
24.06.2024 10:36 Відповісти
 
 