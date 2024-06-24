Євросоюз негайно розпочне роботу над 15-м пакетом санкцій проти РФ, - МЗС Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Європейський Союз негайно розпочне роботу над наступним пакетом санкцій проти Росії.

Про це вона сказала перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона привітала ухвалення 14-го пакету санкцій проти Росії, а також кроки, спрямовані на запобігання використанню Росією тіньового нафтового флоту в регіоні Балтійського моря.

Робота над наступним санкційним пакетом розпочнеться негайно", - наголосила фінська міністерка.

14-й пакет санкцій проти РФ

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії після понад місяця дискусій раніше у четвер, 20 червня.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Водночас, Німеччина загальмувала санкційний пакет, розширивши заходи, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть продавати санкційні товари до Росії.

