Евросоюз немедленно приступит к работе над 15-м пакетом санкций против РФ, - МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европейский Союз немедленно начнет работу над следующим пакетом санкций против России.

Об этом она сказала перед началом встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она приветствовала принятие 14-го пакета санкций против России, а также шаги, направленные на предотвращение использования Россией теневого нефтяного флота в регионе Балтийского моря.

Работа над следующим санкционным пакетом начнется немедленно", - подчеркнула финский министр.

Читайте также: Санкции против РФ: ЕС вводит запрет на частные авиаперелеты россиянам, - EUobserver

14-й пакет санкций против РФ

Напомним, послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России после более месяца дискуссий ранее в четверг, 20 июня.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности лиц, причастных к депортации украинских детей.

В то же время, Германия затормозила санкционный пакет, расширив меры, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать санкционные товары в Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции ЕС закроют порты Европы для теневого флота РФ, - глава МИД Нидерландов

санкции (11770) Финляндия (1012) Евросоюз (17495)
пакетів докуя, а толку поки нікуя .Німецькі лоббісти 3,14дерації ,заблокують найбільш не вигідні для 3,14дерації санкції, котрі стосуються найбільшого поступлення фінансів(для фінансування війни в Україні) в казну рашистів
24.06.2024 10:33 Ответить
Санкції не дуже дієві. Бо кацапи не збідніли. Мають ресурси для війни.
24.06.2024 10:36 Ответить
 
 