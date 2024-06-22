4 808 24
Санкции против РФ: ЕС вводит запрет на частные авиаперелеты россиянам, - EUobserver
Евросоюз в 14-м пакете санкций введет запрет на частные авиаперелеты российских физлиц, компаний и ведомств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет EUobserver.
Теперь россиянам запрещено совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компаниям - направлять сотрудников на деловые встречи.
Для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство Евросоюз закрыл еще в 2022 году, после начала неспровоцированной агрессии России в отношении Украины.
Напомним, также в 14-м пакете санкций будет содержаться запрет реэкспорта сжиженного газа из России из портов ЕС.
Не думаю, що за цей час там щось помінялось на краще.
так, шо, до сраки їм ці заборони!
тільки арешт майна та бізнесу.
але, але, але.....
Страшна і чорна біда. Геть чисто.