Санкции против РФ: ЕС вводит запрет на частные авиаперелеты россиянам, - EUobserver

Евросоюз в 14-м пакете санкций введет запрет на частные авиаперелеты российских физлиц, компаний и ведомств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет EUobserver.

Теперь россиянам запрещено совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компаниям - направлять сотрудников на деловые встречи.

Для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство Евросоюз закрыл еще в 2022 году, после начала неспровоцированной агрессии России в отношении Украины.

Напомним, также в 14-м пакете санкций будет содержаться запрет реэкспорта сжиженного газа из России из портов ЕС.

