РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11647 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
4 808 24

Санкции против РФ: ЕС вводит запрет на частные авиаперелеты россиянам, - EUobserver

рф,росія,обмеження,санкції

Евросоюз в 14-м пакете санкций введет запрет на частные авиаперелеты российских физлиц, компаний и ведомств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет EUobserver.

Теперь россиянам запрещено совершать перелеты на отдых частными рейсами, а компаниям - направлять сотрудников на деловые встречи.

Для самолетов российских авиакомпаний свое воздушное пространство Евросоюз закрыл еще в 2022 году, после начала неспровоцированной агрессии России в отношении Украины.

Напомним, также в 14-м пакете санкций будет содержаться запрет реэкспорта сжиженного газа из России из портов ЕС.

Также читайте: Евросоюз должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России, - глава МИД Латвии Браже

Автор: 

россия (96910) санкции (11765) Евросоюз (17490)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
чую будет вонь от короших руцких апазиционеров пионеров.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:57 Ответить
+8
Кацапольоти треба не забороняти, а збивати.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:58 Ответить
+6
у тих кацапів, що приватно літають, з десяток паспортів з усього світу.
так, шо, до сраки їм ці заборони!
тільки арешт майна та бізнесу.
але, але, але.....
показать весь комментарий
22.06.2024 09:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чую будет вонь от короших руцких апазиционеров пионеров.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:57 Ответить
То ще пів-біди. Біда трапиться, коли у Грети Тумблєр трапиться істерика...
показать весь комментарий
23.06.2024 02:48 Ответить
Кацапольоти треба не забороняти, а збивати.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:58 Ответить
Потужно, кацапи енергетику України виносять під нуль, а їм тепер літати в Європу не можна
показать весь комментарий
22.06.2024 09:00 Ответить
А Україна шо спільного має з Європою ?... Хіба що нафту-газ кацапські перекасує в ЄС...небезкоштовно... Але то таке..гроші аХресора є не пахнуть !?))
показать весь комментарий
22.06.2024 09:09 Ответить
Ковтай, поц
показать весь комментарий
22.06.2024 10:02 Ответить
Північна Корея все ближче ...І укусний пламбір і калбаса по 2 20 ...
показать весь комментарий
22.06.2024 09:07 Ответить
Кончені дегенерати .
показать весь комментарий
22.06.2024 09:08 Ответить
Там країна-гібрид. Північна Корея+радімий савок..дефіцит продуктів, ліків..за яйцями, дешевшими на 10 рубльов черги на два квартали))
показать весь комментарий
22.06.2024 09:38 Ответить
То дрібниці. Головно, штобиводкабила.
показать весь комментарий
23.06.2024 02:50 Ответить
Так на нормальну горілку в них грошей немає..бояра то їх все..
показать весь комментарий
23.06.2024 03:34 Ответить
Років 30 тому мав нагоду в тому переконатися. Купив у магазині пляшку, хильнули з приятелем по чарці - гидота рідкісна! Я заледве ту чарку осилив. Одну! А приятелю байдуже - він звик.
Не думаю, що за цей час там щось помінялось на краще.
показать весь комментарий
23.06.2024 17:58 Ответить
Ще з союзу, всі знали що якщо їхати до знайомих на московію, треба везти із собою горілку, український хліб й київський торт..
показать весь комментарий
23.06.2024 18:16 Ответить
у тих кацапів, що приватно літають, з десяток паспортів з усього світу.
так, шо, до сраки їм ці заборони!
тільки арешт майна та бізнесу.
але, але, але.....
показать весь комментарий
22.06.2024 09:16 Ответить
тут маються на увазі приватні літаки що зареєстровані на рф. Тобто власник літака з колодою паспортів не зможе полетіти до ЄС
показать весь комментарий
22.06.2024 11:27 Ответить
значить в понеділок, літаки перереєструються в казахстані.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:32 Ответить
А як же ж Нафка буде літати до Парижу за сирами?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:58 Ответить
нафка громадянка сша.
показать весь комментарий
22.06.2024 11:28 Ответить
Невже на мітлі?..
показать весь комментарий
23.06.2024 18:01 Ответить
Ступа ж розвалилась .
показать весь комментарий
23.06.2024 19:57 Ответить

Страшна і чорна біда. Геть чисто.
показать весь комментарий
23.06.2024 22:02 Ответить
Краще забороніть їм купувати морозиво.
показать весь комментарий
22.06.2024 10:50 Ответить
Потужне "дуракаваляніе". ЄС днями встановив черговий рекорд з імпорту добрив з рашки.
показать весь комментарий
22.06.2024 13:36 Ответить
Потрібно добавити, що крім Угорщини, Сербії, і звісно Туреччини. І в результаті великий пшик.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:21 Ответить
 
 