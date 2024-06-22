УКР
Санкції проти РФ: ЄС вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам, - EUobserver

Євросоюз у 14-му пакеті санкцій введе заборону на приватні авіаперельоти російських фізосіб, компаній і відомств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EUobserver. 

Тепер росіянам заборонено здійснювати перельоти на відпочинок приватними рейсами, а компаніям - направляти співробітників на ділові зустрічі.

Для літаків російських авіакомпаній свій повітряний простір Євросоюз закрив ще 2022 року, після початку неспровокованої агресії Росії щодо України.

Нагадаємо, також у 14-му пакеті санкцій буде міститися заборона реекспорту скрапленого газу із Росії із портів ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії, - глава МЗС Латвії Браже

Топ коментарі
+8
чую будет вонь от короших руцких апазиционеров пионеров.
22.06.2024 08:57 Відповісти
22.06.2024 08:57 Відповісти
+8
Кацапольоти треба не забороняти, а збивати.
22.06.2024 08:58 Відповісти
22.06.2024 08:58 Відповісти
+6
у тих кацапів, що приватно літають, з десяток паспортів з усього світу.
так, шо, до сраки їм ці заборони!
тільки арешт майна та бізнесу.
але, але, але.....
22.06.2024 09:16 Відповісти
22.06.2024 09:16 Відповісти
чую будет вонь от короших руцких апазиционеров пионеров.
22.06.2024 08:57 Відповісти
22.06.2024 08:57 Відповісти
То ще пів-біди. Біда трапиться, коли у Грети Тумблєр трапиться істерика...
23.06.2024 02:48 Відповісти
23.06.2024 02:48 Відповісти
Кацапольоти треба не забороняти, а збивати.
22.06.2024 08:58 Відповісти
22.06.2024 08:58 Відповісти
Потужно, кацапи енергетику України виносять під нуль, а їм тепер літати в Європу не можна
22.06.2024 09:00 Відповісти
22.06.2024 09:00 Відповісти
А Україна шо спільного має з Європою ?... Хіба що нафту-газ кацапські перекасує в ЄС...небезкоштовно... Але то таке..гроші аХресора є не пахнуть !?))
22.06.2024 09:09 Відповісти
22.06.2024 09:09 Відповісти
Ковтай, поц
22.06.2024 10:02 Відповісти
22.06.2024 10:02 Відповісти
Північна Корея все ближче ...І укусний пламбір і калбаса по 2 20 ...
22.06.2024 09:07 Відповісти
22.06.2024 09:07 Відповісти
Кончені дегенерати .
22.06.2024 09:08 Відповісти
22.06.2024 09:08 Відповісти
Там країна-гібрид. Північна Корея+радімий савок..дефіцит продуктів, ліків..за яйцями, дешевшими на 10 рубльов черги на два квартали))
22.06.2024 09:38 Відповісти
22.06.2024 09:38 Відповісти
То дрібниці. Головно, штобиводкабила.
23.06.2024 02:50 Відповісти
23.06.2024 02:50 Відповісти
Так на нормальну горілку в них грошей немає..бояра то їх все..
23.06.2024 03:34 Відповісти
23.06.2024 03:34 Відповісти
Років 30 тому мав нагоду в тому переконатися. Купив у магазині пляшку, хильнули з приятелем по чарці - гидота рідкісна! Я заледве ту чарку осилив. Одну! А приятелю байдуже - він звик.
Не думаю, що за цей час там щось помінялось на краще.
23.06.2024 17:58 Відповісти
23.06.2024 17:58 Відповісти
Ще з союзу, всі знали що якщо їхати до знайомих на московію, треба везти із собою горілку, український хліб й київський торт..
23.06.2024 18:16 Відповісти
23.06.2024 18:16 Відповісти
у тих кацапів, що приватно літають, з десяток паспортів з усього світу.
так, шо, до сраки їм ці заборони!
тільки арешт майна та бізнесу.
але, але, але.....
22.06.2024 09:16 Відповісти
22.06.2024 09:16 Відповісти
тут маються на увазі приватні літаки що зареєстровані на рф. Тобто власник літака з колодою паспортів не зможе полетіти до ЄС
22.06.2024 11:27 Відповісти
22.06.2024 11:27 Відповісти
значить в понеділок, літаки перереєструються в казахстані.
22.06.2024 11:32 Відповісти
22.06.2024 11:32 Відповісти
А як же ж Нафка буде літати до Парижу за сирами?
22.06.2024 09:58 Відповісти
22.06.2024 09:58 Відповісти
нафка громадянка сша.
22.06.2024 11:28 Відповісти
22.06.2024 11:28 Відповісти
Невже на мітлі?..
23.06.2024 18:01 Відповісти
23.06.2024 18:01 Відповісти
Ступа ж розвалилась .
23.06.2024 19:57 Відповісти
23.06.2024 19:57 Відповісти

Страшна і чорна біда. Геть чисто.
23.06.2024 22:02 Відповісти
23.06.2024 22:02 Відповісти
Краще забороніть їм купувати морозиво.
22.06.2024 10:50 Відповісти
22.06.2024 10:50 Відповісти
Потужне "дуракаваляніе". ЄС днями встановив черговий рекорд з імпорту добрив з рашки.
22.06.2024 13:36 Відповісти
22.06.2024 13:36 Відповісти
Потрібно добавити, що крім Угорщини, Сербії, і звісно Туреччини. І в результаті великий пшик.
22.06.2024 15:21 Відповісти
22.06.2024 15:21 Відповісти
 
 