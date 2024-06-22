4 808 24
Санкції проти РФ: ЄС вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам, - EUobserver
Євросоюз у 14-му пакеті санкцій введе заборону на приватні авіаперельоти російських фізосіб, компаній і відомств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EUobserver.
Тепер росіянам заборонено здійснювати перельоти на відпочинок приватними рейсами, а компаніям - направляти співробітників на ділові зустрічі.
Для літаків російських авіакомпаній свій повітряний простір Євросоюз закрив ще 2022 року, після початку неспровокованої агресії Росії щодо України.
Нагадаємо, також у 14-му пакеті санкцій буде міститися заборона реекспорту скрапленого газу із Росії із портів ЄС.
