Санкції проти РФ: ЄС вводить заборону на приватні авіаперельоти росіянам, - EUobserver

Євросоюз у 14-му пакеті санкцій введе заборону на приватні авіаперельоти російських фізосіб, компаній і відомств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише EUobserver.

Тепер росіянам заборонено здійснювати перельоти на відпочинок приватними рейсами, а компаніям - направляти співробітників на ділові зустрічі.

Для літаків російських авіакомпаній свій повітряний простір Євросоюз закрив ще 2022 року, після початку неспровокованої агресії Росії щодо України.

Нагадаємо, також у 14-му пакеті санкцій буде міститися заборона реекспорту скрапленого газу із Росії із портів ЄС.

