Євросоюз вперше запровадить санкції проти російського газу, але вони не створять проблем для Путіна, – Reuters

Санкції проти реекспорту скрапленого газу із Росії із портів ЄС, які містяться у 14-му санкційному пакеті, можуть стати першими обмеженнями проти російського газу, запровадженими країнами Євросоюзу.

Втім, нові санкції забороняють лише реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG) у водах ЄС, але не забороняють імпорт, зауважує Reuters.

Експерти газового ринку зазначають, що санкції ЄС проти російського скрапленого газу матимуть обмежений вплив, оскільки перевалка газу через порти ЄС до Азії становить лише близько 10% від загального російського експорту СПГ.

Крім того, деякі країни ЄС досі імпортують трубопровідний газ з Росії через Україну та Туреччину.

За словами джерел агентства серед європейських дипломатів, новий пакет також передбачає санкції проти трьох російських LNG-проєктів і містить пункт, який дозволяє Швеції та Фінляндії анулювати контракти на імпорт скрапленого газу з Росії.

Як повідомлялося, у четвер, 20 червня, посли країн Європейського Союзу погодили 14 пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість і назвала новий пакет санкцій проти РФ "жорстким". 

Його планували запровадити ще тиждень тому, але остаточне схвалення санкцій блокувала Німеччина. За даними Reuters, на вимогу цієї країни ЄС виключив із нового пакета положення про розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

+2
Обмеження, яке нічого не обмежує. Геніально.
показати весь коментар
20.06.2024 17:49 Відповісти
+2
Санкції, як завжди санкції. Дуже потужі. Іран не дасть збрехати.
показати весь коментар
20.06.2024 18:02 Відповісти
+2
Найдієвіші санкції - палити НПЗ балалайні. І треба поспішати, бо якщо робити це після перемоги, нас можуть неправильно зрозуміти.
показати весь коментар
20.06.2024 20:19 Відповісти
бздюра в калюжу
показати весь коментар
21.06.2024 11:05 Відповісти
10% це теж добре
показати весь коментар
20.06.2024 17:54 Відповісти
А ну, заслухаємо тепер тебе, начальника транспотрного цеху, які би санкції ти ввів, якби був царем?
показати весь коментар
20.06.2024 19:13 Відповісти
Тобто тобі, професійному болтуну запропонувати дієві речі, рівень розвитку головного мозоку не дозволяє, а болтать без упину розуму вистачає.
показати весь коментар
21.06.2024 00:47 Відповісти
ПНХ.
показати весь коментар
21.06.2024 05:03 Відповісти
Вигода понад усе! І пох.. що в Україні щодня гинуть люди.
показати весь коментар
20.06.2024 18:07 Відповісти
Левову частку доходів рашка отримує від продажу нафти - близько 200 млд дол
показати весь коментар
20.06.2024 18:15 Відповісти
Что мешает закрутить нефтепровод идущий в Венгрию? Или по крайней мере проконтролировать кто набивает на этом карман.
показати весь коментар
20.06.2024 20:53 Відповісти
Санкції які не створують проблем. То для чого їх застосовувати? Заради галочки.
показати весь коментар
20.06.2024 18:38 Відповісти
