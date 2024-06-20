Євросоюз вперше запровадить санкції проти російського газу, але вони не створять проблем для Путіна, – Reuters

Санкції проти реекспорту скрапленого газу із Росії із портів ЄС, які містяться у 14-му санкційному пакеті, можуть стати першими обмеженнями проти російського газу, запровадженими країнами Євросоюзу.

Втім, нові санкції забороняють лише реекспорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG) у водах ЄС, але не забороняють імпорт, зауважує Reuters.

Експерти газового ринку зазначають, що санкції ЄС проти російського скрапленого газу матимуть обмежений вплив, оскільки перевалка газу через порти ЄС до Азії становить лише близько 10% від загального російського експорту СПГ.

Крім того, деякі країни ЄС досі імпортують трубопровідний газ з Росії через Україну та Туреччину.

За словами джерел агентства серед європейських дипломатів, новий пакет також передбачає санкції проти трьох російських LNG-проєктів і містить пункт, який дозволяє Швеції та Фінляндії анулювати контракти на імпорт скрапленого газу з Росії.

Як повідомлялося, у четвер, 20 червня, посли країн Європейського Союзу погодили 14 пакет санкцій проти Росії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість і назвала новий пакет санкцій проти РФ "жорстким".

Його планували запровадити ще тиждень тому, але остаточне схвалення санкцій блокувала Німеччина. За даними Reuters, на вимогу цієї країни ЄС виключив із нового пакета положення про розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.