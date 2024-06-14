Румунія з державного бюджету профінансує навчання українських пілотів на F16

Фінансування підготовки українських пілотів проводитиметься через Міністерство національної оборони країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Profit.ro із посиланням на відповідний проєкт постанови надзвичайного розпорядження.

"Витрати (...) призначені на оплату контрактів, необхідних для навчання українського персоналу, а також на проживання, харчування, транспортування, паливо, витрачене в процесі навчання, забезпечення спеціальним обладнанням та іншими супутніми товарами і послугами", – йдеться в документі.

Разом з тим у постанові не наводиться оцінка витрат на навчання. В ньому тільки вказується, що не потрібні кошти на додаток до тих, які вже затверджені для Міноборони через бюджет.

Румунський уряд минулої осені вніс у так звану "постанову про жорстку економію" кілька винятків із Закону про державні фінанси та Закону про фіскально-бюджетну відповідальність, щоб дозволити міністерству, зокрема "забезпечити основу для організації та функціонування пілотного навчального закладу для експлуатації літака F-16 (…)".

Також у документі йдеться, що враховуючи "делікатний характер" робіт і послуг, які необхідно укладати, а також "конфіденційний характер" діяльності, спрямованої на навчання українських кадрів, законодавство, що регулює публічні закупівлі "не може бути застосоване".

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що у навчальному центрі на території Румунії навчання на винищувачах F-16 проходитимуть 50 українських пілотів

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