У Румунії 50 українських пілотів проходитимуть навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ
Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на території країни. Також він дозволив перевезення територією Румунії деякої зброї для України.
Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Йоганніс листом повідомив парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.
Питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування у залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.
Видання зазначає, що йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Це новостворений центр, з січня там почали тренування румунські пілоти.
За даними джерел Digi24, українські пілоти мають прибути на базу влітку.
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Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.
Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
От нейметься зеленорилим коментаторам зверху на гілці,щоб хтось їм негайно на дивані ще й повітряні бої транслював.Ви,кондоми зелені, по дорогах своїх гребіть за руским коритом і не продукуйте тут зраду і що вам хтось щось винен.