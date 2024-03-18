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Новини
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У Румунії 50 українських пілотів проходитимуть навчання на винищувачах F-16, - ЗМІ

f-16

Президент Румунії Клаус Йоганніс схвалив підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 у навчальному центрі на території країни. Також він дозволив перевезення територією Румунії деякої зброї для України.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Йоганніс листом повідомив парламент про те, що дав дозвіл на транзит військової допомоги для України від Фінляндії, а також на навчання на території Румунії близько 50 українських військових.

Питання мають розглянути на зустрічі лідерів обох палат румунського парламенту у понеділок. Голосування у залі має відбутися на наступному спільному пленарному засіданні.

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Видання зазначає, що йдеться про навчання українців, які будуть працювати з винищувачами F-16, в Європейському навчальному центрі F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Це новостворений центр, з січня там почали тренування румунські пілоти.

За даними джерел Digi24, українські пілоти мають прибути на базу влітку.

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Автор: 

допомога (8442) Румунія (1190) Йоганніс Клаус (63) F16 F-16 (689) пілот (84)


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Топ коментарі
+6
Так Зелєнскій туди ще півроку тому з гастролями заїжджав. Після бухалова в Іспанському маєтку п'ять днів. Тоді було рішення Румунії про навчання пілотів. От Зелєнскій і полетів пропіаритись, ніби це він потужно порішав. Ще й в парламенті хотів щось для селфі нагундосити. Але румунський парламент відмовив. Вони справами займаються, а не заїжджими популістами.
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18.03.2024 14:00 Відповісти
+3
Прапор Чорногорії (Flag of Montenegro)

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18.03.2024 15:06 Відповісти
+2
А що вони весь цей час робили??? Як вони можуть почати літати на F-16 в Україні вже влітку???

Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.

Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
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18.03.2024 14:38 Відповісти
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корош ф16 в Українському небі з'являються аккурат під наступні вибори *****
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18.03.2024 13:48 Відповісти
В Китае виднее?
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18.03.2024 13:54 Відповісти
В якому Китає? Сходить до окуліста, а спершу за руцьким кораблем
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18.03.2024 14:58 Відповісти
Прапор Чорногорії (Flag of Montenegro)

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18.03.2024 15:06 Відповісти
Так Зелєнскій туди ще півроку тому з гастролями заїжджав. Після бухалова в Іспанському маєтку п'ять днів. Тоді було рішення Румунії про навчання пілотів. От Зелєнскій і полетів пропіаритись, ніби це він потужно порішав. Ще й в парламенті хотів щось для селфі нагундосити. Але румунський парламент відмовив. Вони справами займаються, а не заїжджими популістами.
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18.03.2024 14:00 Відповісти
Проходитимуть...,має відбутись...мають прибути...
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18.03.2024 14:29 Відповісти
А що вони весь цей час робили??? Як вони можуть почати літати на F-16 в Україні вже влітку???

Про те, що перша партія фахівців вже вирушила на навчання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "24 Каналу" 19 серпня 2023 року. "Навчання вже розпочалися", - заявив він. За його словами, пілотів та технічний персонал готуватимуть в 11 країнах, головні з яких - Нідерланди та Данія.

Мінімальний термін на підготовку пілотів - 6 місяців, прогнозує Резніков.
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18.03.2024 14:38 Відповісти
Ще навчаются
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18.03.2024 15:00 Відповісти
Готуються навчатися.

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18.03.2024 15:17 Відповісти
Будут ? Летом ? Похоже на издевательство
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18.03.2024 15:11 Відповісти
Краще хай МО скаже, чому у нас влітку буде готово тільки 6 пілотів, і 50 техніків, а не 50 льотчиків і 460 техніків? Хто зробив саботаж?
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18.03.2024 15:29 Відповісти
Ну тут как раз понятно, кто. Учителя, работники миносвиты, до министров включительно. Все те, кто вместо Английского в школе преподавали 'май найм из Коля, ай лав догс ', а в вузах, в том числе военных, требовали 'тысячи со словарем'
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18.03.2024 17:25 Відповісти
Нормально,до Криму близько і до лугандонії.Дякуємо союзникам.
От нейметься зеленорилим коментаторам зверху на гілці,щоб хтось їм негайно на дивані ще й повітряні бої транслював.Ви,кондоми зелені, по дорогах своїх гребіть за руским коритом і не продукуйте тут зраду і що вам хтось щось винен.
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18.03.2024 19:24 Відповісти
 
 