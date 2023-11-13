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Новини Війна
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У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16, - Зеленський

f-16

У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці. Я дякую Президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються", - сказав Зеленський.

Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив, що українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.

Також читайте: До кінця року Нідерланди планують розмістити в Румунії 18 винищувачів F-16 для навчання ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Румунія (1201) F16 F-16 (691) пілот (84)


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Топ коментарі
+20
Ось чого Ігнат дав задню пару новин нижче, то найвеличніший мав новину сказати
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13.11.2023 21:29 Відповісти
+16
Шапито - это наше все
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13.11.2023 21:34 Відповісти
+14
Це пестець - оце плутаєм кацапів. Хоч би самим не *********
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13.11.2023 21:30 Відповісти
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Ось чого Ігнат дав задню пару новин нижче, то найвеличніший мав новину сказати
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13.11.2023 21:29 Відповісти
це тому що у нас всі, включно з боневтіком стали суперречниками
всі міністри, мери, *****...
аби на екран або в нет свою пику засунути...
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13.11.2023 22:28 Відповісти
Я не дивуюсь такій інформшвидкострілам зелених піздунців. Для них щось бовкнути- це як для спраглого ковток води..
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13.11.2023 22:41 Відповісти
Це пестець - оце плутаєм кацапів. Хоч би самим не *********
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13.11.2023 21:30 Відповісти
"Женщина в автобусе хочет покормить своего грудного малыша, а тот ни в какую. Она
его уговаривает:
- Пей, а то дяде сисю дам. Ешь, кому говорю, а то сейчас дяде сисю дам...
Тут в разговор вмешивается Ґогия:
- Эй, дэвушка! Определяйса поскорей, да? Третюю астановку проежаю..." (С) )))))
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13.11.2023 21:59 Відповісти
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13.11.2023 22:03 Відповісти
"Одесса...Привоз..
Идёт дама по Привозу и на буксире тащит малыша а тот всё ноет..
-Мама,я пить хочу!Мама,я есть хочу!
К мамаше обращается сердобольный гражданин..
-Мадам,а вы купите дитёнку арбуз..Он и поест и жажду утолит...
Дитё посмотрело на советчика и говорит..
-Слышь,мужик,ты дрочить присядку не пробовал?И нае@ёшься,и натанцуешься...
Картина маслом...
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13.11.2023 22:21 Відповісти
а пан ігнат щойно сказав, що ще не почав! хоча раніше натівські керманичі заявили, що почав!
мабуть, по шапці козир дав за те, що пінгвін випередив!

у нас тільки немародер та незрадник хрипатий має позитівні новини доносити!
а то буде як з Херсоном, коли без акредитації іноземних журналістів залишили
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13.11.2023 21:30 Відповісти
Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив, що українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується

І раптом - вже є!
В принципі, першому-ліпшому джину миттєво збудувати палац - то як два пальці обробити!
Тож не здивований.
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13.11.2023 21:31 Відповісти
Просто центр за миллиардом деревьев не видать
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13.11.2023 21:36 Відповісти
Шапито - это наше все
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13.11.2023 21:34 Відповісти
Заре Ігнат заперечить. Чекаємо.
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13.11.2023 21:34 Відповісти
Кули, работают на опережение, кто больше сльет, завуалированное зеигхуйдерьмо, ***********, твой ход?
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13.11.2023 21:35 Відповісти
Вчаться фундамент заливати?)))
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13.11.2023 21:37 Відповісти
Zelia , a kto tebe poverit , krim tvaih bezmozglih fanatov .....🤣🤣🤣
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13.11.2023 21:38 Відповісти
On uzhe kak Piskov , vsio vremia purgu nesiot ....🤭
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13.11.2023 21:40 Відповісти
Без решения "найвеличнішого лідера ***********" даже обучения не начинается... Надеюсь хоть для взлета самолетов не надо будет ждать звонка из ОП.
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13.11.2023 21:39 Відповісти
Щеневвтік ще поїде в Румунію цей центр підготовки урочисто відкривати.. А позаду дєрмак буде ножнці тримати.
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13.11.2023 22:46 Відповісти
так Ігнат сказав шо там будівельники поки на залитому фундаменті перекурюють.
Ви вже якось домовтесь між собою, щоб вже ******* якось в унісон.
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13.11.2023 21:40 Відповісти
Все правильно - центр працює, але пілоти ще не навчаються.
Це, як велике крадівництво, - асфальт в землю зарили, але їздити по ньому ще не можна.
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13.11.2023 21:44 Відповісти
Вовачка зливає держтаємниці навіть глазіком не моргнувши
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13.11.2023 21:49 Відповісти
ОПешне шапіто хоче якнайшвидше попіаритися, але Ігнат спростував брехню зе-лідОра...
Тож не буде дивиною звільнення Ігната за те, що спростував чергову брехню зеленського.
офісне шапіто з легкістю покриває державних зрадників та корупціонерів, але все, що стосується рейтингів та само-піару зе-лідОра та його ОПи, то це "святоє". Рейтинг, понти та само-піар для ОПи важливіше і за українців і за Україну, бо без само-піару, без відосиків, може впасти рейтинг зе-лідОра, а це вже пряма стежка до втрати влади та до вироку по статті КК України за держзраду ...
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13.11.2023 21:51 Відповісти
завали хлеборезку.... как то уж без тебя разберутся......
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13.11.2023 21:51 Відповісти
Це чучело розбовтало на весь світ про контрнастут- пів року попереджало москалів, результат ми знаємо. Про шашлики теж не забули
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13.11.2023 21:54 Відповісти
А про"Весна прийде-саджати будемо" не забули?
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13.11.2023 22:48 Відповісти
3,14добол
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13.11.2023 23:03 Відповісти
Як вони вже задовбали своїми "новинами" про F16

Коли на фронті з'являться, тоді і будете кукурікать.

Гнилороті, тупі, самохзакохані, ненажерливі, і зелені ви наші...
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14.11.2023 04:27 Відповісти
Нічого дивного! Зелі підсунули папірчик,він(як зважди) його прихрипів не думаючи.
Бо думати це не для Зелі
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14.11.2023 10:21 Відповісти
 
 