У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16, - Зеленський
У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці. Я дякую Президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються", - сказав Зеленський.
Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив, що українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.
Топ коментарі
+20 Nestor Nen
показати весь коментар13.11.2023 21:29 Відповісти Посилання
+16 Pavel Bortsevych
показати весь коментар13.11.2023 21:34 Відповісти Посилання
+14 vsbu vsbu
показати весь коментар13.11.2023 21:30 Відповісти Посилання
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всі міністри, мери, *****...
аби на екран або в нет свою пику засунути...
его уговаривает:
- Пей, а то дяде сисю дам. Ешь, кому говорю, а то сейчас дяде сисю дам...
Тут в разговор вмешивается Ґогия:
- Эй, дэвушка! Определяйса поскорей, да? Третюю астановку проежаю..." (С) )))))
Идёт дама по Привозу и на буксире тащит малыша а тот всё ноет..
-Мама,я пить хочу!Мама,я есть хочу!
К мамаше обращается сердобольный гражданин..
-Мадам,а вы купите дитёнку арбуз..Он и поест и жажду утолит...
Дитё посмотрело на советчика и говорит..
-Слышь,мужик,ты дрочить присядку не пробовал?И нае@ёшься,и натанцуешься...
Картина маслом...
мабуть, по шапці козир дав за те, що пінгвін випередив!
у нас тільки немародер та незрадник хрипатий має позитівні новини доносити!
а то буде як з Херсоном, коли без акредитації іноземних журналістів залишили
І раптом - вже є!
В принципі, першому-ліпшому джину миттєво збудувати палац - то як два пальці обробити!
Тож не здивований.
Ви вже якось домовтесь між собою, щоб вже ******* якось в унісон.
Це, як велике крадівництво, - асфальт в землю зарили, але їздити по ньому ще не можна.
Тож не буде дивиною звільнення Ігната за те, що спростував чергову брехню зеленського.
офісне шапіто з легкістю покриває державних зрадників та корупціонерів, але все, що стосується рейтингів та само-піару зе-лідОра та його ОПи, то це "святоє". Рейтинг, понти та само-піар для ОПи важливіше і за українців і за Україну, бо без само-піару, без відосиків, може впасти рейтинг зе-лідОра, а це вже пряма стежка до втрати влади та до вироку по статті КК України за держзраду ...
Коли на фронті з'являться, тоді і будете кукурікать.
Гнилороті, тупі, самохзакохані, ненажерливі, і зелені ви наші...
Бо думати це не для Зелі