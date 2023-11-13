У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16, - Зеленський

У Румунії почав роботу центр підготовки українських пілотів F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Є важлива новина з Румунії: почав роботу центр підготовки пілотів F-16, там навчатимуться наші хлопці. Я дякую Президенту Румунії Йоханнісу та Премʼєр-міністру Нідерландів Рютте за те, що всі наші домовленості виконуються", - сказав Зеленський.

Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив, що українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується.

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