В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16, - Зеленский

В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть важная новость из Румынии: начал работу центр подготовки пилотов F-16, там будут учиться наши ребята. Я благодарю президента Румынии Йоханниса и премьер-министра Нидерландов Рютте за то, что все наши договоренности выполняются", - сказал Зеленский.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сегодня заявил, что украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.

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