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Новости Война
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В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16, - Зеленский

f-16

В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Есть важная новость из Румынии: начал работу центр подготовки пилотов F-16, там будут учиться наши ребята. Я благодарю президента Румынии Йоханниса и премьер-министра Нидерландов Рютте за то, что все наши договоренности выполняются", - сказал Зеленский.

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сегодня заявил, что украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.

Читайте также: В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Румыния (1126) F-16 (571)


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Топ комментарии
+20
Ось чого Ігнат дав задню пару новин нижче, то найвеличніший мав новину сказати
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13.11.2023 21:29 Ответить
+16
Шапито - это наше все
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13.11.2023 21:34 Ответить
+14
Це пестець - оце плутаєм кацапів. Хоч би самим не *********
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13.11.2023 21:30 Ответить
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Ось чого Ігнат дав задню пару новин нижче, то найвеличніший мав новину сказати
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13.11.2023 21:29 Ответить
це тому що у нас всі, включно з боневтіком стали суперречниками
всі міністри, мери, *****...
аби на екран або в нет свою пику засунути...
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13.11.2023 22:28 Ответить
Я не дивуюсь такій інформшвидкострілам зелених піздунців. Для них щось бовкнути- це як для спраглого ковток води..
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13.11.2023 22:41 Ответить
Це пестець - оце плутаєм кацапів. Хоч би самим не *********
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13.11.2023 21:30 Ответить
"Женщина в автобусе хочет покормить своего грудного малыша, а тот ни в какую. Она
его уговаривает:
- Пей, а то дяде сисю дам. Ешь, кому говорю, а то сейчас дяде сисю дам...
Тут в разговор вмешивается Ґогия:
- Эй, дэвушка! Определяйса поскорей, да? Третюю астановку проежаю..." (С) )))))
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13.11.2023 21:59 Ответить
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13.11.2023 22:03 Ответить
"Одесса...Привоз..
Идёт дама по Привозу и на буксире тащит малыша а тот всё ноет..
-Мама,я пить хочу!Мама,я есть хочу!
К мамаше обращается сердобольный гражданин..
-Мадам,а вы купите дитёнку арбуз..Он и поест и жажду утолит...
Дитё посмотрело на советчика и говорит..
-Слышь,мужик,ты дрочить присядку не пробовал?И нае@ёшься,и натанцуешься...
Картина маслом...
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13.11.2023 22:21 Ответить
а пан ігнат щойно сказав, що ще не почав! хоча раніше натівські керманичі заявили, що почав!
мабуть, по шапці козир дав за те, що пінгвін випередив!

у нас тільки немародер та незрадник хрипатий має позитівні новини доносити!
а то буде як з Херсоном, коли без акредитації іноземних журналістів залишили
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13.11.2023 21:30 Ответить
Нагадуємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні заявив, що українські пілоти ще не починали навчання на F-16, румунський центр підготовки у місті Фетешть досі будується

І раптом - вже є!
В принципі, першому-ліпшому джину миттєво збудувати палац - то як два пальці обробити!
Тож не здивований.
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13.11.2023 21:31 Ответить
Просто центр за миллиардом деревьев не видать
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13.11.2023 21:36 Ответить
Шапито - это наше все
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13.11.2023 21:34 Ответить
Заре Ігнат заперечить. Чекаємо.
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13.11.2023 21:34 Ответить
Кули, работают на опережение, кто больше сльет, завуалированное зеигхуйдерьмо, ***********, твой ход?
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13.11.2023 21:35 Ответить
Вчаться фундамент заливати?)))
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13.11.2023 21:37 Ответить
Zelia , a kto tebe poverit , krim tvaih bezmozglih fanatov .....🤣🤣🤣
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13.11.2023 21:38 Ответить
On uzhe kak Piskov , vsio vremia purgu nesiot ....🤭
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13.11.2023 21:40 Ответить
Без решения "найвеличнішого лідера ***********" даже обучения не начинается... Надеюсь хоть для взлета самолетов не надо будет ждать звонка из ОП.
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13.11.2023 21:39 Ответить
Щеневвтік ще поїде в Румунію цей центр підготовки урочисто відкривати.. А позаду дєрмак буде ножнці тримати.
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13.11.2023 22:46 Ответить
так Ігнат сказав шо там будівельники поки на залитому фундаменті перекурюють.
Ви вже якось домовтесь між собою, щоб вже ******* якось в унісон.
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13.11.2023 21:40 Ответить
Все правильно - центр працює, але пілоти ще не навчаються.
Це, як велике крадівництво, - асфальт в землю зарили, але їздити по ньому ще не можна.
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13.11.2023 21:44 Ответить
Вовачка зливає держтаємниці навіть глазіком не моргнувши
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13.11.2023 21:49 Ответить
ОПешне шапіто хоче якнайшвидше попіаритися, але Ігнат спростував брехню зе-лідОра...
Тож не буде дивиною звільнення Ігната за те, що спростував чергову брехню зеленського.
офісне шапіто з легкістю покриває державних зрадників та корупціонерів, але все, що стосується рейтингів та само-піару зе-лідОра та його ОПи, то це "святоє". Рейтинг, понти та само-піар для ОПи важливіше і за українців і за Україну, бо без само-піару, без відосиків, може впасти рейтинг зе-лідОра, а це вже пряма стежка до втрати влади та до вироку по статті КК України за держзраду ...
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13.11.2023 21:51 Ответить
завали хлеборезку.... как то уж без тебя разберутся......
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13.11.2023 21:51 Ответить
Це чучело розбовтало на весь світ про контрнастут- пів року попереджало москалів, результат ми знаємо. Про шашлики теж не забули
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13.11.2023 21:54 Ответить
А про"Весна прийде-саджати будемо" не забули?
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13.11.2023 22:48 Ответить
3,14добол
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13.11.2023 23:03 Ответить
Як вони вже задовбали своїми "новинами" про F16

Коли на фронті з'являться, тоді і будете кукурікать.

Гнилороті, тупі, самохзакохані, ненажерливі, і зелені ви наші...
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14.11.2023 04:27 Ответить
Нічого дивного! Зелі підсунули папірчик,він(як зважди) його прихрипів не думаючи.
Бо думати це не для Зелі
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14.11.2023 10:21 Ответить
 
 