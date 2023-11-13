В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16, - Зеленский
В Румынии начал работу центр подготовки украинских пилотов F-16.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Есть важная новость из Румынии: начал работу центр подготовки пилотов F-16, там будут учиться наши ребята. Я благодарю президента Румынии Йоханниса и премьер-министра Нидерландов Рютте за то, что все наши договоренности выполняются", - сказал Зеленский.
Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат сегодня заявил, что украинские пилоты еще не начинали обучение на F-16, румынский центр подготовки в городе Фетешть до сих пор строится.
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всі міністри, мери, *****...
аби на екран або в нет свою пику засунути...
его уговаривает:
- Пей, а то дяде сисю дам. Ешь, кому говорю, а то сейчас дяде сисю дам...
Тут в разговор вмешивается Ґогия:
- Эй, дэвушка! Определяйса поскорей, да? Третюю астановку проежаю..." (С) )))))
Идёт дама по Привозу и на буксире тащит малыша а тот всё ноет..
-Мама,я пить хочу!Мама,я есть хочу!
К мамаше обращается сердобольный гражданин..
-Мадам,а вы купите дитёнку арбуз..Он и поест и жажду утолит...
Дитё посмотрело на советчика и говорит..
-Слышь,мужик,ты дрочить присядку не пробовал?И нае@ёшься,и натанцуешься...
Картина маслом...
мабуть, по шапці козир дав за те, що пінгвін випередив!
у нас тільки немародер та незрадник хрипатий має позитівні новини доносити!
а то буде як з Херсоном, коли без акредитації іноземних журналістів залишили
І раптом - вже є!
В принципі, першому-ліпшому джину миттєво збудувати палац - то як два пальці обробити!
Тож не здивований.
Ви вже якось домовтесь між собою, щоб вже ******* якось в унісон.
Це, як велике крадівництво, - асфальт в землю зарили, але їздити по ньому ще не можна.
Тож не буде дивиною звільнення Ігната за те, що спростував чергову брехню зеленського.
офісне шапіто з легкістю покриває державних зрадників та корупціонерів, але все, що стосується рейтингів та само-піару зе-лідОра та його ОПи, то це "святоє". Рейтинг, понти та само-піар для ОПи важливіше і за українців і за Україну, бо без само-піару, без відосиків, може впасти рейтинг зе-лідОра, а це вже пряма стежка до втрати влади та до вироку по статті КК України за держзраду ...
Коли на фронті з'являться, тоді і будете кукурікать.
Гнилороті, тупі, самохзакохані, ненажерливі, і зелені ви наші...
Бо думати це не для Зелі