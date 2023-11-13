В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16
На военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Сегодня министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открывают Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, в 150 километрах на восток от Бухареста.
Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.
Компания Lockheed – производитель F-16 – обеспечивает на учениях инструкторов и технический персонал. По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не на часе
показать весь комментарий13.11.2023 10:54 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
не на часе
показать весь комментарий13.11.2023 11:03 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Alex Asd
показать весь комментарий13.11.2023 11:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Проверка на вшивость
показать весь комментарий13.11.2023 12:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Amber
показать весь комментарий13.11.2023 12:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий13.11.2023 12:32 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleh Dovbenko #500594
показать весь комментарий13.11.2023 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль