В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16

На военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сегодня министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открывают Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, в 150 километрах на восток от Бухареста.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Компания Lockheed – производитель F-16 – обеспечивает на учениях инструкторов и технический персонал. По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.

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