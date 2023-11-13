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В Румынии стартует обучение украинских пилотов на F-16

f16

На военно-воздушной базе Фетешти в Румынии началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Сегодня министр обороны Румынии Анджел Тилвар и его нидерландская коллега Кайса Оллонгрен открывают Европейский учебный центр F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти, в 150 километрах на восток от Бухареста.

Нидерланды предоставят от 12 до 18 истребителей для тренировок как украинских, так и румынских пилотов. Первые пять F-16 власти Нидерландов отправили в Румынию неделю назад.

Компания Lockheed – производитель F-16 – обеспечивает на учениях инструкторов и технический персонал. По оценкам, подготовка пилотов займет не менее полугода.

Читайте также: Украинские пилоты уже обучаются на истребителях F-16 в воздухе, - Воздушные силы

Автор: 

Румыния (1126) военные учения (3466) F-16 (571)


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Мне пот это эпопея с F16 напоминает фразу из фильма. "Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги!". Тошнит уже. Сделайте привезите и бейте врага,а потом уже тыздите,когда будут обучатся в Украине пилоты студенты.
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13.11.2023 10:54 Ответить
При ****** совке ,сколько было лётных школ в Украине,сколько было техникумов ,институтов. И всё при ********* совдепе. Сколько летало самолётов ,сколько обслуживалось самолётов и учебных в Украине. При правильной независимой Украине и особенно в последние 10 лет образовательные лётные учреждения закрылись. А,что уж говорить о лётных школах ,а про технику ,которая стояла под открытом небом ......... И нет виновных и виноватых. Зато устроили на учебных полигонах траходром на машинах и в машинах. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,что и нужно врагу. На кого работали чиновники,депутаты ,президенты 30 лет
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13.11.2023 11:03 Ответить
Полтора года назад начали обучение. Уже полгода, как должны быть подготовленные пилоты. Полгода назад снова начали обучение. Никогда такого не было, но вот опять начали обучение. Надо немного подождать, пока пилоты будут готовы.
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13.11.2023 11:50 Ответить
Це навчання стартує вже тижня три. Скільки разів ще воно буде стартувати?
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13.11.2023 12:10 Ответить
Приїдуть наші хлопці навчені та добре підготовлені для боротьби із кацапськими терористами на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 12:17 Ответить
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13.11.2023 12:32 Ответить
+18 міс
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13.11.2023 14:33 Ответить
 
 