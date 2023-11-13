У Румунії стартує навчання українських пілотів на F-16
На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Сьогодні міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста.
Зазначається, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.
Компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.
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