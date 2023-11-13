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Новини
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У Румунії стартує навчання українських пілотів на F-16

f16

На військово-повітряній базі Фетешті у Румунії почалося навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Сьогодні міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста.

Зазначається, що Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять F-16 влада Нідерландів відправила до Румунії тиждень тому.

Компанія Lockheed - виробник F-16 - забезпечує на навчаннях інструкторів і технічний персонал. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До кінця року Нідерланди планують розмістити в Румунії 18 винищувачів F-16 для навчання ЗСУ

Автор: 

Румунія (1201) військові навчання (2785) F16 F-16 (691) пілот (84)


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Мне пот это эпопея с F16 напоминает фразу из фильма. "Остап Ибрагимович, когда же мы будем делить наши деньги!". Тошнит уже. Сделайте привезите и бейте врага,а потом уже тыздите,когда будут обучатся в Украине пилоты студенты.
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13.11.2023 10:54 Відповісти
При ****** совке ,сколько было лётных школ в Украине,сколько было техникумов ,институтов. И всё при ********* совдепе. Сколько летало самолётов ,сколько обслуживалось самолётов и учебных в Украине. При правильной независимой Украине и особенно в последние 10 лет образовательные лётные учреждения закрылись. А,что уж говорить о лётных школах ,а про технику ,которая стояла под открытом небом ......... И нет виновных и виноватых. Зато устроили на учебных полигонах траходром на машинах и в машинах. ЗАМЕЧАТЕЛЬНО,что и нужно врагу. На кого работали чиновники,депутаты ,президенты 30 лет
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13.11.2023 11:03 Відповісти
Полтора года назад начали обучение. Уже полгода, как должны быть подготовленные пилоты. Полгода назад снова начали обучение. Никогда такого не было, но вот опять начали обучение. Надо немного подождать, пока пилоты будут готовы.
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13.11.2023 11:50 Відповісти
Це навчання стартує вже тижня три. Скільки разів ще воно буде стартувати?
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13.11.2023 12:10 Відповісти
Приїдуть наші хлопці навчені та добре підготовлені для боротьби із кацапськими терористами на нашій землі 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 12:17 Відповісти
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13.11.2023 12:32 Відповісти
+18 міс
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13.11.2023 14:33 Відповісти
 
 