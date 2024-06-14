Румыния из государственного бюджета профинансирует обучение украинских пилотов на F16

Финансирование подготовки украинских пилотов будет проводиться через Министерство национальной обороны страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Profit.ro со ссылкой на соответствующий проект постановления чрезвычайного распоряжения.

"Расходы (...) предназначены на оплату контрактов, необходимых для обучения украинского персонала, а также на проживание, питание, транспортировку, топливо, потраченное в процессе обучения, обеспечение специальным оборудованием и другими сопутствующими товарами и услугами", - говорится в документе.

Вместе с тем в постановлении не приводится оценка расходов на обучение. В нем только указывается, что не нужны средства в дополнение к тем, которые уже утверждены для Минобороны через бюджет.

Румынское правительство прошлой осенью внесло в так называемое "постановление о жесткой экономии" несколько исключений из Закона о государственных финансах и Закона о фискально-бюджетной ответственности, чтобы позволить министерству, в частности "обеспечить основу для организации и функционирования пилотного учебного заведения для эксплуатации самолета F-16 (...)".

Также в документе говорится, что учитывая "деликатный характер" работ и услуг, которые необходимо заключать, а также "конфиденциальный характер" деятельности, направленной на обучение украинских кадров, законодательство, регулирующее публичные закупки "не может быть применено".

Напомним, в начале марта стало известно, что в учебном центре на территории Румынии обучение на истребителях F-16 будут проходить 50 украинских пилотов

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