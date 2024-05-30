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Кабмин (13507) Румыния (1041)

Правительство Румынии хочет провести совместное заседание с Кабмином Украины, - премьер Чолаку

Чолаку хоче провести спільне засідання урядів України та Румунії

Премьер Румынии Марчел Чолаку планирует провести совместное заседание с правительством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Чолаку рассказал, что совместное заседание правительств Румынии и Украины состоится в ближайшее время, скорее всего, в Бухаресте.

"На последней встрече в Киеве мы договорились провести заседание в Бухаресте. Скорее всего, оно состоится в ближайшем будущем", - сказал румынский премьер.

По словам румынского премьера, он хотел бы расширить формат встречи, пригласив на него представителей правительств Молдовы и Польши

"Пусть это будут Румыния, Польша, Украина и, возможно, Молдова. Мы говорим о региональной стратегии, о странах, которые больше всего помогли Украине с беженцами", - отметил он.

Предыдущее совместное заседание правительств Румынии и Украины состоялось в Киеве 18 октября 2023 года.

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Топ комментарии
+4
підфартило шмигалю, нашару поїсть поспить у бухаресті.
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30.05.2024 11:33
+4
ще й два відра світла привезе собі додому
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30.05.2024 11:36
+2
Нафіга??? Їм до Єрмака на поклон потрібно.
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30.05.2024 12:19
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підфартило шмигалю, нашару поїсть поспить у бухаресті.
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30.05.2024 11:33 Ответить
ще й два відра світла привезе собі додому
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30.05.2024 11:36 Ответить
Не "подфартило" хозяїва єрмака не не бачять в цьому смисл.
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30.05.2024 11:51 Ответить
Може хоч мамалиги нажереться, заодно продегустує румунського банашу та гарною цуйкою це все зап'є і... головне все нашару, нашару, а шара для лошари немає меж... Зєрмачіще-уйобіще, як взнає яку халяву проїбав нехай коксом поперхнеться 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.05.2024 12:37 Ответить
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку планує провести спільне засідання з урядом України. Джерело:

Чисто поржать?
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30.05.2024 12:15 Ответить
Не просто паааржаць, а під кокс 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.05.2024 12:38 Ответить
Нафіга??? Їм до Єрмака на поклон потрібно.
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30.05.2024 12:19 Ответить
Go f yourself kazapka.
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30.05.2024 12:55 Ответить
🇷🇺🇷🇺🐽🐽🐽🐖🐖🐖
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30.05.2024 12:58 Ответить
 
 