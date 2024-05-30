Правительство Румынии хочет провести совместное заседание с Кабмином Украины, - премьер Чолаку

Премьер Румынии Марчел Чолаку планирует провести совместное заседание с правительством Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Чолаку рассказал, что совместное заседание правительств Румынии и Украины состоится в ближайшее время, скорее всего, в Бухаресте.

"На последней встрече в Киеве мы договорились провести заседание в Бухаресте. Скорее всего, оно состоится в ближайшем будущем", - сказал румынский премьер.

По словам румынского премьера, он хотел бы расширить формат встречи, пригласив на него представителей правительств Молдовы и Польши

"Пусть это будут Румыния, Польша, Украина и, возможно, Молдова. Мы говорим о региональной стратегии, о странах, которые больше всего помогли Украине с беженцами", - отметил он.

Предыдущее совместное заседание правительств Румынии и Украины состоялось в Киеве 18 октября 2023 года.

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