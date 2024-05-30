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Уряд Румунії хоче провести спільне засідання із Кабміном України, - прем’єр Чолаку

Чолаку хоче провести спільне засідання урядів України та Румунії

Прем’єр Румунії Марчел Чолаку планує провести спільне засідання з урядом України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Чолаку розповів, що спільне засідання урядів Румунії та України відбудеться найближчим часом, швидше за все, у Бухаресті.

"На останній зустрічі у Києві ми домовилися провести засідання у Бухаресті. Швидше за все, вона відбудеться в найближчому майбутньому", - сказав румунський прем'єр.

За словами румунського прем'єра, він хотів би розширити формат зустрічі, запросивши на нього представників урядів Молдови та Польщі

 "Нехай це будуть Румунія, Польща, Україна і, можливо, Молдова. Ми говоримо про регіональну стратегію, про країни, які найбільше допомогли Україні з біженцями", - зазначив він.

Попереднє спільне засідання урядів Румунії та України відбулось у Києві 18 жовтня 2023 року.

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Автор: 
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Топ коментарі
+4
підфартило шмигалю, нашару поїсть поспить у бухаресті.
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30.05.2024 11:33
+4
ще й два відра світла привезе собі додому
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30.05.2024 11:36
+2
Нафіга??? Їм до Єрмака на поклон потрібно.
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30.05.2024 12:19
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підфартило шмигалю, нашару поїсть поспить у бухаресті.
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30.05.2024 11:33 Відповісти
ще й два відра світла привезе собі додому
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30.05.2024 11:36 Відповісти
Не "подфартило" хозяїва єрмака не не бачять в цьому смисл.
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30.05.2024 11:51 Відповісти
Може хоч мамалиги нажереться, заодно продегустує румунського банашу та гарною цуйкою це все зап'є і... головне все нашару, нашару, а шара для лошари немає меж... Зєрмачіще-уйобіще, як взнає яку халяву проїбав нехай коксом поперхнеться 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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30.05.2024 12:37 Відповісти
Прем'єр Румунії Марчел Чолаку планує провести спільне засідання з урядом України. Джерело:

Чисто поржать?
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30.05.2024 12:15 Відповісти
Не просто паааржаць, а під кокс 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.05.2024 12:38 Відповісти
Нафіга??? Їм до Єрмака на поклон потрібно.
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30.05.2024 12:19 Відповісти
Go f yourself kazapka.
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30.05.2024 12:55 Відповісти
🇷🇺🇷🇺🐽🐽🐽🐖🐖🐖
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30.05.2024 12:58 Відповісти
 
 