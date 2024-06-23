УКР
Україні потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя, - Зеленський. ВIДЕО

У зверненні 23 червня президент Володимир Зеленський закликав партнерів розширити дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно.

Кожного дня Харків страждає від російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами – безпекове рішення.

Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня.

Ми вже отримали рішення щодо нових "петріотів" для України й готуємо продовження, працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир звернення
+24
Так не крадьте бюджет , а власну зробіть ! Не можете зробити , знову не крадьте , а за некрадене купіть , вона продається , аби брали ((
23.06.2024 20:31 Відповісти
+20
Нужно дозу уменьшать для начала
23.06.2024 20:30 Відповісти
+18
Вже третій рік Силам оборони потрібен Верховний Головнокомандувач, а не лялька в зелених кальсонах.
23.06.2024 20:47 Відповісти
https://ibb.co/sm7NScC
23.06.2024 20:29 Відповісти
Закрив всі ракетні програми Порошенко, Турчінова,…… Пашинського , кинув за грати ………Цє давно казав Залужний , ти викинув найкращих стратегів, зізнавшись в угарі, що не вміешь мислити стратегічно ,
23.06.2024 21:05 Відповісти
Зелю судитимуть і за те, що віддав свої повноваження "Козирю"(єрмаку).
23.06.2024 21:42 Відповісти
якщо не помиляюсь, то Україно парламентсько- президентська республіка, де слуги мають в парламенті більшість..
не зрозуміло, як офіс президента - єрмак, може керувати державою..?
і як нарід - джерело влади, міг таке допустити..
24.06.2024 01:23 Відповісти
Нужно дозу уменьшать для начала
23.06.2024 20:30 Відповісти
ні краще передозитися парочці разом під фанфари - шкода мабуть Єрмак лиш вовку кормить...
23.06.2024 20:36 Відповісти
Цiлком згоден
23.06.2024 20:47 Відповісти
Так не крадьте бюджет , а власну зробіть ! Не можете зробити , знову не крадьте , а за некрадене купіть , вона продається , аби брали ((
23.06.2024 20:31 Відповісти
Затрати повинні йти не на МИРНІ ШОУ ІМЕНЕІ ЄРМАКА , а на фортифікації для захисту воїнів , Чи нетряпкаякась хоче знищувати майбутніх вихідців на МАЙДАН коли ця парочка надумає залишитися при владі?
23.06.2024 20:31 Відповісти
Украинский скандал в Британии | Виталий Портніков
https://www.youtube.com/watch?v=GcSdSbJdKKw

А ЧИ НЕ ТЕ САМЕ ЗЕ УБЛДКИ КРИЧАЛИ ПРО ПРИВІД Хйла до широкомасштабного вторггнення

А чи не оце саме хрипатонебрита обслуга Єрмака ставила приводом для початку широкомасштабного вторгнення , воно не поїхало на вирішальний САМІТ НАТО у 2020 році, дивлячись сьогодні з руїн війни , коли саме там були намагання проросійського ІНТЕРПОЛУ заарештувати Залужного ,на котрий він полетів за запрошенням ???
23.06.2024 20:45 Відповісти
виправлю помилку- САМІТ НАТО У 2019 РОЦі вова проігнорило

,Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА 2019,
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
23.06.2024 20:50 Відповісти
ЬЯДСЬКИЙ імітатор !!! Грає своїми вимогами , потім буде серіал, ЯК ВОВА РЯТУВАВ УКРАЇНУ на наступних виборах НЕТРЯПКИ
23.06.2024 20:52 Відповісти
меньше надо було з Байденом сперичатися, та язиком по Оманах ляпати. Хто згорнув программу озброєння ЗСУ?
23.06.2024 20:31 Відповісти
яке ти кончене зі своїм ТЦК, ермаком, гетьманцем та зі своєю шоблою
23.06.2024 20:33 Відповісти
Дивно У 2019-2023 не треба Тепер чомусь дуже треба, що сталося?
23.06.2024 20:35 Відповісти
Може, нехай вже єрмак виступає...
23.06.2024 20:35 Відповісти
23.06.2024 21:01 Відповісти
23.06.2024 20:36 Відповісти
Нужно было не закатывать украинскую ракетную программу в асфальт
23.06.2024 20:38 Відповісти
Щобзброя була в Україні потрібно позбутися рашистської агентури .на котру на початку війни "зезраднику" поіменно вказувала американська розвідка
23.06.2024 20:40 Відповісти
З асфальту виколупуй ***** продажне!
23.06.2024 20:40 Відповісти
О всемогутній володарю і правителю усіх часів і народів, ваша мудрість і провидство як завжди не має меж, ваш розум і вчинки викликають лише захоплення у вірнопідданих і примушують тремтіти від страху ваших ворогів. Шкода що над вами є ще більш всемогутній, який наче я(є)рмо(ак) для вас, і мусите ви вклонятися йому і коритися йому.
23.06.2024 20:41 Відповісти
Це він кому каже?
23.06.2024 20:43 Відповісти
своїй ", доріжці"
23.06.2024 20:57 Відповісти
Як цей підар вже заїбав своїми соплями. Правільно вище люди писали, що непотрібно красти і розвивати корупцію. Тай було би все для ЗСУ, можливо і закінчили би війну
23.06.2024 20:45 Відповісти
Вже третій рік Силам оборони потрібен Верховний Головнокомандувач, а не лялька в зелених кальсонах.
23.06.2024 20:47 Відповісти
ну кальсони як і штани в нього потужно коричневі.
23.06.2024 20:49 Відповісти
Спірне твердження.
Думаю, тканина була зеленою, а коричневою її зробив вже особисто Зеленський.
Причин було доволі, головне, що не втік
23.06.2024 23:05 Відповісти
видно з нього маляр кращий чим пісюаніст
23.06.2024 23:07 Відповісти
пішоввсраку. Ти дурак і лялька рашиського агента КГБ. І ти винний в знищенні нації. Виродок найбільший в історії країни
23.06.2024 20:49 Відповісти
Чути той голос то ригати хочеться...а якщо як актору комічного жанру можна поставити 5 по пятибальність системі-за сценку....а за роботу Херанта - мінус 0....
23.06.2024 20:50 Відповісти
я так пойняв що таки дороги не допомагають?!
23.06.2024 20:56 Відповісти
Не розумію , з ким ця істота кожен день розмовляє відосіками ?
23.06.2024 21:02 Відповісти
С зєЛОХторатом,який ще залишився.
23.06.2024 21:04 Відповісти
не тільки відосиками !!! ще на папері маячню цього зе-н*ркомана видають ...
Уточніть, будь ласка, а хто з них у футлярі, Зеленський чи хроніки? Ви ж не натякаєте на те, що побачити його в футлярі так багато бажаючих? Реклама схожа на намагагання сподобатися українцям, це у вас такий зухвалий маркетинговий хід?

Вовкини місячні, недорого)

23.06.2024 21:15 Відповісти
То навіщо 4 роки не робив те що "НАМ ТРЕБА",а робив те, що було потрібно рашистам?!!
23.06.2024 21:03 Відповісти
вофка, твоя зброя де ??? в асфальті на дорогах для кацапських танків ??? чи тобі, як завжди, в усьому винен Порошенко, а ти білий і пухнастий ???
Олександр Бригинець: Трамп звинуватив Байдена, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. Блін! То що ж це виходить? Трамп встав на захист Порошенка і дав по пиці Банковій? Але що об'єднує Банкову і Трампа --- і у тих, і у інших хйло не винен(((
Карл Волох: Щось неймовірно щасливе має статися ближчим часом із зеленою командою. Після, схоже, неминучого видалення звідти Каклєти середній ай-кью там гарантовано різко підскочить. П.С. А якби ще й Зеленського позбулися, то могли б вийти й на середній по країні (принаймні, своїх 73 відсотків)
Ігор Лапін: Вже дві доби, як непокараний кум Єрмака Коля "котлета" Тищенко. Лисиця Кіцуне: Ну не Єрмак привів таких коль до влади і ставлячи питання йому про кума ми лише підтверджуємо, що людина без повноважень керує країною. Де наш гарант Конституції, обраний на демократичних виборах?



23.06.2024 21:04 Відповісти
А де наше те що зі списку "все треба" ?
показати весь коментар
23.06.2024 21:05 Відповісти
Шут зеленський не є малоосвіченим недалеким, шут зеленський є розумовідсталим, хворим олігофреном
23.06.2024 21:18 Відповісти
За 11 лет войны уже можно было и самим даже ЯО склепать не то что какие то несчастные дальнобойные ракеты. Еще с рашистов смеемся, хотя у которых десятки видов дальнобойных ракет. Неужели много ума нужно чтобы скопировать хотя бы тот же *калибр*, стране которая делает космические ракеты
23.06.2024 21:25 Відповісти
Делала.
23.06.2024 21:38 Відповісти
Громадянин Зеленський! В якій стадії українській Сапсан?
23.06.2024 21:25 Відповісти
краще би втік
23.06.2024 21:32 Відповісти
...потрібно більше...
Для цого якомусь пітуху збрело в голову завалити ракетну програму.
23.06.2024 22:57 Відповісти
С начала дайте этому стратегу БСЛ-110, и пусть покажет как ей воевать.
23.06.2024 23:02 Відповісти
Що значить "Нещодавнє погодження ударів по російській території - поблизу кордону"? Байден дозволив бити по території мордору до 320 кілометрів,просто дехто очкує.

"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
23.06.2024 23:54 Відповісти
Пока военные не верят что можно. Боятс
25.06.2024 01:29 Відповісти
Україні потрібен в першу чергу самостійний лідер-презідент,здатний приймати рішення,а не інфантільна лялька-маріонетка,яка тіки і здатна кривлятись зі сцени,писати дебільні відосикі,робити селфі на руїнах.
24.06.2024 04:47 Відповісти
Невже воно думає, що тупа канстотація фактів якось додасть йому авторитету?
24.06.2024 10:40 Відповісти
воно нічо не думає. воно в принципі думати не може. за нього дєрмак думає. воно пафосно читає пафосні гарні промови - гарний актор - цього в нього не відбереш))))
24.06.2024 11:08 Відповісти
Україні потрібен розумний президент-патріот мінус дєрмак
24.06.2024 11:05 Відповісти
пожалуйста по медленнее я записываю
24.06.2024 11:44 Відповісти
Потрібно вже два роки як роздуплятися, почати виготовляти свої ракети, свою военну промисловість, харе клянчить, не вміешь руководить, віщьми людей толковых, не Ермака, Татарова, а фахівцев!
24.06.2024 17:21 Відповісти
****…ть кацапов за 100км. Идеально. Они даже не достают до наших военных. Только ракет должно быть немеряно. Чтоб не экономили. Заметили кацапа - ракетой! Это в идеале. Ну хоть группировки, технику, склады уничтожать.
25.06.2024 01:26 Відповісти
УКРАИНЕ НУЖНО ПОДУМАТЬ КАК СБЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ, А НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ
25.06.2024 06:53 Відповісти
 
 