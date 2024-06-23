Україні потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя, - Зеленський. ВIДЕО

У зверненні 23 червня президент Володимир Зеленський закликав партнерів розширити дозвіл бити західною зброєю по території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Готуємося до нового результату у відносинах із Євросоюзом. ЄС вже затвердив переговорну рамку для України, і 25 червня очікуємо фактичного початку перемовин – урядова делегація України буде в Брюсселі саме для цього. Реально історичний тиждень. Десятиліття Україна саме до цього йшла, і цей результат – це особистий результат кожного, хто обрав для себе 24 лютого Україну, хто бореться заради нашої держави, хто зміцнює Україну всім, чим необхідно.

Кожного дня Харків страждає від російського терору. І кожного дня ми повторюємо: російську бойову авіацію, яка завдає цих ударів, і не лише по Харкову, по інших наших містах і громадах, по наших фронтових позиціях, – російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які ефективні. Бити по російських аеродромах – також, це цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з партнерами – безпекове рішення.

Нещодавнє погодження ударів по російській території – поблизу кордону – дало змогу знищити частину російського терористичного потенціалу. Але тільки частину. Потрібно убезпечити людей і життя повністю від російського терору – потрібно більше далекобійності, потрібна відповідна зброя для українців. І ми працюємо над цим із партнерами – робимо все, щоб наблизити рішення. Загалом наступні тижні червня та першої половини липня мають стати для України не менш результативними, ніж травень і перша половина червня.

Ми вже отримали рішення щодо нових "петріотів" для України й готуємо продовження, працюємо над постачанням іще систем ППО. І далекобійність зараз – це питання не лише про те, чого ми можемо досягти на полі бою, але й про те, коли взагалі завершиться війна. Що більше ми можемо, то швидше вдасться примусити Росію до справедливого миру", - сказав Зеленський.

