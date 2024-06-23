Украине нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие, - Зеленский. ВИДЕО

В обращении 23 июня президент Владимир Зеленский призвал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Готовимся к новому результату в отношениях с Евросоюзом. ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактическое начало переговоров - правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя. Десятилетие Украина именно к этому шла, и этот результат - это личный результат каждого, кто выбрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо.

Каждый день Харьков страдает от российского террора. И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам и громадам, по нашим фронтовым позициям, - российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые эффективны. Бить по российским аэродромам - также, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с партнерами - решение по безопасности.

Недавнее согласование ударов по российской территории - вблизи границы - позволило уничтожить часть российского террористического потенциала. Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизни полностью от российского террора - нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами - делаем все, чтобы приблизить решение. В целом следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май и первая половина июня.

Мы уже получили решение по новым "петриотам" для Украины и готовим продолжение, работаем над поставкой еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру", - сказал Зеленский.

