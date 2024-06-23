Украине нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие, - Зеленский. ВИДЕО
В обращении 23 июня президент Владимир Зеленский призвал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Готовимся к новому результату в отношениях с Евросоюзом. ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактическое начало переговоров - правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя. Десятилетие Украина именно к этому шла, и этот результат - это личный результат каждого, кто выбрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо.
Каждый день Харьков страдает от российского террора. И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам и громадам, по нашим фронтовым позициям, - российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые эффективны. Бить по российским аэродромам - также, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с партнерами - решение по безопасности.
Недавнее согласование ударов по российской территории - вблизи границы - позволило уничтожить часть российского террористического потенциала. Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизни полностью от российского террора - нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами - делаем все, чтобы приблизить решение. В целом следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май и первая половина июня.
Мы уже получили решение по новым "петриотам" для Украины и готовим продолжение, работаем над поставкой еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру", - сказал Зеленский.
не зрозуміло, як офіс президента - єрмак, може керувати державою..?
і як нарід - джерело влади, міг таке допустити..
https://www.youtube.com/watch?v=GcSdSbJdKKw
А ЧИ НЕ ТЕ САМЕ ЗЕ УБЛДКИ КРИЧАЛИ ПРО ПРИВІД Хйла до широкомасштабного вторггнення
А чи не оце саме хрипатонебрита обслуга Єрмака ставила приводом для початку широкомасштабного вторгнення , воно не поїхало на вирішальний САМІТ НАТО у 2020 році, дивлячись сьогодні з руїн війни , коли саме там були намагання проросійського ІНТЕРПОЛУ заарештувати Залужного ,на котрий він полетів за запрошенням ???
,Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО
ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА 2019,
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
Думаю, тканина була зеленою, а коричневою її зробив вже особисто Зеленський.
Причин було доволі, головне, що не втік
Уточніть, будь ласка, а хто з них у футлярі, Зеленський чи хроніки? Ви ж не натякаєте на те, що побачити його в футлярі так багато бажаючих? Реклама схожа на намагагання сподобатися українцям, це у вас такий зухвалий маркетинговий хід?
Вовкини місячні, недорого)
Олександр Бригинець: Трамп звинуватив Байдена, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. Блін! То що ж це виходить? Трамп встав на захист Порошенка і дав по пиці Банковій? Але що об'єднує Банкову і Трампа --- і у тих, і у інших хйло не винен(((
Карл Волох: Щось неймовірно щасливе має статися ближчим часом із зеленою командою. Після, схоже, неминучого видалення звідти Каклєти середній ай-кью там гарантовано різко підскочить. П.С. А якби ще й Зеленського позбулися, то могли б вийти й на середній по країні (принаймні, своїх 73 відсотків)
Ігор Лапін: Вже дві доби, як непокараний кум Єрмака Коля "котлета" Тищенко. Лисиця Кіцуне: Ну не Єрмак привів таких коль до влади і ставлячи питання йому про кума ми лише підтверджуємо, що людина без повноважень керує країною. Де наш гарант Конституції, обраний на демократичних виборах?
Ти ж гарант довбаний, мав забезпечити державу.
Для цого якомусь пітуху збрело в голову завалити ракетну програму.
"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.
Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело: