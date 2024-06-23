РУС
Украине нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие, - Зеленский. ВИДЕО

В обращении 23 июня президент Владимир Зеленский призвал партнеров расширить разрешение бить западным оружием по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Готовимся к новому результату в отношениях с Евросоюзом. ЕС уже утвердил переговорную рамку для Украины, и 25 июня ожидаем фактическое начало переговоров - правительственная делегация Украины будет в Брюсселе именно для этого. Реально историческая неделя. Десятилетие Украина именно к этому шла, и этот результат - это личный результат каждого, кто выбрал для себя 24 февраля Украину, кто борется ради нашего государства, кто укрепляет Украину всем, чем необходимо.

Каждый день Харьков страдает от российского террора. И каждый день мы повторяем: российскую боевую авиацию, которая наносит эти удары, и не только по Харькову, по другим нашим городам и громадам, по нашим фронтовым позициям, - российскую боевую авиацию надо уничтожать там, где она есть, всеми средствами, которые эффективны. Бить по российским аэродромам - также, это вполне справедливо. И нам нужно это совместное решение с партнерами - решение по безопасности.

Недавнее согласование ударов по российской территории - вблизи границы - позволило уничтожить часть российского террористического потенциала. Но только часть. Нужно обезопасить людей и жизни полностью от российского террора - нужно больше дальнобойности, нужно соответствующее оружие для украинцев. И мы работаем над этим с партнерами - делаем все, чтобы приблизить решение. В целом следующие недели июня и первой половины июля должны стать для Украины не менее результативными, чем май и первая половина июня.

Мы уже получили решение по новым "петриотам" для Украины и готовим продолжение, работаем над поставкой еще систем ПВО. И дальнобойность сейчас - это вопрос не только о том, чего мы можем достичь на поле боя, но и о том, когда вообще завершится война. Чем больше мы можем, тем быстрее удастся принудить Россию к справедливому миру", - сказал Зеленский.

Зеленский Владимир (21690) обращение (800)
Топ комментарии
+24
Так не крадьте бюджет , а власну зробіть ! Не можете зробити , знову не крадьте , а за некрадене купіть , вона продається , аби брали ((
23.06.2024 20:31 Ответить
+20
Нужно дозу уменьшать для начала
23.06.2024 20:30 Ответить
+18
Вже третій рік Силам оборони потрібен Верховний Головнокомандувач, а не лялька в зелених кальсонах.
23.06.2024 20:47 Ответить
https://ibb.co/sm7NScC
23.06.2024 20:29 Ответить
Закрив всі ракетні програми Порошенко, Турчінова,…… Пашинського , кинув за грати ………Цє давно казав Залужний , ти викинув найкращих стратегів, зізнавшись в угарі, що не вміешь мислити стратегічно ,
23.06.2024 21:05 Ответить
Зелю судитимуть і за те, що віддав свої повноваження "Козирю"(єрмаку).
23.06.2024 21:42 Ответить
якщо не помиляюсь, то Україно парламентсько- президентська республіка, де слуги мають в парламенті більшість..
не зрозуміло, як офіс президента - єрмак, може керувати державою..?
і як нарід - джерело влади, міг таке допустити..
24.06.2024 01:23 Ответить
Нужно дозу уменьшать для начала
23.06.2024 20:30 Ответить
ні краще передозитися парочці разом під фанфари - шкода мабуть Єрмак лиш вовку кормить...
23.06.2024 20:36 Ответить
Цiлком згоден
23.06.2024 20:47 Ответить
Так не крадьте бюджет , а власну зробіть ! Не можете зробити , знову не крадьте , а за некрадене купіть , вона продається , аби брали ((
23.06.2024 20:31 Ответить
Затрати повинні йти не на МИРНІ ШОУ ІМЕНЕІ ЄРМАКА , а на фортифікації для захисту воїнів , Чи нетряпкаякась хоче знищувати майбутніх вихідців на МАЙДАН коли ця парочка надумає залишитися при владі?
23.06.2024 20:31 Ответить
Украинский скандал в Британии | Виталий Портніков
https://www.youtube.com/watch?v=GcSdSbJdKKw

А ЧИ НЕ ТЕ САМЕ ЗЕ УБЛДКИ КРИЧАЛИ ПРО ПРИВІД Хйла до широкомасштабного вторггнення

А чи не оце саме хрипатонебрита обслуга Єрмака ставила приводом для початку широкомасштабного вторгнення , воно не поїхало на вирішальний САМІТ НАТО у 2020 році, дивлячись сьогодні з руїн війни , коли саме там були намагання проросійського ІНТЕРПОЛУ заарештувати Залужного ,на котрий він полетів за запрошенням ???
23.06.2024 20:45 Ответить
виправлю помилку- САМІТ НАТО У 2019 РОЦі вова проігнорило

,Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО

ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА 2019,
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
23.06.2024 20:50 Ответить
ЬЯДСЬКИЙ імітатор !!! Грає своїми вимогами , потім буде серіал, ЯК ВОВА РЯТУВАВ УКРАЇНУ на наступних виборах НЕТРЯПКИ
23.06.2024 20:52 Ответить
меньше надо було з Байденом сперичатися, та язиком по Оманах ляпати. Хто згорнув программу озброєння ЗСУ?
23.06.2024 20:31 Ответить
яке ти кончене зі своїм ТЦК, ермаком, гетьманцем та зі своєю шоблою
23.06.2024 20:33 Ответить
Дивно У 2019-2023 не треба Тепер чомусь дуже треба, що сталося?
23.06.2024 20:35 Ответить
Може, нехай вже єрмак виступає...
23.06.2024 20:35 Ответить
23.06.2024 21:01 Ответить
23.06.2024 20:36 Ответить
Нужно было не закатывать украинскую ракетную программу в асфальт
23.06.2024 20:38 Ответить
Щобзброя була в Україні потрібно позбутися рашистської агентури .на котру на початку війни "зезраднику" поіменно вказувала американська розвідка
23.06.2024 20:40 Ответить
З асфальту виколупуй ***** продажне!
23.06.2024 20:40 Ответить
О всемогутній володарю і правителю усіх часів і народів, ваша мудрість і провидство як завжди не має меж, ваш розум і вчинки викликають лише захоплення у вірнопідданих і примушують тремтіти від страху ваших ворогів. Шкода що над вами є ще більш всемогутній, який наче я(є)рмо(ак) для вас, і мусите ви вклонятися йому і коритися йому.
23.06.2024 20:41 Ответить
Це він кому каже?
23.06.2024 20:43 Ответить
своїй ", доріжці"
23.06.2024 20:57 Ответить
Як цей підар вже заїбав своїми соплями. Правільно вище люди писали, що непотрібно красти і розвивати корупцію. Тай було би все для ЗСУ, можливо і закінчили би війну
23.06.2024 20:45 Ответить
Вже третій рік Силам оборони потрібен Верховний Головнокомандувач, а не лялька в зелених кальсонах.
23.06.2024 20:47 Ответить
ну кальсони як і штани в нього потужно коричневі.
23.06.2024 20:49 Ответить
Спірне твердження.
Думаю, тканина була зеленою, а коричневою її зробив вже особисто Зеленський.
Причин було доволі, головне, що не втік
23.06.2024 23:05 Ответить
видно з нього маляр кращий чим пісюаніст
23.06.2024 23:07 Ответить
пішоввсраку. Ти дурак і лялька рашиського агента КГБ. І ти винний в знищенні нації. Виродок найбільший в історії країни
23.06.2024 20:49 Ответить
Чути той голос то ригати хочеться...а якщо як актору комічного жанру можна поставити 5 по пятибальність системі-за сценку....а за роботу Херанта - мінус 0....
23.06.2024 20:50 Ответить
я так пойняв що таки дороги не допомагають?!
23.06.2024 20:56 Ответить
Не розумію , з ким ця істота кожен день розмовляє відосіками ?
23.06.2024 21:02 Ответить
С зєЛОХторатом,який ще залишився.
23.06.2024 21:04 Ответить
не тільки відосиками !!! ще на папері маячню цього зе-н*ркомана видають ...
Уточніть, будь ласка, а хто з них у футлярі, Зеленський чи хроніки? Ви ж не натякаєте на те, що побачити його в футлярі так багато бажаючих? Реклама схожа на намагагання сподобатися українцям, це у вас такий зухвалий маркетинговий хід?

Вовкини місячні, недорого)

Вовкини місячні, недорого)
23.06.2024 21:15 Ответить
То навіщо 4 роки не робив те що "НАМ ТРЕБА",а робив те, що було потрібно рашистам?!!
показать весь комментарий
23.06.2024 21:03 Ответить
вофка, твоя зброя де ??? в асфальті на дорогах для кацапських танків ??? чи тобі, як завжди, в усьому винен Порошенко, а ти білий і пухнастий ???
Олександр Бригинець: Трамп звинуватив Байдена, що його заяви про вступ України до НАТО нібито спровокували російське вторгнення в Україну. Блін! То що ж це виходить? Трамп встав на захист Порошенка і дав по пиці Банковій? Але що об'єднує Банкову і Трампа --- і у тих, і у інших хйло не винен(((
Карл Волох: Щось неймовірно щасливе має статися ближчим часом із зеленою командою. Після, схоже, неминучого видалення звідти Каклєти середній ай-кью там гарантовано різко підскочить. П.С. А якби ще й Зеленського позбулися, то могли б вийти й на середній по країні (принаймні, своїх 73 відсотків)
Ігор Лапін: Вже дві доби, як непокараний кум Єрмака Коля "котлета" Тищенко. Лисиця Кіцуне: Ну не Єрмак привів таких коль до влади і ставлячи питання йому про кума ми лише підтверджуємо, що людина без повноважень керує країною. Де наш гарант Конституції, обраний на демократичних виборах?



23.06.2024 21:04 Ответить
А де наше те що зі списку "все треба" ?
показать весь комментарий
23.06.2024 21:05 Ответить
Шут зеленський не є малоосвіченим недалеким, шут зеленський є розумовідсталим, хворим олігофреном
23.06.2024 21:18 Ответить
За 11 лет войны уже можно было и самим даже ЯО склепать не то что какие то несчастные дальнобойные ракеты. Еще с рашистов смеемся, хотя у которых десятки видов дальнобойных ракет. Неужели много ума нужно чтобы скопировать хотя бы тот же *калибр*, стране которая делает космические ракеты
23.06.2024 21:25 Ответить
Делала.
23.06.2024 21:38 Ответить
Громадянин Зеленський! В якій стадії українській Сапсан?
23.06.2024 21:25 Ответить
краще би втік
23.06.2024 21:32 Ответить
...потрібно більше...
Для цого якомусь пітуху збрело в голову завалити ракетну програму.
23.06.2024 22:57 Ответить
С начала дайте этому стратегу БСЛ-110, и пусть покажет как ей воевать.
23.06.2024 23:02 Ответить
Що значить "Нещодавнє погодження ударів по російській території - поблизу кордону"? Байден дозволив бити по території мордору до 320 кілометрів,просто дехто очкує.

"Президент США Джо Байден заявив, що не повинна застосовуватися Україною для ударів на понад 320 кілометрів углиб Росії. Київ не може нею бити по Москві та Кремлю.

Як інформує , про це сказав в інтерв'ю для https://abcnews.go.com/Politics/exclusive-biden-muir-us-weapons-wont-be-used-strike-moscow-kremlin/story?id=110865528 ABC News . Джерело:
23.06.2024 23:54 Ответить
Пока военные не верят что можно. Боятс
25.06.2024 01:29 Ответить
Україні потрібен в першу чергу самостійний лідер-презідент,здатний приймати рішення,а не інфантільна лялька-маріонетка,яка тіки і здатна кривлятись зі сцени,писати дебільні відосикі,робити селфі на руїнах.
24.06.2024 04:47 Ответить
Невже воно думає, що тупа канстотація фактів якось додасть йому авторитету?
24.06.2024 10:40 Ответить
воно нічо не думає. воно в принципі думати не може. за нього дєрмак думає. воно пафосно читає пафосні гарні промови - гарний актор - цього в нього не відбереш))))
24.06.2024 11:08 Ответить
Україні потрібен розумний президент-патріот мінус дєрмак
24.06.2024 11:05 Ответить
пожалуйста по медленнее я записываю
24.06.2024 11:44 Ответить
Потрібно вже два роки як роздуплятися, почати виготовляти свої ракети, свою военну промисловість, харе клянчить, не вміешь руководить, віщьми людей толковых, не Ермака, Татарова, а фахівцев!
24.06.2024 17:21 Ответить
****…ть кацапов за 100км. Идеально. Они даже не достают до наших военных. Только ракет должно быть немеряно. Чтоб не экономили. Заметили кацапа - ракетой! Это в идеале. Ну хоть группировки, технику, склады уничтожать.
25.06.2024 01:26 Ответить
УКРАИНЕ НУЖНО ПОДУМАТЬ КАК СБЕРЕЧЬ ЛЮДЕЙ, А НЕ ИДТИ НА ПОВОДУ
25.06.2024 06:53 Ответить
 
 