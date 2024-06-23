РУС
Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел Харькова российскими захватчиками.

Соответствующее заявление главы государства появилось в его Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьков снова под ударами российских бомб. Получил все доклады. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы на местах, помогают людям", - написал президент.

Зеленский отметил, что сейчас из-за атаки российских оккупантов часть Харькова обесточена и остановилось метро. Однако глава государства пообещал, что все обязательно восстановят и вернут в нормальное состояние.

Президент также заявил, что сдержать российских захватчиков Украине поможет современная ПВО, боевая авиация, дальнобойное оружие и решимость союзников.

"Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров - это то, что точно сможет остановить российских террористов", - говорится в заявлении украинского лидера.

Обстрел оккупантами Харькова 23 июня

Около 15:00 23 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Российские захватчики КАБами атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара, по последним данным, травмированы 11 человек, 1 человек погиб.

Также сообщается, что без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвращением электроэнергии.

+24
пустопорожні балачки нелегитимного втомленого кловуна, оточеного мародерами та зрадниками...

тож йди нах, передай владу тим, хто зможе привести Україну до перемоги
23.06.2024 18:22 Ответить
+24
Реагувати треба було восени 2021р. Але ішак все ігнорував, бо воно найрозумніше. Зараз твоя наївна реакція до одного місця. Безтолкове чмо, яким родилось - таким і здохне.
23.06.2024 18:31 Ответить
+19
Надоел ты со своими реагированиями, Зеленский. Твои генералы бухают во время войны с ментами; твои депутаты "стригут" колл-центре и бьют бойцов ВСУ. Хватит мотаться по миру, для этого есть Кулеба. Ты - главнокомандующий. Твое дело сейчас - фронт.
23.06.2024 18:23 Ответить
кукарекал на всех форумах, что ПАТРИОТЫ нужны Украине, что бы защитить страдающий Харьков - БАЙДЕН СПАСИ ХАРЬКОВ! а вчера уже сказали, что в Харькове их размещать опасно, могут разбомбить, и надо снова их в Киев)))
23.06.2024 18:16 Ответить
Де F16?
23.06.2024 18:19 Ответить
ось о тутечки - забетоновані та заасхфальтовані Ф-16, українські ракети, українська ППО і ще багато чого...

23.06.2024 19:01 Ответить
верховний реєстратор ударів кацапів
23.06.2024 19:14 Ответить
Ти до кого звертаєся? До зеушльопків які q ljcs не підготували інфраструктуру для f16?
23.06.2024 19:36 Ответить
Царство небесне загиблим,співчуття рідним,відновлення пораненим.Кожен удар по Харкову крає до нестями моє серце.......Тим часом нагороджуємо труханова? Якийсь сюр...я вже не говорю,що зараз не до нагород в цивільному житті,але ще й мера з російським громадянством нагороджувати - це занадто.Що відбувається?
23.06.2024 18:20 Ответить
23.06.2024 18:22 Ответить
Надоел ты со своими реагированиями, Зеленский. Твои генералы бухают во время войны с ментами; твои депутаты "стригут" колл-центре и бьют бойцов ВСУ. Хватит мотаться по миру, для этого есть Кулеба. Ты - главнокомандующий. Твое дело сейчас - фронт.
23.06.2024 18:23 Ответить
Та може краще, що десь бовтається..може воно ще гірше зробити може..
23.06.2024 19:55 Ответить
Воно вже на гавнокомандувало
23.06.2024 20:00 Ответить
він занепокоєний?
23.06.2024 18:23 Ответить
Невже 1000 дронів на бєлгород запустив?
23.06.2024 18:27 Ответить
Весь мульйон
23.06.2024 19:56 Ответить
Реагувати треба було восени 2021р. Але ішак все ігнорував, бо воно найрозумніше. Зараз твоя наївна реакція до одного місця. Безтолкове чмо, яким родилось - таким і здохне.
23.06.2024 18:31 Ответить
+100500!
23.06.2024 19:54 Ответить
Але спочатку вб'є ще дуже багато українців.
23.06.2024 21:53 Ответить
найбільший балабол світу!
23.06.2024 18:37 Ответить
Так-так, все в майбутньому. Сподіваюся в нашому майбутньому не буде зеленої срані ніде!
23.06.2024 18:40 Ответить
Реагування бувають різними. Буває так , що штани мокрі і дуже смердить. Це саме той випадок і лідора !...
23.06.2024 18:40 Ответить
Прямо взяв і ...відреагував. Просто молодець.
23.06.2024 18:43 Ответить
Відреагував? 😲 Та ну на! І що, Харків тепер у безпеці? 🤔 Яка потужна реакція! А Єрмак відреагував? Ні? Тоді це не рахується.
23.06.2024 18:46 Ответить
Реакція президента України це батареї ППО під Харків і з Києва. Бо задачі ППО іменно Харків,прифронтові зони, захисники і не Київ
23.06.2024 18:58 Ответить
нажаль ппо має стояти не "впритул" від ворога, та мати якийсь буфер для перехоплення, інакше ппо знищать наступного дня.
23.06.2024 19:10 Ответить
Є різні види ППО і почитайте нарешті задачі,а то усі пишуть і не по знанням, а по бажанню. Чи ви думаєте, що Європа така дурна пишучи про Патріоти і Іриси для Харків?@ чи тільки дописувачі тут такі специ...диванні
23.06.2024 19:12 Ответить
то так. Але збирати всі засоби ППО-ПРО навколо Київа то вже занадто. Проте своя дупа важливіше
23.06.2024 20:20 Ответить
Якщо коротко, допоможе те чого не має. Чергове відео без дій
23.06.2024 18:48 Ответить
Потужно потужився і всрався, як обично.
23.06.2024 19:01 Ответить
гав гав мяв мяв...
23.06.2024 19:04 Ответить
И-а и-а…
23.06.2024 19:50 Ответить
невже подав у выдставку, щоб країна нарешті почала розвиватись?
23.06.2024 19:05 Ответить
Воно у відставку тільки з Ватикану, або Аргентини подасть. І взагалі, воно ще не вае вивезло.
23.06.2024 19:29 Ответить
а раніше гундосив про помсту ... тепер просто прогундосив ...(
23.06.2024 19:18 Ответить
23.06.2024 19:21 Ответить
Цей дегенерат реагує тільки відосіком. На більше у цієї потвори мізків немає
23.06.2024 19:30 Ответить
Те що ти дебіл мелеш своїм помелом ніц не варте. А те що ти звільнив досвідчених генералів, то маємо зараз результат, по таких твоїх справах тебе і оцінює народ. То тільки безмозглий нарід пускає слюні на твої гундосі теревені.
23.06.2024 19:44 Ответить
словами "зелезрадник" України говорив одне ,душа ж його втішалася куйлом, котрий рвав на шматки .вбивав і нищив Україну...
23.06.2024 20:02 Ответить
Зеленский в очередной раз отреагировал...... Дальше по тексту.
23.06.2024 20:15 Ответить
Головне потужно
23.06.2024 21:25 Ответить
Як сказав один Чесний Журналіст : треба провести епіляцію своїх ілюзій, нашкребти кілька фунтів політичної одваги й відповідальності - і вийти з чесними повідомленнями про все те, що ясно бачать навіть патологічні оптимісти. Думаю, драма бункера полягає в тім, що він усе знає й розуміє - але ще не докумекав, як це подати введеному в оману народові..
23.06.2024 21:57 Ответить
"Президент також заявив, що стримати російських загарбників Україні допоможе ******* ППО, бойова авіація, далекобійна зброя та рішучість союзиків!"
Байден - де Нептуни?
Шольц - де Вільхи?
23.06.2024 22:15 Ответить
Потужно відреагувала, як і потрібно та може недоросль, а саме черговим гнусавий відосом.
24.06.2024 11:05 Ответить
 
 