Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной обстрел Харькова российскими захватчиками.
Соответствующее заявление главы государства появилось в его Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьков снова под ударами российских бомб. Получил все доклады. По состоянию на сейчас известно об одном погибшем, есть раненые. Все необходимые службы на местах, помогают людям", - написал президент.
Зеленский отметил, что сейчас из-за атаки российских оккупантов часть Харькова обесточена и остановилось метро. Однако глава государства пообещал, что все обязательно восстановят и вернут в нормальное состояние.
Президент также заявил, что сдержать российских захватчиков Украине поможет современная ПВО, боевая авиация, дальнобойное оружие и решимость союзников.
"Современная ПВО для Украины, сильная боевая авиация, дальнобойное оружие и достаточная решимость партнеров - это то, что точно сможет остановить российских террористов", - говорится в заявлении украинского лидера.
Обстрел оккупантами Харькова 23 июня
Около 15:00 23 июня в Харькове прогремела серия взрывов. Российские захватчики КАБами атаковали Шевченковский и Холодногорский районы Харькова. В результате вражеского авиационного удара, по последним данным, травмированы 11 человек, 1 человек погиб.
Также сообщается, что без света сейчас половина потребителей Харькова. Специалисты уже работают над возвращением электроэнергии.
