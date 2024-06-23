РУС
Сутки на Харьковщине: под ударом Харьков и 3 района области, есть жертвы и повреждения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ продолжают обстреливать Харьков и область.

Об этом сообщает в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Харькову

Он напоминает, что в Основянском районе Харькова в результате попадания КАБ поврежден 5-этажный жилой дом, частный дом, пять нежилых зданий, 16 торговых павильонов, 25 транспортных средств и 1 троллейбус, 2 аптеки, автосалон. Пострадали 52 человека, из них 3 ребенка и 1 полицейский. Погибли 2 человека.

В Холодногорском районе в результате обстрела повреждено здание предприятия. Ранены 4 человека. Погиб 1 человек.

Также читайте: Армия РФ хочет присоединить к своим силам в направлении Харькова подразделения 9-й мотострелковой бригады, - ОТГВ "Харьков"

Наслідки ворожих обстрілів Харкова
Обстрелы Харьковщины за сутки:

  • 02:44 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка, частное домовладение. В результате обстрела горела хозяйственная постройка. Пострадала женщина.
  • 02:05 с. Каменная Яруга Чугуевский район. В результате обстрела повреждены 2 частных дома.
  • 12:08 Изюмский р-н, Балаклейская ТГ, с. Меловое. Выезд на проверку после взрыва, разрушен жилой дом. Пострадали 5 человек, 1 человек погиб.

    15:30 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лиман, трасса Харьков - Волчанск. В результате обстрела FPV-дрона травмированы двое мужчин.
  • 14:00 пгт Боровая, Изюмский район. В результате обстрела КАБ поврежден частный дом.

Боевые действия на Харьковщине

По данным ОВА, на Харьковском направлении оккупанты в течение дня при поддержке авиации атаковали вблизи Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отбили два штурмовых действия противника, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Купянском направлении противник совершил 15 попыток оттеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное, Андровка и Мясожаровка. 12 атак врага успешно отражены. Напряженная обстановка остается вблизи Стельмаховки, где продолжаются три боевых столкновения.

обстрел (29135) Харьков (7730) Харьковщина (5577)
Що не кажи а рісля 19 року жити стало краще, жити стало вєсєлєй з Зеленським.
Кривавий малороський цирк на продовжених гастролях.
показать весь комментарий
23.06.2024 12:16 Ответить
 
 