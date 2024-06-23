Доба на Харківщині: під ударом Харків і 3 райони області, є жертви та пошкодження. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати Харків та область.

Про це повідомляє у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Харкову

Він нагадує, що в Основ’янському районі Харкова внаслідок попадання КАБ пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватний будинок, п‘ять нежитлових будівель, 16 торговельних павільйонів, 25 транспортних засобів та 1 тролейбус, 2 аптеки, автосалон. Постраждали 52 людини, із них 3 дитини та 1 поліцейський. Загинули 2 людини.

У Холодногірському районі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля підприємства. Поранені 4 людини. Загинула 1 людина.

Обстріли Харківщини за добу:

02:44 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала жінка.

02:05 с. Кам’яна Яруга Чугуївський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.

12:08 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, с. Мілове. Виїзд на перевірку після вибуху, зруйновано житловий будинок. Постраждали 5 чоловік, 1 людина загинула.



15:30 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лиман, траса Харків - Вовчанськ. Внаслідок обстрілу FPV-дрона травмовано двоє чоловіків.

14:00 смт Борова, Ізюмський район. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок.

Бойові дії на Харківщині

За даними ОВА, на Харківському напрямку окупанти впродовж дня за підтримки авіації атакували поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення на даний час триває.

На Купʼянському напрямку противник здійснив 15 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Стельмахівка, Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане, Андрівка та Мʼясожарівка. 12 атак ворога успішно відбито. Напружена обстановка залишається поблизу Стельмахівки, де продовжуються три бойові зіткнення.