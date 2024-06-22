Армія РФ хоче приєднати до своїх сил у напрямку Харкова підрозділи 9 мотострілецької бригади, - ОТУВ "Харків"

За наявною в українських військових інформацією, росіяни планують приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову спробу ротації своїх підрозділів на Харківському напрямку у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, а також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ", - поінформував він.

Повх пояснив, що ця бригада перекидається зі стратегічної глибини російської території. Та додав, що не лише з Херсонського, а і з інших напрямків РФ постійно намагається підсилити своє угруповання військ на Харківському напрямку. "Але у ворога це вкрай погано виходить, бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися. Відтак зараз існує певний паритет вогневого ураження і наша артилерія працює на повну силу", - зазначив речник ОТУВ "Харків".

Окремо він поінформував, що у їхній зоні відповідальності боєзіткнень за минулу добу взагалі не відбулося.

"Станом на ранок також боєзіткнень, прямих атак російських військ не відбувалося. При цьому росіяни нанесли 21 авіаудар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснили 311 обстрілів у бік наших позицій. Що стосується успіхів Сили оборони України, то за минулу добу ворог втратив на нашому напрямку 63 особи — вбитими і пораненими", - сказав Повх.

Представник ОТУВ "Харків" зазначив, що було знищено та пошкоджено 2 російські танки, 4 авто та 1 одиницю спецтехніки.

"Окрім того, Сили оборони знищили 18 укриттів ворога та 1 пункт управління БПЛА. Це ми говоримо зараз про зону відповідальному ОТУВ "Харків", це Вовчанськ і Липці", - сказав він.

Повх заявив, що динаміка бойових зіткнень на Харківському напрямку змінюється від доби до доби. "Вони (росіяни – ред.) припиняють свої дії винятково через втрату боєздатності окремих підрозділів, що на нашому напрямку відбувається украй часто", - констатував речник.

Ситуацію у Вовчанську, зокрема щодо анклаву, який заблокований Силами оборони України, Повх коментувати відмовився.

"Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений. А що стосується загальної стабілізації фронту, то мається на увазі, що ворог, зокрема, губить особовий склад у безуспішних атаках і не має можливості навіть за допомогою техніки просунутися уперед", - зазначив Повх.