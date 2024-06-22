УКР
Армія РФ хоче приєднати до своїх сил у напрямку Харкова підрозділи 9 мотострілецької бригади, - ОТУВ "Харків"

Армія РФ

За наявною в українських військових інформацією, росіяни планують приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову спробу ротації своїх підрозділів на Харківському напрямку у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, а також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ", - поінформував він.

Повх пояснив, що ця бригада перекидається зі стратегічної глибини російської території. Та додав, що не лише з Херсонського, а і з інших напрямків РФ постійно намагається підсилити своє угруповання військ на Харківському напрямку. "Але у ворога це вкрай погано виходить, бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися. Відтак зараз існує певний паритет вогневого ураження і наша артилерія працює на повну силу", - зазначив речник ОТУВ "Харків".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ частково виводить деякі підрозділи у районах Вовчанська, Тихого та Глибокого через втрату боєздатності, - ОСУВ "Хортиця"

Окремо він поінформував, що у їхній зоні відповідальності боєзіткнень за минулу добу взагалі не відбулося.

"Станом на ранок також боєзіткнень, прямих атак російських військ не відбувалося. При цьому росіяни нанесли 21 авіаудар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснили 311 обстрілів у бік наших позицій. Що стосується успіхів Сили оборони України, то за минулу добу ворог втратив на нашому напрямку 63 особи — вбитими і пораненими", - сказав Повх.

Представник ОТУВ "Харків" зазначив, що було знищено та пошкоджено 2 російські танки, 4 авто та 1 одиницю спецтехніки.

"Окрім того, Сили оборони знищили 18 укриттів ворога та 1 пункт управління БПЛА. Це ми говоримо зараз про зону відповідальному ОТУВ "Харків", це Вовчанськ і Липці", - сказав він.

Повх заявив, що динаміка бойових зіткнень на Харківському напрямку змінюється від доби до доби. "Вони (росіяни – ред.) припиняють свої дії винятково через втрату боєздатності окремих підрозділів, що на нашому напрямку відбувається украй часто", - констатував речник.

Ситуацію у Вовчанську, зокрема щодо анклаву, який заблокований Силами оборони України, Повх коментувати відмовився.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог був призупинений в районі села Борова Харківської області, - ОСУВ "Хортиця"

"Будемо коментувати, коли тактичний епізод буде завершений. А що стосується загальної стабілізації фронту, то мається на увазі, що ворог, зокрема, губить особовий склад у безуспішних атаках і не має можливості навіть за допомогою техніки просунутися уперед", - зазначив Повх.

армія рф (18498) Харківщина (6054)
Ну ну, та хоть ви вже тут тих казок не переказуйте. Яке НАТО? Кацапи не збираються воювати з НАТО. Україну кинули їм як кістку, ось вони її і гризуть потроху. Та як би НАТО бачили реальну загрозу для себе, то тут би вже було все і навіть солдати Альянсу. Задайте собі питання, чому нам не дозволяють бити по рашці далекобійкою? Чому німці ракет не дають? Де літаки? НАТО і США хоче що б ми знищили рашку? Та очевидно що ні...
Думати треба головою, а не слухати телевізор.
22.06.2024 19:33 Відповісти
Украину никто не кидал, Ху..ло само приняло такое решение. А то, что другие страны вначале не вмешивались, то только потому, что смотрели будем ли мы сопротивляться или сразу ляжем под Ху...ло. а когда увидели, что народ не сдаётся, то стали помогать. Кроме того, войны идут постоянно, кому мы помогали, нам пофиг было. По телевизору только и смотрели
22.06.2024 19:43 Відповісти
Да рашка давно ничего не хочет. Думаешь Ху..ло не понимает, что влип. Просто нет выхода, кроме смерти, причем от своих, а этого он не хочет. Даже захватив Украину, свое положение в мире оно не вернет, зеком так для всех и останется. На народ ему плевать, как и на территории, недаром он половину Сибири Китаю отдал, и остальное обещал. На войну потратил уже столько денег, что каждый москаль мог стать долларовым миллионером
22.06.2024 19:51 Відповісти
Зато как нам расказывали что рашисты хотят только дамбас в административных границах и Херсон с Запорожьем. Вот вам и факт что ***** хочет отрывать по куску пока не захватит всю Украину. А потом мобилизирует всех украинцев уставших ат вайны и погонит на страны НАТО или в сирию, иран и северную корею с кем оно подписало соглашение о взаимопомощи
22.06.2024 19:03 Відповісти
22.06.2024 19:33 Відповісти
22.06.2024 19:43 Відповісти
Наші люди гинули у війнах які не починали - ми не починали ні першу ні другу війну але компесацією за ті війни стало 1000 євро на одного гастрабайтера від добрих німецьких бізнесюків ( французи ж мали компесацію на два порядки більшу ), Захід вирішив після розвалу совка маніяка кацапи відгодовувати з ложечки - а на 11 інших республік поклали болт ( на кого менший на кого більший - в залежності скіко в кого нафти було ) . Зате колишні країни Варшавського договору з радістью прийняли як в НАТО так в ЄС - хоча на більшості з тих країн були союзниками нациків або до другої війни були такими самими маніяками як кацапи - я про ті країни які після першої війни з радістью почали захоплювати землі сусідів з гаслами кацапів - іскониє землі один нарот і подібне .
23.06.2024 04:27 Відповісти
22.06.2024 19:34 Відповісти
22.06.2024 19:46 Відповісти
22.06.2024 19:53 Відповісти
22.06.2024 21:33 Відповісти
22.06.2024 19:42 Відповісти
22.06.2024 19:51 Відповісти
22.06.2024 21:16 Відповісти
22.06.2024 19:52 Відповісти
22.06.2024 19:54 Відповісти
22.06.2024 19:51 Відповісти
🚨ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Су-34 та Су-57 над Азовським морем
22.06.2024 19:56 Відповісти
22.06.2024 19:58 Відповісти
22.06.2024 19:59 Відповісти
