Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Харкова російськими загарбниками.

Відповідна заява очільника держави з'явилася у його Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям", - написав президент.

Зеленський зазначив, що наразі через атаку російських окупантів частина Харкова  знеструмлена та зупинилося метро. Проте очільник держави пообіцяв, що все обовʼязково відновлять та повернуть до нормального стану.

Президент також заявив, що стримати російських загарбників Україні допоможе сучасна ППО, бойова авіація, далекобійна зброя та рішучість союзиків.

"Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів", - йдеться у заяві українського лідера.

Обстріл окупантами Харкова 23 червня

Близько 15:00 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські загарбники КАБами атакували  Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару, за останніми даними, травмовано 11 осіб, 1 людина загинула.

Також повідомляється, що без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.

Дивіться також: Доба на Харківщині: під ударом Харків і 3 райони області, є жертви та пошкодження. ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25197) обстріл (30409) Харків (5854)
пустопорожні балачки нелегитимного втомленого кловуна, оточеного мародерами та зрадниками...

тож йди нах, передай владу тим, хто зможе привести Україну до перемоги
23.06.2024 18:22 Відповісти
Реагувати треба було восени 2021р. Але ішак все ігнорував, бо воно найрозумніше. Зараз твоя наївна реакція до одного місця. Безтолкове чмо, яким родилось - таким і здохне.
23.06.2024 18:31 Відповісти
Надоел ты со своими реагированиями, Зеленский. Твои генералы бухают во время войны с ментами; твои депутаты "стригут" колл-центре и бьют бойцов ВСУ. Хватит мотаться по миру, для этого есть Кулеба. Ты - главнокомандующий. Твое дело сейчас - фронт.
23.06.2024 18:23 Відповісти
кукарекал на всех форумах, что ПАТРИОТЫ нужны Украине, что бы защитить страдающий Харьков - БАЙДЕН СПАСИ ХАРЬКОВ! а вчера уже сказали, что в Харькове их размещать опасно, могут разбомбить, и надо снова их в Киев)))
23.06.2024 18:16 Відповісти
Де F16?
23.06.2024 18:19 Відповісти
ось о тутечки - забетоновані та заасхфальтовані Ф-16, українські ракети, українська ППО і ще багато чого...

23.06.2024 19:01 Відповісти
верховний реєстратор ударів кацапів
23.06.2024 19:14 Відповісти
Ти до кого звертаєся? До зеушльопків які q ljcs не підготували інфраструктуру для f16?
23.06.2024 19:36 Відповісти
Царство небесне загиблим,співчуття рідним,відновлення пораненим.Кожен удар по Харкову крає до нестями моє серце.......Тим часом нагороджуємо труханова? Якийсь сюр...я вже не говорю,що зараз не до нагород в цивільному житті,але ще й мера з російським громадянством нагороджувати - це занадто.Що відбувається?
23.06.2024 18:20 Відповісти
пустопорожні балачки нелегитимного втомленого кловуна, оточеного мародерами та зрадниками...

тож йди нах, передай владу тим, хто зможе привести Україну до перемоги
23.06.2024 18:22 Відповісти
Надоел ты со своими реагированиями, Зеленский. Твои генералы бухают во время войны с ментами; твои депутаты "стригут" колл-центре и бьют бойцов ВСУ. Хватит мотаться по миру, для этого есть Кулеба. Ты - главнокомандующий. Твое дело сейчас - фронт.
23.06.2024 18:23 Відповісти
Та може краще, що десь бовтається..може воно ще гірше зробити може..
23.06.2024 19:55 Відповісти
Воно вже на гавнокомандувало
23.06.2024 20:00 Відповісти
він занепокоєний?
23.06.2024 18:23 Відповісти
Невже 1000 дронів на бєлгород запустив?
23.06.2024 18:27 Відповісти
Весь мульйон
23.06.2024 19:56 Відповісти
Реагувати треба було восени 2021р. Але ішак все ігнорував, бо воно найрозумніше. Зараз твоя наївна реакція до одного місця. Безтолкове чмо, яким родилось - таким і здохне.
23.06.2024 18:31 Відповісти
+100500!
23.06.2024 19:54 Відповісти
Але спочатку вб'є ще дуже багато українців.
23.06.2024 21:53 Відповісти
найбільший балабол світу!
23.06.2024 18:37 Відповісти
Так-так, все в майбутньому. Сподіваюся в нашому майбутньому не буде зеленої срані ніде!
23.06.2024 18:40 Відповісти
Реагування бувають різними. Буває так , що штани мокрі і дуже смердить. Це саме той випадок і лідора !...
23.06.2024 18:40 Відповісти
Прямо взяв і ...відреагував. Просто молодець.
23.06.2024 18:43 Відповісти
Відреагував? 😲 Та ну на! І що, Харків тепер у безпеці? 🤔 Яка потужна реакція! А Єрмак відреагував? Ні? Тоді це не рахується.
23.06.2024 18:46 Відповісти
Реакція президента України це батареї ППО під Харків і з Києва. Бо задачі ППО іменно Харків,прифронтові зони, захисники і не Київ
23.06.2024 18:58 Відповісти
нажаль ппо має стояти не "впритул" від ворога, та мати якийсь буфер для перехоплення, інакше ппо знищать наступного дня.
23.06.2024 19:10 Відповісти
Є різні види ППО і почитайте нарешті задачі,а то усі пишуть і не по знанням, а по бажанню. Чи ви думаєте, що Європа така дурна пишучи про Патріоти і Іриси для Харків?@ чи тільки дописувачі тут такі специ...диванні
23.06.2024 19:12 Відповісти
то так. Але збирати всі засоби ППО-ПРО навколо Київа то вже занадто. Проте своя дупа важливіше
23.06.2024 20:20 Відповісти
Якщо коротко, допоможе те чого не має. Чергове відео без дій
23.06.2024 18:48 Відповісти
Потужно потужився і всрався, як обично.
23.06.2024 19:01 Відповісти
гав гав мяв мяв...
23.06.2024 19:04 Відповісти
И-а и-а…
23.06.2024 19:50 Відповісти
невже подав у выдставку, щоб країна нарешті почала розвиватись?
23.06.2024 19:05 Відповісти
Воно у відставку тільки з Ватикану, або Аргентини подасть. І взагалі, воно ще не вае вивезло.
23.06.2024 19:29 Відповісти
а раніше гундосив про помсту ... тепер просто прогундосив ...(
23.06.2024 19:18 Відповісти
23.06.2024 19:21 Відповісти
Цей дегенерат реагує тільки відосіком. На більше у цієї потвори мізків немає
23.06.2024 19:30 Відповісти
Те що ти дебіл мелеш своїм помелом ніц не варте. А те що ти звільнив досвідчених генералів, то маємо зараз результат, по таких твоїх справах тебе і оцінює народ. То тільки безмозглий нарід пускає слюні на твої гундосі теревені.
23.06.2024 19:44 Відповісти
словами "зелезрадник" України говорив одне ,душа ж його втішалася куйлом, котрий рвав на шматки .вбивав і нищив Україну...
23.06.2024 20:02 Відповісти
Зеленский в очередной раз отреагировал...... Дальше по тексту.
23.06.2024 20:15 Відповісти
Головне потужно
23.06.2024 21:25 Відповісти
Як сказав один Чесний Журналіст : треба провести епіляцію своїх ілюзій, нашкребти кілька фунтів політичної одваги й відповідальності - і вийти з чесними повідомленнями про все те, що ясно бачать навіть патологічні оптимісти. Думаю, драма бункера полягає в тім, що він усе знає й розуміє - але ще не докумекав, як це подати введеному в оману народові..
23.06.2024 21:57 Відповісти
"Президент також заявив, що стримати російських загарбників Україні допоможе ******* ППО, бойова авіація, далекобійна зброя та рішучість союзиків!"
Байден - де Нептуни?
Шольц - де Вільхи?
23.06.2024 22:15 Відповісти
Потужно відреагувала, як і потрібно та може недоросль, а саме черговим гнусавий відосом.
24.06.2024 11:05 Відповісти
 
 