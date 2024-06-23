Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл Харкова російськими загарбниками.

Відповідна заява очільника держави з'явилася у його Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків знову під ударами російських бомб. Отримав усі доповіді. Станом на зараз відомо про одного загиблого, є поранені. Всі необхідні служби на місцях, допомагають людям", - написав президент.

Зеленський зазначив, що наразі через атаку російських окупантів частина Харкова знеструмлена та зупинилося метро. Проте очільник держави пообіцяв, що все обовʼязково відновлять та повернуть до нормального стану.

Президент також заявив, що стримати російських загарбників Україні допоможе сучасна ППО, бойова авіація, далекобійна зброя та рішучість союзиків.

"Сучасна ППО для України, сильна бойова авіація, далекобійна зброя й достатня рішучість партнерів – це те, що точно зможе зупинити російських терористів", - йдеться у заяві українського лідера.

Обстріл окупантами Харкова 23 червня

Близько 15:00 23 червня у Харкові пролунала серія вибухів. Російські загарбники КАБами атакували Шевченківський та Холодногірський райони Харкова. Унаслідок ворожого авіаційного удару, за останніми даними, травмовано 11 осіб, 1 людина загинула.

Також повідомляється, що без світла наразі половина споживачів Харкова. Фахівці вже працюють над поверненням електроенергії.

