Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВИДЕО

Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Об этом он рассказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас - Донецкой области. И снабжению нашим силам всего, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Был сегодня доклад и по Покровску - последствиям ударов российских ракет. Десятки людей пострадали, и среди них - три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар - ответим абсолютно справедливо", - сказал Зеленский.

