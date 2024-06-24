Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВИДЕО
Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.
Об этом он рассказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас - Донецкой области. И снабжению нашим силам всего, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Был сегодня доклад и по Покровску - последствиям ударов российских ракет. Десятки людей пострадали, и среди них - три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар - ответим абсолютно справедливо", - сказал Зеленский.
інженера-конструктора заводу Антонова С.Проніна,59р.,слуги мобілізували в окопи.
Видно,щоби поменше займався розробкою авіацією...
Организуем ей его!
И если прений будет мало-
То поскорей найдём его!
Кого?
Козла! Козла мы смело растерзаем,
Потом в смолу макнём его,
Потом рога ему сломаем
И под конец распнём его!