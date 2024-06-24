РУС
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Содоля на бригадного генерала Гнатова. ВИДЕО

Владимир Зеленский принял решение заменить командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова.

Об этом он рассказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Совещание с военными. Утром. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас - Донецкой области. И снабжению нашим силам всего, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Был сегодня доклад и по Покровску - последствиям ударов российских ракет. Десятки людей пострадали, и среди них - три ребенка. Четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Обязательно ответим России на этот удар - ответим абсолютно справедливо", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Руководитель восточного фронта генерал Содоль "убил" больше украинских военных, чем любой российский генерал, - заместитель председателя комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Зеленский Владимир (21690) Содоль Юрий (27)
