УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5054 відвідувача онлайн
Новини Війна
31 296 237

Ми віддаємо Донеччину, а за нею немає жодних фортифікацій, - заступниця глави комітету з оборони "слуга народу" Безугла

безугла

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла вважає, що командування ЗСУ виводить підрозділи з Донецької області, що призведе до швидкої окупації цього регіону.

Про це депутатка написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні було доволі успішне засідання Верховна Рада України, але не можу думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звідти, полишаючи цілі смуги фронту напризволяще, боєприпаси не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації.

За таких обставин окупація Покровська — справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину — театр бойових дій одинадцятий рік війни, землю, на якій тисячі українців поклали своє життя за Україну. Але за Покровськом — пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі, далі — Дніпро. За Торецьком — Краматорська агломерація, а далі — Харківська область… Жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено", - написала Безугла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський знижує нашу боєздатність та вбиває людей. Втручання Президента неминуче, - заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла

Відповідальність за ситуацію на Донеччині нардепка покладає на головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів, але яка ціна і які перспективи? Впевнена, що немає чітких відповідей і в нього. Гра на "пан або пропав". Несподіванки не завершилися. Маневри українського Жукова тривають", - зазначила Безугла.

Безугла про ситуацію на Донеччині

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" зірвали розгляд питання щодо відкликання Безуглої з комітету ВР, - нардеп "Батьківщини" Євтушок

Автор: 

Донецька область (8386) Сирський Олександр (602) Безугла Мар’яна (298) фортифікації (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
Відмінна учениця Гебельса:
70% правди - фортифікацій немає.
30% брехні - винен Сирський та ЗСУ.
А що же роблять та в чому винні Головнокомандуючий, Министерство Оборони та Обласні Військові Адміністрації?
Чому на "фортифікаціях" фотографуються Зеленський та Умеров, а "винно ЗСУ"?!
показати весь коментар
20.08.2024 19:13
+34
показати весь коментар
20.08.2024 19:10
+33
От тільки про зрадофілів писав. Знов ця чорнорота Беззуба. Що відьмо - твій папік Єрмачілло не отримав інфи про Курськ і не злив ерефії? Бійся чмо безмозке - уночі до тебе Залужний прийде. Тьху на зелену падлоту
показати весь коментар
20.08.2024 19:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Коли воно вже здохне...
показати весь коментар
20.08.2024 22:32 Відповісти
Зато Україна вже контролює 1263 кв. кілометри та 93 населені пункти в Курській області. Отже відбувається обмін фігурами як в шаховій партії. А далі "Столица автоматически переносится в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки" ("12 стульев" Ильф и Петров)
показати весь коментар
20.08.2024 23:00 Відповісти
В стратегических компьютерных играх (где есть базы), нередко можно видеть что игроки идут "в размен": видя что не могут защитить свою базу, бросают её оборону, и вкладывают все оставшиеся силы в атаку на базу противника. Получается "кто кого быстрее убьёт". В одном из 10 случаев - срабатывает. В остальных - приводит к ещё более быстрому поражению того кто идёт на размен.
показати весь коментар
21.08.2024 00:24 Відповісти
Те саме "по курську"-1 до 10,тільки вже з реальними наслідками.
показати весь коментар
21.08.2024 14:21 Відповісти
Якщо є український жуков, то має бути український сталін - на що це створіння натякає? Чи не є це прямим і відвертим проявом зневаги і паплюження символа Української Держави?
показати весь коментар
20.08.2024 23:06 Відповісти
После того как схлопнется курская авантюра, Зельц свалит и свалит навсегда, в этом нет сомнений, абсолютно в этом уверен.
показати весь коментар
20.08.2024 23:07 Відповісти
Не можна випускати цю тварюку живою.
показати весь коментар
21.08.2024 02:20 Відповісти
У середньовіччі була така посада - шут при дворі. І як що хтось вважає його посміховиськом, то помиляється, у нього, єдиного, було право сказати королю те, що інші не могли, тобто, макнути короля у власне лайно. Шути у фільмах то не те, ризикована була робота.
показати весь коментар
20.08.2024 23:21 Відповісти
***** плювати на населення Донецької області. Йому потрібні родовища літію, яких в ********** взагалі немає. Це трильйони доларів. Віддамо Донецьку область ***** - втратимо літій, тобто трильйони доларів і майбутнє цілих поколінь. Щойно в Україну приїздив якийсь сенатор з США і люто шантажував владу постачанням зброї в обмін на український літій. Сьогодні 60% запасів літію повністю контролює союзник ***** Китай. В ЄС є лише невеличке родовище в Португалії... "А нам? Фуй вам! Нарада закінчена. Всі по домам..." Зерно неграм. Літій кому?
показати весь коментар
20.08.2024 23:27 Відповісти
НВ
Літій добувають з ропи солоних озер. Та сольових відкладень у тих-таки озерах. У грунтах його мізер.
показати весь коментар
21.08.2024 08:42 Відповісти
У нас це степи Донеччини та Луганщини. Не знаю де там озера, але преса ось уже років 10 час від часу нагадує про родовища літію саме там.
показати весь коментар
21.08.2024 08:48 Відповісти
у криму на сиваші солоні озера
показати весь коментар
21.08.2024 09:22 Відповісти
Зато є велике крадівництво.
показати весь коментар
20.08.2024 23:32 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 13:43 Відповісти
Может она ещё и ВИНОВНЫХ сможет назвать ?
показати весь коментар
20.08.2024 23:57 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 00:15 Відповісти
А ви помітили,що ця єрмаковська б...ь дуже довго мовчала,аж доки не почалося українське сво на курщині.Як тіки щось пішло не по планам крота єрмака-вискакує ця кишенькова сосалка з накодом на ВСУ і українських генералів.
показати весь коментар
21.08.2024 05:59 Відповісти
Безмозгла соска!
показати весь коментар
21.08.2024 06:36 Відповісти
А хтось надівся,що ЩУРський проявить якості толкового полководця?З якого дива? Совдепівськмй хєнєрал-шаркун...
показати весь коментар
21.08.2024 06:45 Відповісти
А що вона не так сказала?
показати весь коментар
21.08.2024 07:29 Відповісти
ты Животное слабоумное спроси у своего хозяина фсбэшника Елдака суть Оманского договорняка и все станет на свои места...
показати весь коментар
21.08.2024 07:31 Відповісти
Так будуйте курви, а не п*здіть.
показати весь коментар
21.08.2024 08:58 Відповісти
Все згідно плану, оманського плану. Здають поступово, щоб відвести загрозу від зеленої влади.
показати весь коментар
21.08.2024 09:01 Відповісти
Забула марянка, що в Україні є так званий Верховнокомандувач, так він за все і відповідає.....
І Сирського він ухвалив Головнокомандувачем, значить схвалює всі його рішення по фронту
Безугла так маніпулятивно перекладає всі провали на фронті на військових, при цьому всі здобутки - тільки на зеленського
показати весь коментар
21.08.2024 09:11 Відповісти
Только вчера подумал, что давно не было зрады от пани Мар'яны ))
Выжидала как пойдет дело в Курской операции. Ведь именно туда с Донбаса отправлено несколько бригад.
Это она конечно забыла сказать, по её словам просто отводят войска...
А их перекинули под Курск, не в тыл, а воевать. И пани это знает, но... манипулирует и придумывает зраду.
Ясно понятно...
показати весь коментар
21.08.2024 09:13 Відповісти
я б все ж наполягав на психіатричній та наркологічній експертизі депутатів
показати весь коментар
21.08.2024 09:23 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2024 09:40 Відповісти
Боже яка талановита стратегша, *********
показати весь коментар
21.08.2024 09:41 Відповісти
верить безумной? себя *******
показати весь коментар
21.08.2024 10:09 Відповісти
Наталя Глоба: https://youtu.be/I7Uy48jTIfg?si=pfLGDB8K9spHoAEl&t=392 Під Покровськом є село імені Шевченка із найбільшими в Україні родовищем літію.
Саме воно є конкретною ціллю для передачі комусь із посіпак Путіна.
І з цього напрямку знімати нікого не будуть, навпаки будуть підсилювати!
Ось чому вони поки кажуть, що перемовин (поки) не буде!
показати весь коментар
21.08.2024 11:01 Відповісти
Безугла пише правду на цей раз,єдине,що:ніби вона сторонній спостерігач.
Але як депутат,член комітету з оборони і безреки,а чи вже не в комітеті,мала би назвати імена тих,хто привів країну до такого стану.
Як видно,вона ні разу не назвала імя ермака,який все і всім керує,в т.ч.зе в не виключено,що і МБ особисто.
показати весь коментар
21.08.2024 11:01 Відповісти
Дурепа, які фортифікації, це ж ваш зелений план!
показати весь коментар
21.08.2024 11:01 Відповісти
А чого нема фортифікацій? Чого не будуєте? Чи хтось інший мусить це робити?
показати весь коментар
21.08.2024 11:06 Відповісти
Ця паскуда щось може коментувати? Слава Богові я поляк і не маю таких ублюдочних земляків як це УЙО
показати весь коментар
21.08.2024 11:09 Відповісти
ХАХАХАХА!!! Численні форумні аналітики:місцеві диванні щурі-ухилянти,просто ухилянти-ждуни,щурі,які змогли здриснути за кордон....зі своїх диванів та нір відчайдушно,з виглядом бувалих фронтовиків-експертів,шпетять Безуглу...Правда,по суті питання щурятині затягло язики в одне місце.Хоча,що може розуміти тилова ,боягузлива щурятина в такій проблемі? Тільки виригувати ротом фекалії....
показати весь коментар
21.08.2024 11:39 Відповісти
Банда "Зе" вже зовсім збожеволіла! Вони собі десь вирішили, що ось так, просто можна баш на баш розмінювати Українські землі, землі які рясно политі кров'ю Українських вояків! Коли буде суд за ці злочини проти суверенності і територіальної цілісності України?! Коли Народ України на публічному Віче буде виводити на головну площі цих покидьків і судитиме по свої законах - законах совісті, честі, гідності, любові до України і свого народу!? Коли....????
показати весь коментар
21.08.2024 14:37 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 