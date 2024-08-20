Ми віддаємо Донеччину, а за нею немає жодних фортифікацій, - заступниця глави комітету з оборони "слуга народу" Безугла
Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла вважає, що командування ЗСУ виводить підрозділи з Донецької області, що призведе до швидкої окупації цього регіону.
Про це депутатка написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У нас сьогодні було доволі успішне засідання Верховна Рада України, але не можу думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звідти, полишаючи цілі смуги фронту напризволяще, боєприпаси не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації.
За таких обставин окупація Покровська — справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину — театр бойових дій одинадцятий рік війни, землю, на якій тисячі українців поклали своє життя за Україну. Але за Покровськом — пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі, далі — Дніпро. За Торецьком — Краматорська агломерація, а далі — Харківська область… Жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено", - написала Безугла.
Відповідальність за ситуацію на Донеччині нардепка покладає на головкома ЗСУ Олександра Сирського.
"Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів, але яка ціна і які перспективи? Впевнена, що немає чітких відповідей і в нього. Гра на "пан або пропав". Несподіванки не завершилися. Маневри українського Жукова тривають", - зазначила Безугла.
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Літій добувають з ропи солоних озер. Та сольових відкладень у тих-таки озерах. У грунтах його мізер.
І Сирського він ухвалив Головнокомандувачем, значить схвалює всі його рішення по фронту
Безугла так маніпулятивно перекладає всі провали на фронті на військових, при цьому всі здобутки - тільки на зеленського
Выжидала как пойдет дело в Курской операции. Ведь именно туда с Донбаса отправлено несколько бригад.
Это она конечно забыла сказать, по её словам просто отводят войска...
А их перекинули под Курск, не в тыл, а воевать. И пани это знает, но... манипулирует и придумывает зраду.
Ясно понятно...
Саме воно є конкретною ціллю для передачі комусь із посіпак Путіна.
І з цього напрямку знімати нікого не будуть, навпаки будуть підсилювати!
Ось чому вони поки кажуть, що перемовин (поки) не буде!
Але як депутат,член комітету з оборони і безреки,а чи вже не в комітеті,мала би назвати імена тих,хто привів країну до такого стану.
Як видно,вона ні разу не назвала імя ермака,який все і всім керує,в т.ч.зе в не виключено,що і МБ особисто.