Ми віддаємо Донеччину, а за нею немає жодних фортифікацій, - заступниця глави комітету з оборони "слуга народу" Безугла

Заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла вважає, що командування ЗСУ виводить підрозділи з Донецької області, що призведе до швидкої окупації цього регіону.

Про це депутатка написала у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У нас сьогодні було доволі успішне засідання Верховна Рада України, але не можу думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звідти, полишаючи цілі смуги фронту напризволяще, боєприпаси не додають, росіяни проходять через порожні фортифікації.

За таких обставин окупація Покровська — справа найближчого майбутнього, а Торецьк завершує свої останні дні. Виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину — театр бойових дій одинадцятий рік війни, землю, на якій тисячі українців поклали своє життя за Україну. Але за Покровськом — пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі, далі — Дніпро. За Торецьком — Краматорська агломерація, а далі — Харківська область… Жодного обладнання адміністративного кордону Донецької області не зроблено", - написала Безугла.

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Відповідальність за ситуацію на Донеччині нардепка покладає на головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Сирський виводить війну на якийсь новий рівень маневрів часів Другої світової, де ставки йдуть на втрату або здобуття цілих регіонів, але яка ціна і які перспективи? Впевнена, що немає чітких відповідей і в нього. Гра на "пан або пропав". Несподіванки не завершилися. Маневри українського Жукова тривають", - зазначила Безугла.

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