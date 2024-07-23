"Слуги народу" зірвали розгляд питання щодо відкликання Безуглої з комітету ВР, - нардеп "Батьківщини" Євтушок

Нардепи "Слуги народу" зірвали засідання Комітету, який мав розглянути виключення Мар'яни Безуглої зі складу комітету ВР національної безпеки і оборони.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно під час розгляду на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету нацбезпеки і оборони "слуги" (крім голови комітету) демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум. Мар'яна залишається в обоймі комітету",- зазначив парламентар.

Раніше нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка напередодні вийшла із фракції, повідомила, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо її зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.

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