"Слуги народу" зірвали розгляд питання щодо відкликання Безуглої з комітету ВР, - нардеп "Батьківщини" Євтушок
Нардепи "Слуги народу" зірвали засідання Комітету, який мав розглянути виключення Мар'яни Безуглої зі складу комітету ВР національної безпеки і оборони.
Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно під час розгляду на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету нацбезпеки і оборони "слуги" (крім голови комітету) демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум. Мар'яна залишається в обоймі комітету",- зазначив парламентар.
Раніше нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка напередодні вийшла із фракції, повідомила, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо її зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.
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Аброхамія з корнієнком та аналТАБУ з катлєтами з 2019 року, не одну групу корабельних сосок прикормили, щоб тепер вони були готові і до курсів на послиць…. Тому і такі голосування у ВРУ, за відбитих осіб для України…. Який ще приклад їх шкоди, у ТУРБОРЕЖИМІ ??
Все, що каже "безугла" -- думки блаЗЄнського.
А він сам за себе ніколи не візьметься.
Названих Вами генералів на посади призначав блаЗЄнський.
Чому він про них ні пари з уст? Бо для цього є "безугла". Инакше виникли б запитання до самого блаЗЄнського.
/М. Грушевський/
Якщо так то -
За дезертирство вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. А за дезертирство умовах воєнного стану або в бойовій обстановці винному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
Вона завжди каже правду...