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Новини
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"Слуги народу" зірвали розгляд питання щодо відкликання Безуглої з комітету ВР, - нардеп "Батьківщини" Євтушок

Безугла залишається в Комітету з нацбезпеки

Нардепи "Слуги народу" зірвали засідання Комітету, який мав розглянути виключення Мар'яни Безуглої зі складу комітету ВР національної безпеки і оборони.

Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту, нардеп "Батьківщини" Сергій Євтушок, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно під час розгляду на засіданні регламентного комітету питання про виключення Безуглої з комітету нацбезпеки і оборони "слуги" (крім голови комітету) демонстративно залишили засідання, чим зірвали кворум. Мар'яна залишається в обоймі комітету",- зазначив парламентар.

Безугла залишається у Комітеті ВР з нацбезпеки

Раніше нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка напередодні вийшла із фракції, повідомила, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за те, щоб підготувати постанову щодо її зняття з посади заступниці та виключення зі складу Комітету.

Дивіться: Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Автор: 

ВР (14971) Євтушок Сергій (12) Слуга народу (2812) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+35
Хазяїн(ЗЄрмак) сказав "нє трогать!!" і...слуги все виконали! Які претензії до них - вони ж слуги!
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23.07.2024 11:32
+25
Нам главное НЕ забыть, всё то что творили и творят эти зелёные ушлёпки.
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23.07.2024 11:31
+24
виборець "слуг народу" лікуєт.
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23.07.2024 11:28
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виборець "слуг народу" лікуєт.
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23.07.2024 11:28 Відповісти
Ага, лікує аж з заглотом
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23.07.2024 11:33 Відповісти
Ze🩸ШАШЛИЧКІ ! Вони всі з відбитими мізкамиі їм не болить , шо с них взять ? Підстилки ТЕРРОРИСТІВ !

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24.07.2024 00:51 Відповісти
З тою Гретою,якийсь цирк відбувається....в сексуальному плані
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23.07.2024 11:28 Відповісти
безугла - целка.
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23.07.2024 12:11 Відповісти
в якому розумiнi ?
"Путін переконався, що він був правий у своєму розрахунку": Портников оцінив, які наслідки матиме рішення Байдена вийти з президентських перегонів тортников це твоя думкв
е думки iншi
"Байден переграв Путіна. І це розуміє велика частина оточення Путіна". "Я ні в якому разі не хочу робити лінійних висновків в цьому аспекті. Просто маємо розуміти: ця історія буде мати продовження в той момент, коли Путін похитнеться. Біологічний годинник все одно спрацює. Символічні речі, а добровільний відхід Байдена - символічний, працюють інколи ефективніше за репресивні чи воєнні операції"(c)
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23.07.2024 12:20 Відповісти
вона родилася коченою бл__ядиною
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23.07.2024 12:35 Відповісти
Вона родилася з дебілізмом, а коли в тілі з дурною головю забродили гормони ...
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23.07.2024 16:44 Відповісти
сучья,зелена мразота
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23.07.2024 14:20 Відповісти
Хоча б « подякували» , ті , які за неї голосували ( хоча , чим вони кращі) зегидота , хоч паржем , пажрем скумбрію по 8гр , потім ШАШЛИКІ
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24.07.2024 08:56 Відповісти
ото в них фiнансова дисциплiна налагоджена)) потужнi менеджери ****
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23.07.2024 11:28 Відповісти
Нам главное НЕ забыть, всё то что творили и творят эти зелёные ушлёпки.
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23.07.2024 11:31 Відповісти
Мудрий нарід це забуде через 5 хвилин
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23.07.2024 15:15 Відповісти
Нічого дивного...
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23.07.2024 11:31 Відповісти
Хазяїн(ЗЄрмак) сказав "нє трогать!!" і...слуги все виконали! Які претензії до них - вони ж слуги!
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23.07.2024 11:32 Відповісти
Ермак сказал: - Такая корова нужна самому...(с)
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23.07.2024 12:20 Відповісти
та то не "слуги" а Зеленський із Дермаком. Треба називати прізвища справжніх керівників цього шапіто
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23.07.2024 11:34 Відповісти
ВР нагадує павільйон з мавпами у зоопарку..
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23.07.2024 11:40 Відповісти
Вони там всі "мар"яни безвуглі"...
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24.07.2024 08:47 Відповісти
Вони дочекаються fpv у своє вікно....
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23.07.2024 11:46 Відповісти
Слуги урода не зраджують своїм гнилим ідеалам.
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23.07.2024 11:54 Відповісти
Приклад дій ворога московського в Україні, голосами його запроданців у ВРУ!!!
Аброхамія з корнієнком та аналТАБУ з катлєтами з 2019 року, не одну групу корабельних сосок прикормили, щоб тепер вони були готові і до курсів на послиць…. Тому і такі голосування у ВРУ, за відбитих осіб для України…. Який ще приклад їх шкоди, у ТУРБОРЕЖИМІ ??
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23.07.2024 11:55 Відповісти
вошдь сказав ніззя
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23.07.2024 11:56 Відповісти
Страх загубили
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23.07.2024 11:59 Відповісти
Пральна - Безвуха наше фсьо! Най буде...
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23.07.2024 12:08 Відповісти
Не плЮтай. Воно - БЕЗМОЗГЛА!
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23.07.2024 14:56 Відповісти
А повинна бути безвуха.
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23.07.2024 15:14 Відповісти
Чому мовчить військова хунта?
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23.07.2024 12:13 Відповісти
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23.07.2024 12:18 Відповісти
Щодо Содаля і Сирського М.Безугла абсолютно права: ці новоспечені "полководці" погубили більше наших солдатів, ніж московські генерали. Це бездарі, боягузи і зрадники, поставлені щоб погубити нашу Армію. Чекаю - не дочекаюся коли ця Мар"яна візьметься за Зеленського...
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23.07.2024 12:48 Відповісти
Чекайте.

Все, що каже "безугла" -- думки блаЗЄнського.

А він сам за себе ніколи не візьметься.

Названих Вами генералів на посади призначав блаЗЄнський.

Чому він про них ні пари з уст? Бо для цього є "безугла". Инакше виникли б запитання до самого блаЗЄнського.
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23.07.2024 13:16 Відповісти
Слуги Урода. Зрадники і казнокради. Танцюють під дудку кремлівських кураторів
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23.07.2024 12:53 Відповісти
Про ТІтанік - потужно. Тай взагалі - які ж вони МО- ЛОД- ЦІ!! Блд..
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23.07.2024 12:56 Відповісти
Думаю,що ї готують для обміну)
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23.07.2024 13:07 Відповісти
А кого планували замість цієї безуглої_сучки? Може "юлю"?
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23.07.2024 13:13 Відповісти
« Біда України в тому, що нею керують ті,кому вона не потрібна.»
/М. Грушевський/
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23.07.2024 13:23 Відповісти
В цьому комітеті військовослужбовці?

Якщо так то -

За дезертирство вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. А за дезертирство умовах воєнного стану або в бойовій обстановці винному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
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23.07.2024 13:36 Відповісти
все зелене гниддя або олігофрени або, скоріше, зрадники. понабирали молодих і прогресивних, курва!
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23.07.2024 14:06 Відповісти
Ну хто буде кидатись на захист дуету поців крім цієї ідіотки. Параноїк та його ідіотка.
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23.07.2024 14:12 Відповісти
Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської Солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
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23.07.2024 14:28 Відповісти
Перечислених на олівець і до вирішення.
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23.07.2024 14:46 Відповісти
ЗЕ Дегенерати хотели шапито, получите... беда в то что в Украине нет президента, есть бенин Оманский Нарик на поводку фсбэшника Елдака....
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23.07.2024 15:26 Відповісти
Манька Безголова, чияк там її, Безмозгла чи Безугла - вірний пес жіночого роду агента фсб Козиря, в миру д,Ермак. Доволі клята і гавкуча, тим паче, вона виділяється із зграї ЗЕбанутих слуг тим, шо вміє читати і писати, так що при любому розкладі д,Ермак не допустить вигнання такого крутого спеца.
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23.07.2024 15:52 Відповісти
по фактах названих Безуглою щодо бардаку в ЗСУ,тупості і зраді генералів типу Содоля,Соколова,Сира,щось можеш повідомити? чи просто сернув з дивану і назад в нірку?
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23.07.2024 19:41 Відповісти
ЗЕбанько, не надувай свої щічки а краще прокукурікай це бубі, найвеличнішому. Чи ти просто сернув по команді твого хозяїна д,Ермака?
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23.07.2024 19:57 Відповісти
Вражини зелені.
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23.07.2024 18:05 Відповісти
Мар'яна - ці світлий, чистий лучик у цьому морі корупції. Тільки завдяки їй зняли Содоля.
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23.07.2024 18:25 Відповісти
Лучік - психічно хворих покидьків так ще ніхто не називав😍
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23.07.2024 21:27 Відповісти
Чого ви причепились до Мар'янки?
Вона завжди каже правду...
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23.07.2024 19:03 Відповісти
Красівая
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23.07.2024 19:31 Відповісти
Євтушок?? Депутат з фракції Жулії Дубайської? Друзі,ми обговорюємо у Безуглої все: її чорний рот,роботу на Йермачилу,останнім часом роботу на ФСБ....але чомусь ніхто і ніколи не обговорює факти Безуглої проти генералітету,її конкретні звинувачення...Будем і далі ховати голову в пісок?
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23.07.2024 19:39 Відповісти
 
 