Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Це вона зробила за власною заявою. Тепер у "Слузі народу" залишається 233 нардепи.

Інформацію також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Сама Безугла опублікувала відповідне відео у Telegram.

"Офіційно: Вийшла з фракції "Слуга Народу", - зазначила вона.

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