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Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". ВIДЕО

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Це вона зробила за власною заявою. Тепер у "Слузі народу" залишається 233 нардепи.

Інформацію також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.

Сама Безугла опублікувала відповідне відео у Telegram.

"Офіційно: Вийшла з фракції "Слуга Народу", - зазначила вона.

Читайте: Заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла подала заяву до ДБР на Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатської діяльності

Автор: 

Слуга народу (2822) Безугла Мар’яна (303)


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Топ коментарі
+20
Безугла зайшла в буфєт
Безугла вийшла з буфєту
Безугла зайшла в туалет
Безугла вийшла з туалету
...
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17.07.2024 11:28 Відповісти
+20
У кожної ляльки своя роль,а керуют режисери,сценаристи та ляльководи!!))
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17.07.2024 11:32 Відповісти
+17
Так. У фракції Слуга народу гівна суттєво більше.
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17.07.2024 11:54 Відповісти
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Ща її понесе. До того вона стримувалась
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17.07.2024 11:27 Відповісти
У кожної ляльки своя роль,а керуют режисери,сценаристи та ляльководи!!))
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17.07.2024 11:32 Відповісти
Вона, лише ретельно виконувала завдання керівництва
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17.07.2024 11:34 Відповісти
і виконує
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17.07.2024 13:18 Відповісти
ЗЄленіша самого ЗЄлі ЗЄльоного

повна дебілка
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17.07.2024 11:45 Відповісти
- Бунд, бл@дь! (с)
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17.07.2024 13:05 Відповісти
Бунд зел-юдей (зелених людей).
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17.07.2024 17:31 Відповісти
Для неї б гарного ветеринара що розбирається в евтаназії
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17.07.2024 11:27 Відповісти
в неї такі самі психічні захворювання, що й у Грети Тумблер - тай на мордулиця вони схожі
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17.07.2024 12:05 Відповісти
Безугла зайшла в буфєт
Безугла вийшла з буфєту
Безугла зайшла в туалет
Безугла вийшла з туалету
...
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17.07.2024 11:28 Відповісти
А ви бачите різницю між туалетом і фракцією?))
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17.07.2024 11:33 Відповісти
Так. У фракції Слуга народу гівна суттєво більше.
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17.07.2024 11:54 Відповісти
точно. згоден... о-о-о, Антипе, що я давно тебе не чув, тільки при ковіді тут часто бував... бачу, прапорець змінив? як там здоров'ячко після вакцинації, особливо сердечко? розраховую, що все добре?
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17.07.2024 14:34 Відповісти
Два з половиною роки в ЗСУ, Старлінк підключений через Німеччину, лікарі з ВЛК вважають, "ты еще крепкий старик". Серце норм, суглоби ниють, але для 58 років то не так вже і дивно, мілоксикам виручає.
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17.07.2024 16:47 Відповісти
ну то добре, що ще крепкий, реабілітуйся. бо то треба, я більше 6 міс реабілітувався та й тут залишився... але більше не підтримуй гнилі теми, типу афери з вакцинацією... воно кріпко карму засмічує...
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17.07.2024 17:32 Відповісти
Я колись був вченим і я за науковий підхід до боротьби з хворобами. Карма від вірусів не захистить.
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17.07.2024 18:24 Відповісти
Отряд утратил бойца,звіздець Слугам!!))
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17.07.2024 11:30 Відповісти
Їдь в Гливаху
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17.07.2024 11:32 Відповісти
глЕваху
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17.07.2024 11:35 Відповісти
ні, саме туди
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17.07.2024 11:38 Відповісти
Це вже було,в березні, що знову увійшла і знову вийшла ?
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17.07.2024 11:32 Відповісти
А вона застосовує фрикції до фракції. Входіт і виходіт. А тоді у неї червоні лінії скрізь. І в трусах "день краснай арміі".
Ненормальна.
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17.07.2024 17:40 Відповісти
Так вже ж виходила, чи трусєлями за двері зачепилась? Як би там ще чоловік 20 спровадити, щоб цей грьобаний польшевізм припинити?
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17.07.2024 11:34 Відповісти
Шо знову ...?
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17.07.2024 11:38 Відповісти
Ну что,теперь мы узнаем от нее правду про порошок и про то,как сивкович управляет стадом под куполом?
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17.07.2024 11:41 Відповісти
А чому б офіційно не вийти з депутатів, було би чесно...
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17.07.2024 11:41 Відповісти
Её 14,5 тысяч киян попросили представлять их интересы в Верховной Раде
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17.07.2024 23:04 Відповісти
тепер її словесна швидка настя буде від першої особи
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17.07.2024 11:47 Відповісти
Я АбидИлася!
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17.07.2024 11:51 Відповісти
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17.07.2024 11:51 Відповісти
Віслюк Іа про події у Верховній зРаді....
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17.07.2024 12:01 Відповісти
А я хочу особисто подякувати чертям з Оболоні за це невщухаюче свято
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17.07.2024 11:52 Відповісти
Как говорил часто упоминаемый на этом сайте Сралин Сталин:
Нет у меня для вас других киян.
Только такие. Скажите спасибо что не Черновецкий.
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17.07.2024 23:07 Відповісти
Щас психанет и поедет воевать на фронт.
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17.07.2024 11:52 Відповісти
Як Гадя Савченко?
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17.07.2024 12:02 Відповісти
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17.07.2024 12:05 Відповісти
Доречі де вона?
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17.07.2024 12:05 Відповісти
Останнє, що від неї пролітало в етері - воює, але не скаже де

Та й хрін з нею. Аби не гадила більше.
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17.07.2024 14:25 Відповісти
Воює з дитячим харчуванням. Десь в підвалі. Вилізти не може, бо срака не пролазить
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17.07.2024 15:28 Відповісти
Блін, згадала як її по всім каналам після звільнення показували)) щоки із за спини були видні у голодуючої))
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17.07.2024 20:16 Відповісти
Пані Марино,не виключайте ті канали-тенер на них буде кращий,в історії України,розвїдник-полковник Червін ський.Ну не можуть фракції ради просто переступити через граблі...
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17.07.2024 21:36 Відповісти
Наступний крок - повернутися до психушки
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17.07.2024 11:56 Відповісти
Та вона ж санітарний лікар за освітою. Санітаркою?
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17.07.2024 14:30 Відповісти
пОцієнткою))
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17.07.2024 20:17 Відповісти
Про содаля і сирського ця дівчинка сказала святу правду: ці підараси-"полководці" поклали більше наших солдатів за всіх московських генералів. І здали наші території і населені пункти (учора - Кринки...)
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17.07.2024 11:56 Відповісти
Нащот здалы теріторію не согласен.
Территорию сдал зелёный клоун, а точнее его отношение ко всему этому.
Если в стране нет и не выполняется, например, гособоронзаказ, то какого генерала не поставь, хоть самого умного, территорию не удержать.
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17.07.2024 12:45 Відповісти
Так для того і робляться ці вкиди, щоб у порожніх черепах зебілів перекласти відповідальність з ЗЄрмаків на військових.
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17.07.2024 14:27 Відповісти
Згоден. Якщо у гаранта замість голови жопа, то Конституція перетворюється на туалетний папір.
Відповідне відношення до держзамовлення в сфері оборони призвели до початку широкомасштабної війни.
Як воно казало?
-Можемо збільшити армію вдвічі, але тоді не вистачить грошей на дороги...
-Я вам нічіво нє должєн. Я должєн толька мамє і папє.
-Я ваш вирок.
-Хоть паржом.
Ну 73%(45% від загальної кількості виборців) як вам вирок?
Хрестик в бюлетені перетворився на надмогильний хрест.
Как ржоцца суки?
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17.07.2024 18:07 Відповісти
Не буде тепер кому питать у Сирського:- чому здали Урожайне? Чому здали К.ринки? Чому генерали пиячать, коли орки пруть .Не буде питань.
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17.07.2024 19:26 Відповісти
У кожного гучної вистави тихі режисери
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17.07.2024 11:57 Відповісти
Та заберіть в цієї сукі мандат депутата!!!
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17.07.2024 12:00 Відповісти
третякова і її п о д є л ь н і к и зробила не менше зла для працюючого населення.
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17.07.2024 12:05 Відповісти
як співали "Брати Гадюкіни"
-як із нирки виходить камінь..
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17.07.2024 12:11 Відповісти
Виишла -- а як вона туди ввіишла - дивишся на іі феис і розумієш - шо з депутатством шось пішло не так
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17.07.2024 12:13 Відповісти
в тій фракціі дебілов-хочь греблю гаси
тож-"атряд нє замєтіт потєрі байца"
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17.07.2024 12:14 Відповісти
Як кажуть - дурепа з возу ......Краще склала б мандат.
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17.07.2024 12:32 Відповісти
Так тепер її можна судити за усе,що наговорила?! Мінус ще одна служка
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17.07.2024 12:37 Відповісти
Невже на фронт рвоне?
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17.07.2024 12:38 Відповісти
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17.07.2024 12:57 Відповісти
А я у гай ходила, по квiтку ось яку...
А там дерева люлi i все отак зозулi:
"Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку".
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17.07.2024 18:51 Відповісти
Все орки прячтесь, Татьяна Черновол для вас покажется феей.
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17.07.2024 12:57 Відповісти
Це Кушнарьов був патріотом?
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17.07.2024 14:25 Відповісти
Коли відповісти нічим, завжди шукають можливість затіяти скандал, щоб замилити суть. Виключи Кушнарьова, і включи Дудаєва, суть не зміниться.
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17.07.2024 14:38 Відповісти
Тобто, ти пишеш що попало, а я типу на рівному місці здіймаю скандал.

Дядя, якщо для тебе Кушнарьов дорівнює Дудаєву чи Чорноволу, то краще взагалі нічого не пиши.
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17.07.2024 16:50 Відповісти
Обмеженість мислення не дає змоги зрозуміти, що поняття незалежний політик не стосується, яку політичну сторону він займає. Якщо так цікаво зрозуміти продажного, спробуй зрозуміти, чому Махніцький, патріот України без жодного сумніву, раптом покривав убивць Майдану і не посадив нікого, будучи Генпрокурором України.
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17.07.2024 17:36 Відповісти
Кушнарьов був незалежним політиком (хз навіть, що тут зайве - політик чи незалежний)?

Дядя, якщо вже всрався, то не продовжуй вивалюватись у власному лайні.
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17.07.2024 17:52 Відповісти
І підстрелили його як кабана. І кінці у воду.
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17.07.2024 18:53 Відповісти
Така доля використаних прокладок.
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17.07.2024 13:20 Відповісти
Баба з возу на колеса легше, або як звучить в англійській транскрипції: пані яка вийшла з кабріолету значно покращує його ходові якості.
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17.07.2024 13:24 Відповісти
Какая потеря...
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17.07.2024 13:35 Відповісти
Прикольно ! Тепер мабуть ******* начне стьобать , бо вже не фракції, трохи хвора звісно , но останні всі теми нормаль опрацювала За 59 бригаду уважуха , тільки хлопців шкода а сирку пхер все з цензора та з безуглою узнає. що в 59 бригаде ком ушльопок , а 24 бригада на захисті свого командира .Вот не читав Цензор звідки він все б знав , содоля і только під зад , а так мсадити треба . Які ублюдки содолю Героя далі за Марік ,звідки він чпурнув зразу мабуть договорняк оманскій і хупіду боневтіковіч спеціально не давал наказу коли ще можно було вивести пацанів
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17.07.2024 14:28 Відповісти
Бідолашна, тепер тільки на панель
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17.07.2024 14:32 Відповісти
Типо, по программе, как вернуть мужа в семью?
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17.07.2024 18:47 Відповісти
У фракції чи ні, а голосувати буде як скажуть. А от з комітету мала б вийти бо повна дура.
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17.07.2024 17:51 Відповісти
та то все фігня. саме головне, вона продовжує залишатися заступрицею голови оборонного комітету у Верховній Раді. з цієї посади її ніхто не звільнив. її звільнили тільки з посади голови підкомітету. але то інший комітет. найголовніше- це ця посада, яку вона і продовжує займати... а це дичина якась. її внесли у Миротворець і в той же час вона є чинним заступником голови оборонного комітету у парламенті..
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17.07.2024 18:15 Відповісти
головне побільше шуму наробити для плєбса!
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17.07.2024 21:00 Відповісти
Я был бы вавой, тоже бы ушел безмозглую из партии, а то повадилась переводить на него стрелки, мол , прими меры-прими меры...
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17.07.2024 18:46 Відповісти
 
 