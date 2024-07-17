Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". ВIДЕО
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепка Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу".
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Це вона зробила за власною заявою. Тепер у "Слузі народу" залишається 233 нардепи.
Інформацію також підтвердив нардеп Олексій Гончаренко.
Сама Безугла опублікувала відповідне відео у Telegram.
"Офіційно: Вийшла з фракції "Слуга Народу", - зазначила вона.
Топ коментарі
+20 Макс driver507
показати весь коментар17.07.2024 11:28 Відповісти Посилання
+20 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар17.07.2024 11:32 Відповісти Посилання
+17 Антип61
показати весь коментар17.07.2024 11:54 Відповісти Посилання
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повна дебілка
Безугла вийшла з буфєту
Безугла зайшла в туалет
Безугла вийшла з туалету
...
Ненормальна.
СралинСталин:
Нет у меня для вас других киян.
Только такие. Скажите спасибо что не Черновецкий.
Та й хрін з нею. Аби не гадила більше.
Территорию сдал зелёный клоун, а точнее его отношение ко всему этому.
Если в стране нет и не выполняется, например, гособоронзаказ, то какого генерала не поставь, хоть самого умного, территорию не удержать.
Відповідне відношення до держзамовлення в сфері оборони призвели до початку широкомасштабної війни.
Як воно казало?
-Можемо збільшити армію вдвічі, але тоді не вистачить грошей на дороги...
-Я вам нічіво нє должєн. Я должєн толька мамє і папє.
-Я ваш вирок.
-Хоть паржом.
Ну 73%(45% від загальної кількості виборців) як вам вирок?
Хрестик в бюлетені перетворився на надмогильний хрест.
Как ржоцца суки?
-як із нирки виходить камінь..
тож-"атряд нє замєтіт потєрі байца"
А там дерева люлi i все отак зозулi:
"Ку-ку. Ку-ку. Ку-ку".
Дядя, якщо для тебе Кушнарьов дорівнює Дудаєву чи Чорноволу, то краще взагалі нічого не пиши.
Дядя, якщо вже всрався, то не продовжуй вивалюватись у власному лайні.