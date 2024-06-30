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26 024 262

Заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла подала заяву до ДБР на Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатської діяльності

Заступниця голови комітету ВР,

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла написала заяву до Державного бюро розслідувань на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила головкома у перешкоджанні її депутатської роботи.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у соцмережі Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем ЗС України Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України", - написала політикиня.

Далі Безугла зацитувала уривок зі статті ККУ, за якою, на її думку, має відповісти Головнокомандувач ЗСУ. Вона написала, що порушення такої статті караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", - йдеться у дописі Безуглої.

Безугла подала заяву до ДБР на Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатської діяльності

Читайте також: Керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал, - заступниця голови комітету ВР, "Слуга народу" Безугла

Автор: 

заява (223) ДБР (3545) Сирський Олександр (640) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+44
Її таки випустили з дурки??
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30.06.2024 17:43
+43
Ручна **** Єрмака отримала команду фас
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30.06.2024 17:43
+37
уті-путі, боже ж мій...Головнонокомандуючий не виконав наказ Безумної!
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30.06.2024 17:44
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Й**аний єрмак !
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30.06.2024 19:02 Відповісти
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30.06.2024 19:03 Відповісти
Це точно, та і морда обличчя це підтверджує
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30.06.2024 19:09 Відповісти
Так, її місце за гратами
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30.06.2024 19:30 Відповісти
Разве Сирский приезжает в Раду и мешает Безуглой нажимать кнопки?
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30.06.2024 19:15 Відповісти
А я от думаю - а хто ж може бути замість Сирського? І жуть бере - невже у них вистачить дурі назначити Буданова, у якого мозків менше ніж якогось капітан, випускника військової кафедри сільскогосподарської академії.
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30.06.2024 19:16 Відповісти
Поставлять одразу безуглу
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30.06.2024 20:03 Відповісти
🤣👍
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30.06.2024 21:30 Відповісти
Может там имелось ввиду, без сопровождающих лиц не пускать и не общаться.
Или она думала что такая популярная, что ее уже должны по предъявлении face, везде пропускать.
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30.06.2024 19:19 Відповісти
Тепер що, новий флешмоб? "Подай на Сирського в ДБР"? Так може дійсно цю депутатку не потрібно було пускати. Чи депутати мають право на все, а всі інші тільки обов'язки? Якось у нас так воно в країні.
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30.06.2024 19:25 Відповісти
Пішла ти на ''' ''' ''' одразу з Ради зі своїми заявами! Якого дідька в Україні не перевіряють депутатів на психічну адекватність?
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30.06.2024 19:37 Відповісти
Справа не в цій істоті так як захист безпеки країни має спрацьовувати у любих випадках. Чому депутати лізуть у військову справу, і чому їх не притягують до кримінальної відповідальності за нанесення шкоди державі. Де механізм відклику депутатів як мажоритарників так і партійних, такий як наприклад в США ?
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30.06.2024 19:44 Відповісти
Просто з цікавості... Чи можливо таке, щоб якийсь дрон-камікадзе "заблукав" і випадково залетів у "нору" цієї ТП в момент, коли сама ТП опиниться у своїй "норі"?
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30.06.2024 19:47 Відповісти
Може баба того, "а-а" або "пі-пі" хотіла, а її в прифронтовий сортир не пустили. Не в кущиках же слузі народу полегшуватися. Треба подробиці знати
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30.06.2024 20:01 Відповісти
Всё что надо знать за ЗЕ депутата , всё в Марьяше Безумной.
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30.06.2024 20:03 Відповісти
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30.06.2024 20:11 Відповісти
странно, недавно маларосы здесь хором волали, что безуглая и Сырский - в одном стакане, хотят убрать Залужного...
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30.06.2024 20:24 Відповісти
Безумній потрібний Хаос в країні....і не важливо кого "убирать"...
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30.06.2024 21:11 Відповісти
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01.07.2024 00:10 Відповісти
Країна - йьоб......их. Одна цел...а трахає всіх генералів. Доречі, а як там тряпка-залужний - керує в Лондоні, чи ще все тіки збирається в аеропорт.
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30.06.2024 20:24 Відповісти
безугла виконує вказівки від путіна. чи не час перевірити та закри ту даму ***** років на 20 ??? чи в нас нема кому?
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30.06.2024 20:34 Відповісти
Безмозгла відпрацьовує своє бабло перед дермаками і ій нас@ати
на те , що в краіні війна і Сирський своєю головою відповідає за все ,
що діється на війні😡
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30.06.2024 20:44 Відповісти
Чому Безумна досі не у дурдомі???
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30.06.2024 20:48 Відповісти
тому що вона ..спецагент.. *****
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01.07.2024 06:00 Відповісти
Раз так ап'янка, хай подасть ще на комбрига 110, винного в загибелі бійців приданих підрозділів під Авдіївкою!
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30.06.2024 21:06 Відповісти
Сподіваюсь, її нарешті пішлють нах...
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30.06.2024 21:06 Відповісти
Без намордника Безуглу до людей не пускати! 🥶
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30.06.2024 21:15 Відповісти
Безуглій хтось грамотний і знаючий пише тексти і тексти цілком толкові і логічні. Правда,він чомусь,не написав їй хто винен у повній неготовності ЗСУ,СБУ,ГУР,уряду і держави до війни,чому війну до останньої години ВСІ заперечували,де були і чим думали ВСІ генерали ЗСУ,хто здав за 1 день Південь,хто оголив оборону Києва з боку Бульболяндії т.д і т.п....
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30.06.2024 21:18 Відповісти
Ніт , Бурьяна хоче оплесків ...вона сцену хоче окупувати у 95 кварталі ...ой бійся цього 🤡 Бурьянка ще тебе перескоче ...конкурентна дуже ...і таку ж саму х* йню несе ..як і ти з 14 року...
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30.06.2024 21:27 Відповісти
І скільки ще буде продовжуватись цей кровавий експеременту над українцями. Де світ -глядачі, які нашого хрипатого час від часу нагороджують аплодисментами і заливають грошима, щоб не зупинявся часом, продовжував, а воно тішиться поки всі в концлагері сльозами заливаються.
А буданова, безуглу, содоля, клоуна,потім ще якого знайдуть фріка, яка їм різниця, хоч табуретку назначте на пост.
Ужас, який не закінчується, якого не бачив світ.
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30.06.2024 21:44 Відповісти
Безуглая, Ермак, Тищенко, Татаров, Арахамия - это крейсер Москва для слуг народ
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30.06.2024 22:00 Відповісти
Та *** ,безугла без команди зверху не працює!
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30.06.2024 22:20 Відповісти
Ето просто празнік какой то. Грубіян сирський щось там перешкоджає. А залужний не показував все ніяк план задуму. Тобто сирський з нею обходиться жорсткіше. Цікаво, а що буде виробляти з нею наступний? Ха ха ха.
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30.06.2024 22:34 Відповісти
невже для Зе і Сирський не такий
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30.06.2024 22:51 Відповісти
Да призовите ее в армию она же врач. Откуда она знает военное дело,что она шастает на фронт на какую страну она работает.
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30.06.2024 22:54 Відповісти
Виставляючи кацапа сирного жертвою заяви до ручного ОПешного ДБР таким способом хочуть підняти цьому московицькому м'яснику рейтинг, який виявився досі надто низьким в Україні, використовуючи при цьому придворну маряну безуглу.

Якби вона насправді хотіла принести користь країні і ЗСУ, то подала б на кацапа і всю його шайку заяву за здачу українських територій окупанту, вбивства десятків тисяч особового складу ЗСУ за різноманітними схемами зради й саботажу на фронті такими як:

заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;

знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;

руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;

множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;

організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.
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30.06.2024 23:35 Відповісти
Воші скаржаться, що собака їх не туди куди треба везе...
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30.06.2024 23:40 Відповісти
Нє. Ну шото в нєй єсть
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01.07.2024 00:08 Відповісти
Гнати підораску зелену прикладом по горбу зі всіх штабів ЗСУ
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01.07.2024 00:28 Відповісти
зняв фільтри і курво... хто це кохае
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01.07.2024 01:05 Відповісти
гурмани
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01.07.2024 11:54 Відповісти
ох иж мааааааааааавввввввпппппааааа безумна
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01.07.2024 12:28 Відповісти
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01.07.2024 01:07 Відповісти
Допроситься кремлівський щур хєрмак зі своїми безмозглими та хєрманцевими, що зайдуть до києва пару батальйонів азовців на двох десятках breadlay і побіжить усе це кодло разом із мєнтами та з голими сраками аж до ростова. хєрмаку на гиляку
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01.07.2024 06:36 Відповісти
Шановні не переживайте ще трохи і буде в нас як в рашц, 10 років за дискредитацію отаких сонцесяйних депутатів, і 15 за образу головного сонцеликого, а взагалі це нонсенс коли якась прошман...ка так просто може наїхати на бойового генерала, іди до верховного головнокомандувача вів у відповіді за все військове керівництво яке сам і поставив, винні тільки генерали бубочка не доторканий, до того ж не відповідає ні за що, тільки за шашиль в травні його вже можна вішати за одне місце разом з безмозглою.
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01.07.2024 07:02 Відповісти
чому їй стільки уваги, чому народ терпить цю д..білку, -- ви всі чому її піарите? в смітний ящик вкинути і і забути це чувирло
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01.07.2024 07:41 Відповісти
чому на Безуглу ще немає заяви в ДБР?
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01.07.2024 07:57 Відповісти
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01.07.2024 08:16 Відповісти
Похоже у нас своя Грета Тумберг
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01.07.2024 09:09 Відповісти
Сколько эту тупорылую Елдаковскую мразь будут держать??
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01.07.2024 09:47 Відповісти
кончєнноє... как зіьо, єрмак...
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01.07.2024 10:40 Відповісти
Не розумію, чому її не можна просто прибрати, я на місці Сирського її живою закопав, десь біля Яасового яру
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01.07.2024 11:12 Відповісти
Добийте її хто-небудь, хто ближче. Бо у животінки пекельні борошна.
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01.07.2024 11:26 Відповісти
Знову ця шаболда з передчасним клімаксом робить публічні акти дефекації. Тільки вона не розуміє, що з таким відношенням до військових і взагалі до державних інституцій, Безмозгла сере сама в себе і в своїх же хазяїнів (ті, схоже, теж не розуміють), і їх рейтинг падає, а не росте. Для початку Бур'яну Шарікову відправити на лікування і привчити ходити до закритого туалету. Потім тримати ложку і виделку. І так далі.
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01.07.2024 11:27 Відповісти
***** гидкая
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01.07.2024 11:47 Відповісти
О, у нас начали за свои права бороться. Народу удивительно - как так, надо ж быть как все, тупо молчать и не мычать, а тетка выделывается! Ну маааксимум можно матернуть власть. Но чтоб открыто, публично - та вы шо, она скотобаза!! )
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01.07.2024 12:40 Відповісти
Это всё банковая хороводит. Безумная по команде с банковой исполняет эту дичь.
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01.07.2024 12:53 Відповісти
Все дуже просто, Сирський ще з часів оборони Лисичанська і Сєвєродонецька заборонив ділитися інформацією з Безмозглою, ось воно і мстить.
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04.07.2024 12:12 Відповісти
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