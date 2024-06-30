Заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла подала заяву до ДБР на Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатської діяльності

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла написала заяву до Державного бюро розслідувань на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила головкома у перешкоджанні її депутатської роботи.

Про це депутатка написала на своїй сторінці у соцмережі Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем ЗС України Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України", - написала політикиня.

Далі Безугла зацитувала уривок зі статті ККУ, за якою, на її думку, має відповісти Головнокомандувач ЗСУ. Вона написала, що порушення такої статті караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", - йдеться у дописі Безуглої.

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