Заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла подала заяву до ДБР на Сирського, звинувативши його у перешкоджанні її депутатської діяльності
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла написала заяву до Державного бюро розслідувань на Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона звинуватила головкома у перешкоджанні її депутатської роботи.
Про це депутатка написала на своїй сторінці у соцмережі Telegram, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем ЗС України Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України", - написала політикиня.
Далі Безугла зацитувала уривок зі статті ККУ, за якою, на її думку, має відповісти Головнокомандувач ЗСУ. Вона написала, що порушення такої статті караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.
"Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк", - йдеться у дописі Безуглої.
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Или она думала что такая популярная, что ее уже должны по предъявлении face, везде пропускать.
на те , що в краіні війна і Сирський своєю головою відповідає за все ,
що діється на війні😡
А буданова, безуглу, содоля, клоуна,потім ще якого знайдуть фріка, яка їм різниця, хоч табуретку назначте на пост.
Ужас, який не закінчується, якого не бачив світ.
Якби вона насправді хотіла принести користь країні і ЗСУ, то подала б на кацапа і всю його шайку заяву за здачу українських територій окупанту, вбивства десятків тисяч особового складу ЗСУ за різноманітними схемами зради й саботажу на фронті такими як:
заміною на передовій високоефективних боєздатних бригад, які надійно тримали оборону на місцевості роками, на небоєздатні з'єднання з відсутністю належної підготовки в особового складу, відсутністю озброєння для успішного протистояння ворогу, ефективного організаційного керівництва у таких з'єднаннях, попередньо необізнаних з бойовою оперативною обстановкою, яких закидають обороняти незнайому місцевість з метою їхнього знищення та швидкого захоплення ворогом української території;
знищенням ("стиранням") під нуль високобоєздатних бригад ЗСУ повною відсутністю ротацій, підкріплень у бою поки їх особовий склад не буде знищений ворогом через виснаження, перевтому, закінчення чи несвоєчасне поповнення ***********, а тих хто відмовився виконувати злочинний наказ тримати позиції в завідомо програшних бойових умовах з невідворотним провалом та знищення ворогом - оголошення дизертирами та відкриття проти них кримінальних проваджень з драконівськими строками ув'язнень;
руйнуванням організаційної структури бойових з'єднань ЗСУ і перетворення їх на неефективну у бою т.з. збірну солянку чи колгосп ненавчених, переважно без належного озброєння, незнайомих й нескоординованих між собою людей;
множенням незабезпечених професійним боєздатним особовим складом та належним озброєнням нових бригад замість відновлення, розширення й масштабування найбільш боєздатних й високоефективних уже існуючих у складі ЗСУ бригад;
організаційне штучне ускладнення для командування на передовій у його можливостях успішного й ефективного управління боєм через наперед сплановану надмірну забюрократизованість процесу ведення бойових дій з метою надання переваг ворогу на фронті й швидкого захоплення ним українських територій, тощо.