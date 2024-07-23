"Слуги народа" сорвали рассмотрение вопроса об отзыве Безуглой из комитета ВР, - нардеп "Батькивщины" Евтушок
Нардепы "Слуги народа" сорвали заседание Комитета, который должен был рассмотреть исключение Марьяны Безуглой из состава комитета ВР национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, передает Цензор.НЕТ.
"Только что во время рассмотрения на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета",- отметил парламентарий.
Ранее нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.
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Аброхамія з корнієнком та аналТАБУ з катлєтами з 2019 року, не одну групу корабельних сосок прикормили, щоб тепер вони були готові і до курсів на послиць…. Тому і такі голосування у ВРУ, за відбитих осіб для України…. Який ще приклад їх шкоди, у ТУРБОРЕЖИМІ ??
Все, що каже "безугла" -- думки блаЗЄнського.
А він сам за себе ніколи не візьметься.
Названих Вами генералів на посади призначав блаЗЄнський.
Чому він про них ні пари з уст? Бо для цього є "безугла". Инакше виникли б запитання до самого блаЗЄнського.
/М. Грушевський/
Якщо так то -
За дезертирство вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. А за дезертирство умовах воєнного стану або в бойовій обстановці винному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
Вона завжди каже правду...