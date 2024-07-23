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"Слуги народа" сорвали рассмотрение вопроса об отзыве Безуглой из комитета ВР, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Безугла залишається в Комітету з нацбезпеки

Нардепы "Слуги народа" сорвали заседание Комитета, который должен был рассмотреть исключение Марьяны Безуглой из состава комитета ВР национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, передает Цензор.НЕТ.

"Только что во время рассмотрения на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета",- отметил парламентарий.

Безугла залишається у Комітеті ВР з нацбезпеки

Ранее нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.

Смотрите: Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". ВИДЕО

Автор: 

ВР (29228) Евтушок Сергей (18) Слуга народа (2628) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+35
Хазяїн(ЗЄрмак) сказав "нє трогать!!" і...слуги все виконали! Які претензії до них - вони ж слуги!
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23.07.2024 11:32
+25
Нам главное НЕ забыть, всё то что творили и творят эти зелёные ушлёпки.
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23.07.2024 11:31
+24
виборець "слуг народу" лікуєт.
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23.07.2024 11:28
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виборець "слуг народу" лікуєт.
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23.07.2024 11:28 Ответить
Ага, лікує аж з заглотом
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23.07.2024 11:33 Ответить
Ze🩸ШАШЛИЧКІ ! Вони всі з відбитими мізкамиі їм не болить , шо с них взять ? Підстилки ТЕРРОРИСТІВ !

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24.07.2024 00:51 Ответить
З тою Гретою,якийсь цирк відбувається....в сексуальному плані
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23.07.2024 11:28 Ответить
безугла - целка.
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23.07.2024 12:11 Ответить
в якому розумiнi ?
"Путін переконався, що він був правий у своєму розрахунку": Портников оцінив, які наслідки матиме рішення Байдена вийти з президентських перегонів тортников це твоя думкв
е думки iншi
"Байден переграв Путіна. І це розуміє велика частина оточення Путіна". "Я ні в якому разі не хочу робити лінійних висновків в цьому аспекті. Просто маємо розуміти: ця історія буде мати продовження в той момент, коли Путін похитнеться. Біологічний годинник все одно спрацює. Символічні речі, а добровільний відхід Байдена - символічний, працюють інколи ефективніше за репресивні чи воєнні операції"(c)
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23.07.2024 12:20 Ответить
вона родилася коченою бл__ядиною
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23.07.2024 12:35 Ответить
Вона родилася з дебілізмом, а коли в тілі з дурною головю забродили гормони ...
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23.07.2024 16:44 Ответить
сучья,зелена мразота
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23.07.2024 14:20 Ответить
Хоча б « подякували» , ті , які за неї голосували ( хоча , чим вони кращі) зегидота , хоч паржем , пажрем скумбрію по 8гр , потім ШАШЛИКІ
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24.07.2024 08:56 Ответить
ото в них фiнансова дисциплiна налагоджена)) потужнi менеджери ****
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23.07.2024 11:28 Ответить
Нам главное НЕ забыть, всё то что творили и творят эти зелёные ушлёпки.
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23.07.2024 11:31 Ответить
Мудрий нарід це забуде через 5 хвилин
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23.07.2024 15:15 Ответить
Нічого дивного...
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23.07.2024 11:31 Ответить
Хазяїн(ЗЄрмак) сказав "нє трогать!!" і...слуги все виконали! Які претензії до них - вони ж слуги!
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23.07.2024 11:32 Ответить
Ермак сказал: - Такая корова нужна самому...(с)
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23.07.2024 12:20 Ответить
та то не "слуги" а Зеленський із Дермаком. Треба називати прізвища справжніх керівників цього шапіто
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23.07.2024 11:34 Ответить
ВР нагадує павільйон з мавпами у зоопарку..
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23.07.2024 11:40 Ответить
Вони там всі "мар"яни безвуглі"...
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24.07.2024 08:47 Ответить
Вони дочекаються fpv у своє вікно....
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23.07.2024 11:46 Ответить
Слуги урода не зраджують своїм гнилим ідеалам.
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23.07.2024 11:54 Ответить
Приклад дій ворога московського в Україні, голосами його запроданців у ВРУ!!!
Аброхамія з корнієнком та аналТАБУ з катлєтами з 2019 року, не одну групу корабельних сосок прикормили, щоб тепер вони були готові і до курсів на послиць…. Тому і такі голосування у ВРУ, за відбитих осіб для України…. Який ще приклад їх шкоди, у ТУРБОРЕЖИМІ ??
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23.07.2024 11:55 Ответить
вошдь сказав ніззя
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23.07.2024 11:56 Ответить
Страх загубили
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23.07.2024 11:59 Ответить
Пральна - Безвуха наше фсьо! Най буде...
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23.07.2024 12:08 Ответить
Не плЮтай. Воно - БЕЗМОЗГЛА!
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23.07.2024 14:56 Ответить
А повинна бути безвуха.
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23.07.2024 15:14 Ответить
Чому мовчить військова хунта?
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23.07.2024 12:13 Ответить
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23.07.2024 12:18 Ответить
Щодо Содаля і Сирського М.Безугла абсолютно права: ці новоспечені "полководці" погубили більше наших солдатів, ніж московські генерали. Це бездарі, боягузи і зрадники, поставлені щоб погубити нашу Армію. Чекаю - не дочекаюся коли ця Мар"яна візьметься за Зеленського...
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23.07.2024 12:48 Ответить
Чекайте.

Все, що каже "безугла" -- думки блаЗЄнського.

А він сам за себе ніколи не візьметься.

Названих Вами генералів на посади призначав блаЗЄнський.

Чому він про них ні пари з уст? Бо для цього є "безугла". Инакше виникли б запитання до самого блаЗЄнського.
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23.07.2024 13:16 Ответить
Слуги Урода. Зрадники і казнокради. Танцюють під дудку кремлівських кураторів
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23.07.2024 12:53 Ответить
Про ТІтанік - потужно. Тай взагалі - які ж вони МО- ЛОД- ЦІ!! Блд..
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23.07.2024 12:56 Ответить
Думаю,що ї готують для обміну)
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23.07.2024 13:07 Ответить
А кого планували замість цієї безуглої_сучки? Може "юлю"?
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23.07.2024 13:13 Ответить
« Біда України в тому, що нею керують ті,кому вона не потрібна.»
/М. Грушевський/
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23.07.2024 13:23 Ответить
В цьому комітеті військовослужбовці?

Якщо так то -

За дезертирство вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. А за дезертирство умовах воєнного стану або в бойовій обстановці винному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
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23.07.2024 13:36 Ответить
все зелене гниддя або олігофрени або, скоріше, зрадники. понабирали молодих і прогресивних, курва!
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23.07.2024 14:06 Ответить
Ну хто буде кидатись на захист дуету поців крім цієї ідіотки. Параноїк та його ідіотка.
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23.07.2024 14:12 Ответить
Членкиня оборонного комітету, нардепка від Європейської Солідарності Ірина Фриз заявила, що зірвали розгляд питання нардепи Людмила Марченко (СН), Михайло Папієв (колишня ОПЗЖ, депутатська група "Платформа за життя та мир"), Артем Культенко (СН), Оксана Гринчук (СН).
Відтак, поки що Безугла залишається членом оборонного комітету.
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23.07.2024 14:28 Ответить
Перечислених на олівець і до вирішення.
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23.07.2024 14:46 Ответить
ЗЕ Дегенерати хотели шапито, получите... беда в то что в Украине нет президента, есть бенин Оманский Нарик на поводку фсбэшника Елдака....
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23.07.2024 15:26 Ответить
Манька Безголова, чияк там її, Безмозгла чи Безугла - вірний пес жіночого роду агента фсб Козиря, в миру д,Ермак. Доволі клята і гавкуча, тим паче, вона виділяється із зграї ЗЕбанутих слуг тим, шо вміє читати і писати, так що при любому розкладі д,Ермак не допустить вигнання такого крутого спеца.
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23.07.2024 15:52 Ответить
по фактах названих Безуглою щодо бардаку в ЗСУ,тупості і зраді генералів типу Содоля,Соколова,Сира,щось можеш повідомити? чи просто сернув з дивану і назад в нірку?
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23.07.2024 19:41 Ответить
ЗЕбанько, не надувай свої щічки а краще прокукурікай це бубі, найвеличнішому. Чи ти просто сернув по команді твого хозяїна д,Ермака?
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23.07.2024 19:57 Ответить
Вражини зелені.
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23.07.2024 18:05 Ответить
Мар'яна - ці світлий, чистий лучик у цьому морі корупції. Тільки завдяки їй зняли Содоля.
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23.07.2024 18:25 Ответить
Лучік - психічно хворих покидьків так ще ніхто не називав😍
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23.07.2024 21:27 Ответить
Чого ви причепились до Мар'янки?
Вона завжди каже правду...
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23.07.2024 19:03 Ответить
Красівая
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23.07.2024 19:31 Ответить
Євтушок?? Депутат з фракції Жулії Дубайської? Друзі,ми обговорюємо у Безуглої все: її чорний рот,роботу на Йермачилу,останнім часом роботу на ФСБ....але чомусь ніхто і ніколи не обговорює факти Безуглої проти генералітету,її конкретні звинувачення...Будем і далі ховати голову в пісок?
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23.07.2024 19:39 Ответить
 
 