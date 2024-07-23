"Слуги народа" сорвали рассмотрение вопроса об отзыве Безуглой из комитета ВР, - нардеп "Батькивщины" Евтушок

Нардепы "Слуги народа" сорвали заседание Комитета, который должен был рассмотреть исключение Марьяны Безуглой из состава комитета ВР национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, нардеп "Батькивщины" Сергей Евтушок, передает Цензор.НЕТ.

"Только что во время рассмотрения на заседании регламентного комитета вопроса об исключении Безуглой из комитета нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета",- отметил парламентарий.

Ранее нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.

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