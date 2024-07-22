Комитет ВР по нацбезопасности проголосовал за подготовку постановления по исключению Безуглой из состава Комитета

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.

Об этом парламентарий заявила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета. Это может голосовать только зал, не Комитет, но они продолжают стараться.



Предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз. Подготовил председатель Комитета Александр Завитневич (у которого секретарша с российским паспортом была четыре года). "Слуга Народа" и "Европейская солидарность" в Комитете действуют вместе. Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пробует решить", - отметила нардеп.

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