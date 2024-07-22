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Комитет ВР по нацбезопасности проголосовал за подготовку постановления по исключению Безуглой из состава Комитета

Безуглу можуть виключити із Комітету з питань нацбезпеки

Нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, которая накануне вышла из фракции, сообщила, что Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о ее снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета.

Об этом парламентарий заявила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за то, чтобы подготовить постановление о моем снятии с должности заместителя и исключении из состава Комитета. Это может голосовать только зал, не Комитет, но они продолжают стараться.

Предлагал Федор Вениславский, комментировала Ирина Фриз. Подготовил председатель Комитета Александр Завитневич (у которого секретарша с российским паспортом была четыре года). "Слуга Народа" и "Европейская солидарность" в Комитете действуют вместе. Не решают проблемы, а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пробует решить", - отметила нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вениславский подал заявление на Безуглую в СБУ из-за разглашения ею "информации с закрытого заседания комитета"

Автор: 

ВР (29228) комитет (559) Безуглая Марьяна (290)


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Топ комментарии
+9
Друга Надя Савченко.

Маю ідею - піду на курси акторської майстерності. Хай навчать виглядати та розмовляти як дебіл.

Соціальний ліфт в ВР гарантований.
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22.07.2024 14:18
+9
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22.07.2024 14:20
+7
Її вже давно треба задвинути туди, звідки видвинули. Виборці відкликати мандат не можуть?
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22.07.2024 14:23
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Вчепилась за комітет руками и ногами
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22.07.2024 14:15 Ответить
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22.07.2024 15:31 Ответить
безугла це кончене створіння.
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22.07.2024 14:17 Ответить
Друга Надя Савченко.

Маю ідею - піду на курси акторської майстерності. Хай навчать виглядати та розмовляти як дебіл.

Соціальний ліфт в ВР гарантований.
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22.07.2024 14:18 Ответить
Надя Савченко зараз на фронті.
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22.07.2024 18:32 Ответить
Знаю. Ком. роти вогневої підтримки. Не хотів би я попасти до такого командира )))
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22.07.2024 18:55 Ответить
А стаття 114-2 кримінального кодексу про несінкціоноване поширення інформації про ЗСУ для звичайних людей створенна? Елітка може болта класти на закон? Чи все таки безмозгла саркціоновано виконувала завданячко зелупи по дескридитації ЗСУ.
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22.07.2024 14:20 Ответить
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22.07.2024 14:20 Ответить
Її вже давно треба задвинути туди, звідки видвинули. Виборці відкликати мандат не можуть?
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22.07.2024 14:23 Ответить
Накинулысь "собачки Чи ху, чи Хуа хуа, чи хуа знае чии", на дурочку! А хомячки ркоплещут!
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22.07.2024 14:32 Ответить
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22.07.2024 14:37 Ответить
Мар'янку , за грати треба ...ну це вже , як 🤡 піде з посади за ті ж грати
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22.07.2024 14:39 Ответить
Там таких Мар ян пруд пруди. Ця просто дуже язиката.
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22.07.2024 14:50 Ответить
Таки встигла понаси*ати скрізь..
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22.07.2024 14:54 Ответить
Як так?! Без пані безмозглої безуглої ми війну програємо!
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22.07.2024 15:30 Ответить
ЗЕблани, оболонцв, цеж ви обрали оцю ...., оце ......, то якось отреагуйте. Начипить на свої авто наліпки "ЗЕ", як у 2019 році, поясніть народу, з яких причин ви оце обрали, чому за оце проголосували тощо.
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22.07.2024 15:53 Ответить
Жінки з медичною освітою як тільки опиняються в українській політиці відразу автоматично стають ТП. Богомолець, Безугла...
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22.07.2024 16:02 Ответить
Господи скільки мороки, якісь постанови, голосування, купа паперів щоб позбутися однієї придурошної клюшки))))
Ну правильно, це ж не навести лад з якимись там влк чи судами.....
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22.07.2024 16:58 Ответить
 
 