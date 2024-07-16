Вениславский подал заявление на Безуглую в СБУ из-за разглашения ею "информации с закрытого заседания комитета"
Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подал в правоохранительные органы заявление относительно действий заместителя упомянутого комитета, парламентария от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.
Об этом нардеп рассказал в комментарии "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.
О своем намерении подать заявление на Безуглую Вениславский говорил еще в начале июля. Теперь он подтвердил свои слова.
Ранее Вениславский обвинил народную избранницу в разглашении информации с закрытого заседания комитета. Он считает, что такие действия Безуглой содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.
Как сообщали СМИ, парламентарий должен был направить заявление в Государственное бюро расследований. Однако теперь Вениславский уточнил, что "это не подследственность ГБР".
"Это Безуглая так интерпретировала мое выступление. Я сказал, что буду обращаться в правоохранительные органы, и да - я довел это дело, свое заявление до конца", - сказал член парламентского комитета.
Нардеп добавил, что теперь ждет оценку правоохранителей относительно действий своей коллеги.
Дело, о котором идет речь, относится к компетенции Службы безопасности Украины.
