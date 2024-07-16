РУС
Новости
10 003 28

Вениславский подал заявление на Безуглую в СБУ из-за разглашения ею "информации с закрытого заседания комитета"

Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подал в правоохранительные органы заявление относительно действий заместителя упомянутого комитета, парламентария от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

Об этом нардеп рассказал в комментарии "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

О своем намерении подать заявление на Безуглую Вениславский говорил еще в начале июля. Теперь он подтвердил свои слова.

Ранее Вениславский обвинил народную избранницу в разглашении информации с закрытого заседания комитета. Он считает, что такие действия Безуглой содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали СМИ, парламентарий должен был направить заявление в Государственное бюро расследований. Однако теперь Вениславский уточнил, что "это не подследственность ГБР".

"Это Безуглая так интерпретировала мое выступление. Я сказал, что буду обращаться в правоохранительные органы, и да - я довел это дело, свое заявление до конца", - сказал член парламентского комитета.

Нардеп добавил, что теперь ждет оценку правоохранителей относительно действий своей коллеги.

Дело, о котором идет речь, относится к компетенции Службы безопасности Украины.

+15
Пожирають один одного , як щури у банці . Тільки людей жалко , скільки загинуло і ще загине від некомпетентності зелених ідіотів
16.07.2024 20:36 Ответить
+13
Та кто ее посадит, она же памятник).
16.07.2024 20:35 Ответить
+13
жабаVSгадюка
бажаю перемоги обом командам
16.07.2024 20:35 Ответить
Веніславського свого часу позбавили посади ПРЕДСТАВНИК БУРАТІНО В ВР за те , що він пропонував ще рік чи півтора тому гнати оцю рижу некрашену лярву з комітету...

Настав час відігратися? невже на самих обидвох Є-БУРАТІНІ?
16.07.2024 20:53 Ответить
Владний неконгстітуційний Є-БУРАТІІНодуумвірат ...
16.07.2024 20:55 Ответить
Рано зраділи: Червінського не звільнили з-під варти навіть після внесення

Учора ми всі зраділи: герой-розвідник Роман Червінський нарешті має право вийти на волю.

Суд припинив майже півторарічне знущання та призначив суму застави для його звільнення. Щоб не гаяти ні секунди, зранку ми з Мариною переказали 9 000 000 гривень на рахунок суду ВЛАСНИХ КОШТІВ. Наголошую, жодних дотацій від будь-кого в мій фонд не надходить. Банкова знову бреше своїми телеграм-каналами в російському стилі "славянского мальчика".

Сьогодні о 14 годині Романа мали відпустити з-під варти. Але цього не сталось - він так і не зустрівся з родиною та друзями. Про яке верховенство права та справедливість може йти мова???

Звертаюсь до влади: негайно звільніть Героя Червінського, як цього вимагають закон та справедливість! А небайдужих українців прошу: друзі, зараз дуже потрібна ваша підтримка для боротьби проти свавілля. Єдність має бути довкола патріотів і Збройних Сил України.

https://t.me/PresidentPoroshenko/9925 Петро Порошенко

Як повідомлялося, Кіровоградський районний суд змінив запобіжний захід полковнику Сил спеціальних операцій ЗСУ Роману Червінському, призначивши 9 мільйонів гривень застави.

​​Як на мене, у зеленому пасквілі все правда. Ну так, у Фонд Порошенка донатять прості українці. Я можу цих простих українців навіть назвати по іменах - Петро Порошенко, Марина Порошенко і можливо (не певен) Олексій Порошенко. Інші прості українці Фонду Петра і Марини Порошенко донатити на можуть ніяк, вони донатять на «Справу громад», де серед засновників нема подружжя Порошенків.

І щось мені підказує, що після внесення подружжям Порошенків застави за полковника Червінського, кількість донатів на «Справі громад» добряче зросте.

Взагалі, от не здивований нічим. Засадили діючого розвідника аби помститися за вагнергейт, морили по буцегарнях в нелюдських умовах, мордували липовими судами, а коли справа посипалася і Червінського довелося відпускати, вони не каються - вони просторікують що Порошенко заставу неправильно вносить. Все це класичний зелений смердючий Квартал-95.

https://t.me/dragonspech Печера Дракона
16.07.2024 21:12 Ответить
Веніславський на ТВ сказав, що оновить дані в ТЦК.
Так і не ходив він а ТЦК і не оновив.
Тепер би йому мали би виписати штраф.
Але йому по барабану той штраф, він над законом, над людьми.
16.07.2024 20:35 Ответить
Може через Резерв, або ЦАП
16.07.2024 22:02 Ответить
Там в них СТІЛЬКИ секретних зашкварів, проколів, рішень та наслідків... що і не дивно, що така тупа мавпочка забула замовчати.
16.07.2024 20:38 Ответить
Приплили. Тепер не буде кому сметунам допомагати знести Сирського. Шукайте тепер сметуни іншу лазійку 😁
16.07.2024 20:42 Ответить
Я також подала заяву до СБУ на неї і навіть по формі, відповідно закону України. Тепер думаю,що про відпустку в Україні мені можна забути
16.07.2024 20:46 Ответить
Ну нащо на нашу гарнюню наїзджати !??
16.07.2024 22:01 Ответить
Моношобло після 21 травня, фсьо, ніякої «палітікі», одне заробітчанство з використанням службового становища і корочки «НАРОДНОГО…»!!
16.07.2024 20:50 Ответить
16.07.2024 20:59 Ответить
Всё это поганое зелёное кодло работает на Ху#ла, а очередной вброс якобы о "конфликтах между ними"- это чтобы лохов с 2-х рук и дальше разводить.
16.07.2024 20:59 Ответить
Меняємо цю курву місцями з Червинським, свободу Роману, знову провокація, зепадлюкине бажають відпускати під залог.
16.07.2024 21:02 Ответить
що?
16.07.2024 21:05 Ответить
В Качанівку.
16.07.2024 21:10 Ответить
Одне гівно подало заяву на інше гівно у гівняну контору, а якщо і буде суд, то також із гівна. Просто празднік какой то із гівна. Де там гівняний скульптор із гівняної якутії? Це ж якраз для нього те що треба. Ха ха ха.
16.07.2024 21:18 Ответить
Непробиваемая пи....
16.07.2024 21:56 Ответить
мінуточку ... звідкиля знаєте ??
16.07.2024 22:41 Ответить
Він не заяву подав, а написав донос.
16.07.2024 22:35 Ответить
Поясніть різницю, пліз ??
16.07.2024 22:38 Ответить
Угу ... А Веніславський на Зеленського не хоче заяву написати ? Скільки він вже секретів розбовкав ? Один перл про 14 бригад чого вартує.
16.07.2024 22:36 Ответить
Мабуть за оце https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ Чесно кажучи не чекав такого хіта від Безуглої. Невже вона весь час грала дурепу, щоб не виділятись на фоні шобли дегенератів і негідників?
16.07.2024 22:47 Ответить
А що вона розголосила ? Ваші шури- мури кацапам відомі від А до Я. Кротовня ще та . Тепер не буде розголошувати то і люди не будуть знати
16.07.2024 23:45 Ответить
Вистава для лохторату
17.07.2024 01:21 Ответить
 
 