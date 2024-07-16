Вениславский подал заявление на Безуглую в СБУ из-за разглашения ею "информации с закрытого заседания комитета"

Член парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский подал в правоохранительные органы заявление относительно действий заместителя упомянутого комитета, парламентария от "Слуги народа" Марьяны Безуглой.

Об этом нардеп рассказал в комментарии "Главкому", информирует Цензор.НЕТ.

О своем намерении подать заявление на Безуглую Вениславский говорил еще в начале июля. Теперь он подтвердил свои слова.

Ранее Вениславский обвинил народную избранницу в разглашении информации с закрытого заседания комитета. Он считает, что такие действия Безуглой содержатся признаки преступления, предусмотренного отдельными статьями Уголовного кодекса Украины.

Как сообщали СМИ, парламентарий должен был направить заявление в Государственное бюро расследований. Однако теперь Вениславский уточнил, что "это не подследственность ГБР".

Читайте также: "Слугу народа" Безуглую сняли с должности главы подкомитета в комитете ВР по нацбезопасности

"Это Безуглая так интерпретировала мое выступление. Я сказал, что буду обращаться в правоохранительные органы, и да - я довел это дело, свое заявление до конца", - сказал член парламентского комитета.

Нардеп добавил, что теперь ждет оценку правоохранителей относительно действий своей коллеги.

Дело, о котором идет речь, относится к компетенции Службы безопасности Украины.

Читайте также: Депутата Безуглую внесли в базу "Миротворец" за "умышленную дискредитацию и деморализацию ВСУ"