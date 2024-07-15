"Слугу народа" Безуглую сняли с должности главы подкомитета в комитете ВР по нацбезопасности

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко.

"Что касается отзыва Безуглой с поста заместителя главы комитета, то Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал", - добавила она.

В то же время Безуглая заявила: "Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д. Воздержались четыре нардепа.

Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти "подкомитеты" в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Ни одного решения Комитета за месяцы. Ни по похищению людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни... Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах".

