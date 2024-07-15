РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7358 посетителей онлайн
Новости
12 885 50

"Слугу народа" Безуглую сняли с должности главы подкомитета в комитете ВР по нацбезопасности

безугла

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко.

"Что касается отзыва Безуглой с поста заместителя главы комитета, то Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал", - добавила она.

В то же время Безуглая заявила: "Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д. Воздержались четыре нардепа.

Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти "подкомитеты" в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Ни одного решения Комитета за месяцы. Ни по похищению людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни... Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей. Вмешательство президента неизбежно, - заместитель главы комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

Автор: 

ВР (29430) Геращенко Ирина (1635) комитет (562) Безуглая Марьяна (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
+13
подушка-пердушка ОПи

показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
+12
схоже на главкома Маньку Безмозглу готують ... якщо воюючою країною може рулити в турборежимі ватний клоун-наркоман, то чому главкомом не призначити "слугу" шизофренічку улюбленицю дЄрьмака?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"За что ?" - спитала Му-му
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
Потом, насчет очков? Их нет или они есть? Или есть, или нет? Не в очках дело! Пусть четко скажут - они есть, или их нет. (с) Жванецкий
==============

А все-таки, за тими темами, які вона говорила, то правда чи ні? Якщо там одного за цими результатами зняли, а зараз щодо другого триває розслідування, то значить Безугла правду говорили? А якщо вона говорила правду, то с куя ли її знімати?
показать весь комментарий
15.07.2024 16:37 Ответить
Чи ви не бачите? Одного зняли, бо не слухався Боневтіка Ермаковича та не йшов у наступ без танків, літаків та артилерії, та ще й популярний такий став, що аж почав Херпіду затьмарювати. Ось і нацькували безуглу собачку, щоб привчити народ до думки, що Залужний поганий, гав-гав, він все про...любив, гав-гав, через нього наступу немає, гав-гав, а Сирський прийде - порядок наведе!

А тепер і Сирський, що його висунули як слухняного радянського офіцеріка, теж зрозумів весь "стратегічний геній" клоуна-95, и теж відмовляється віддавати безглузді накази (спробував послухатись було, але Авдіївка, Роботине, Кринки... Куди вже далі собі некролог псувати!). Ось тепер і Сирський поганий, гав-гав!

А розслідування - то ОП-іни розваги. Вони розслідують і Залужного, і Порошенко, і Червинського - є, чим займатися. Заразом і деякі навіть розумні люди їм вірять, ото питають: "Якщо триває розслідування, то значить Безугла правду говорили?"

Головне у ціх розслідуваннях тільки - не вийти на себе...
показать весь комментарий
20.07.2024 19:36 Ответить
*****,що це міняє??
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
А терер до суду! Е за що- діскрідітація військових.

Щоб інші бачили.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
Взагалі то українською дискредитація пишеться
показать весь комментарий
15.07.2024 15:21 Ответить
це вже деталі....
показать весь комментарий
15.07.2024 15:36 Ответить
Літероїд.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
подушка-пердушка ОПи

показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
Напевно Безмозглузамість Сирського поставлять керувати військом.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:05 Ответить
она сємєйний врач, она справітся, бо

"кожен із нас преЗЄдент !"
показать весь комментарий
15.07.2024 15:11 Ответить
Так, але привертає увагу санітарів лише один пацієнт.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:18 Ответить
ой вей !!! Ви шуткуєте щодо одного ?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:37 Ответить
А треба було ще й скальп зняти!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:06 Ответить
Ого що на найвиличнівшого вже почала своїм язиком поглядати? Бистро стефанчук оперативно спрацював.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:06 Ответить
Це вистава для лохів!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:06 Ответить
Якби Зе прибрав Єрмака,Подоляка,під суд Рєзнікова і остальну компашку,це дійсно було б щось.А так це дешева вистава
показать весь комментарий
15.07.2024 15:08 Ответить
Та ви ж думайте що кажете! Як може КУКЛА прибрати руку, яка нею і керує - відкриває рота, читає тексти, які сама і пише, одягає в пом'яту фліску? Це ж абсурд! Скоріше на ту руку надінуть іншу куклу...з спутником чи з корочками якоїсь ветеранської ГОшки, та ще й з судовою справою(закритою) про вбивство. А сам, якийсь мапет, може тільки робити вигляд, що він сам щось робить чи каже.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:21 Ответить
Так вже обкатують Пташку на роль "рота їрмакаки"
показать весь комментарий
15.07.2024 15:41 Ответить
Я теж помітив,проте написав обережно,щоб бан не вклепали ,тут це швидко за образу (героїні) роблять
показать весь комментарий
15.07.2024 15:46 Ответить
Всьо, пропала рада....
показать весь комментарий
15.07.2024 15:07 Ответить
Поки дзявкотіла на Залужного, вона влаштовувала ОПу. Не знімали її з посади заступника комітету, ігноруючи вимоги опозиції.
Стала накидати на улюбленця Зєлі Сирського, зразу трохи посунули.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:08 Ответить
"Іноді я використовую слова, значення яких я не знаю, щоб всі бачили яка я ерегована..."
показать весь комментарий
15.07.2024 15:09 Ответить
Да пристрельте вже її.
Мучається ж тваринка...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:10 Ответить
а тупою лопатою по загривку для морального спокою?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:11 Ответить
Якщо Котлеті і Безумної одружитися то діти в них будуть геніальні шизофреникі.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:12 Ответить
А голова комітету на авто за 180 тис, куплене після початку війни і для того щоб зекономити на заміні масла... комітет не засмучує...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:12 Ответить
Безугла виконує волю ОП ,а ми знаємо хто там головний тому це нічого не міняє.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:14 Ответить
Це добре.

повернить Турчинова робити.дальнобійні ракети
показать весь комментарий
15.07.2024 15:15 Ответить
схоже на главкома Маньку Безмозглу готують ... якщо воюючою країною може рулити в турборежимі ватний клоун-наркоман, то чому главкомом не призначити "слугу" шизофренічку улюбленицю дЄрьмака?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
Скока аккардєонав парвалі???
показать весь комментарий
15.07.2024 15:26 Ответить
Повернуть її дурдом, по місцю її попередньої прописки
показать весь комментарий
15.07.2024 15:29 Ответить
І про просроченого не забудьте повернить у якийсь там квартал, нехай йухла без штанців на вколінках веселить...
показать весь комментарий
15.07.2024 15:32 Ответить
Це після критики сирського?
Ми відступаємо вже восьмий місяць, за червень кацапи захопили 50+ км території України
показать весь комментарий
15.07.2024 15:37 Ответить
Замість ворожого диверсанта сирського, який знищує військо і здає кацапам території України, вони знімають балаболку мар'яну, яка кинула тінь на кремльовського агента на чолі ЗСУ.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:24 Ответить
Невже поставлять Головкомом?🤯
показать весь комментарий
15.07.2024 15:39 Ответить
🤣👍
показать весь комментарий
15.07.2024 15:41 Ответить
Та ну нах! - покине депутатство - піде в віисько?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:40 Ответить
Підождіть ще, її ще міністром оборони призначать
показать весь комментарий
15.07.2024 16:02 Ответить
СБУ мали вже рік тому цій курві зубочистки під нігті загоняти, за дисаредитацію армії, а її лише зараз з посади зняли…
зелені підараси…
показать весь комментарий
15.07.2024 16:17 Ответить
Всего лишь?! Не её надо несколько дел уголовных завести! Она показала воочию, какая она лже-патриотка и про-российская разведчица под прикрытием. Чего только стоят её селфи на боевых позициях, у бронетехники, детальные описания в постах заседаний Ставки и т.д. Русские с её публикаций не один вывод для себя сделали о обороне рубежей...
показать весь комментарий
15.07.2024 16:28 Ответить
У кацапов "руських" нет уже лет 700.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:36 Ответить
...ой,а це хто?вона з якої інструментальної групи?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:21 Ответить
О, значить, за опитуваннями, бути ухилянтом не соромно. Добре. А чому ухиляються? Бояться - справи на фронті такі собі, ні наступу, ні відступу (на підготовлені позиції), сиди і чекай каба на голову. То чого б і не ухилитись? Але хто ж цим усим так керує? Командири. І хто їх напризначав? То у чому безугла не права? Нє, те, що з головою у неї не усе гаразд, але ж і Касандра теж була притрушеною, а виявилась правою
показать весь комментарий
15.07.2024 18:42 Ответить
Тю! Нагнали цю тупу піхву - призначать іншу. Третьякову наприклад. Що, хіба вже зє!-вар'ятки в Раді перевелися?
показать весь комментарий
15.07.2024 19:12 Ответить
Душевно хвора людина при владі, в якій країні таке можливо? Хіба тіки в країні якою керує наркоман
показать весь комментарий
15.07.2024 20:24 Ответить
безглузда -шавка єрмака і татарова !!!!!!!!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 20:54 Ответить
Не буде кому тепер Сирському питання задавать.Типа:- чому ти здав Урожайне?, нащо ти здав Кринки? Чому твої генерали пиячать,коли орки лізуть?
показать весь комментарий
17.07.2024 07:59 Ответить
 
 