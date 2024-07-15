"Слугу народа" Безуглую сняли с должности главы подкомитета в комитете ВР по нацбезопасности
Комитет нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве "слуги народа" Марьяны Безуглой с председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская Солидарность Ирина Геращенко.
"Что касается отзыва Безуглой с поста заместителя главы комитета, то Офис блокирует это решение и руководство ВР не выносит это постановление в зал", - добавила она.
В то же время Безуглая заявила: "Реакцией Комитета на правду о проблемах в ВСУ и обращения военных сегодня стало голосование по моему снятию с должности председателя подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. Тезисы: нельзя дискредитировать военное руководство, скоро комбригов будут снимать через Фейсбук и т.д. Воздержались четыре нардепа.
Коллеги, подкомитета не существует, потому что вы к нему не присоединились. Не с чего снимать. Комитета у нас практически не существует. Вы спрятались и создали себе карманные подкомитеты и радостно проголосовали все. Эти "подкомитеты" в абсолютном большинстве даже не имеют заседаний, не говоря уже о решениях. Для визиток. Вы молчите внутри и снаружи. Ни одного решения Комитета за месяцы. Ни по похищению людей в ТЦК и СП, ни Содоля, ни... Я остаюсь заместителем председателя Комитета, членом комитета и народным депутатом Украины. Дело не в визитках, дело в делах".
А все-таки, за тими темами, які вона говорила, то правда чи ні? Якщо там одного за цими результатами зняли, а зараз щодо другого триває розслідування, то значить Безугла правду говорили? А якщо вона говорила правду, то с куя ли її знімати?
А тепер і Сирський, що його висунули як слухняного радянського офіцеріка, теж зрозумів весь "стратегічний геній" клоуна-95, и теж відмовляється віддавати безглузді накази (спробував послухатись було, але Авдіївка, Роботине, Кринки... Куди вже далі собі некролог псувати!). Ось тепер і Сирський поганий, гав-гав!
А розслідування - то ОП-іни розваги. Вони розслідують і Залужного, і Порошенко, і Червинського - є, чим займатися. Заразом і деякі навіть розумні люди їм вірять, ото питають: "Якщо триває розслідування, то значить Безугла правду говорили?"
Головне у ціх розслідуваннях тільки - не вийти на себе...
Щоб інші бачили.
"кожен із нас преЗЄдент !"
Стала накидати на улюбленця Зєлі Сирського, зразу трохи посунули.
Мучається ж тваринка...
повернить Турчинова робити.дальнобійні ракети
Ми відступаємо вже восьмий місяць, за червень кацапи захопили 50+ км території України
зелені підараси…