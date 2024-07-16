Веніславський подав заяву на Безуглу до СБУ через розголошення нею "інформації із закритого засідання комітету"
Член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій заступниці згаданого комітету, парламентарки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої.
Про це нардеп розповів у коментарі "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.
Про свій намір подати заяву на Безуглу Веніславський казав ще на початку липня. Тепер він підтвердив свої слова.
Раніше Веніславський звинуватив народну обраницю в розголошенні інформації із закритого засідання комітету. Він вважає, що такі дії Безуглої містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.
Як повідомляли ЗМІ, парламентар мав скерувати заяву до Державного бюро розслідувань. Однак тепер Веніславський уточнив, що "це не підслідність ДБР".
"Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так - я довів цю справу, свою заяву до кінця", - сказав член парламентського комітету.
Нардеп додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронців щодо дій своєї колеги.
Справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.
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Настав час відігратися? невже на самих обидвох Є-БУРАТІНІ?
Учора ми всі зраділи: герой-розвідник Роман Червінський нарешті має право вийти на волю.
Суд припинив майже півторарічне знущання та призначив суму застави для його звільнення. Щоб не гаяти ні секунди, зранку ми з Мариною переказали 9 000 000 гривень на рахунок суду ВЛАСНИХ КОШТІВ. Наголошую, жодних дотацій від будь-кого в мій фонд не надходить. Банкова знову бреше своїми телеграм-каналами в російському стилі "славянского мальчика".
Сьогодні о 14 годині Романа мали відпустити з-під варти. Але цього не сталось - він так і не зустрівся з родиною та друзями. Про яке верховенство права та справедливість може йти мова???
Звертаюсь до влади: негайно звільніть Героя Червінського, як цього вимагають закон та справедливість! А небайдужих українців прошу: друзі, зараз дуже потрібна ваша підтримка для боротьби проти свавілля. Єдність має бути довкола патріотів і Збройних Сил України.
https://t.me/PresidentPoroshenko/9925 Петро Порошенко
Як повідомлялося, Кіровоградський районний суд змінив запобіжний захід полковнику Сил спеціальних операцій ЗСУ Роману Червінському, призначивши 9 мільйонів гривень застави.
Як на мене, у зеленому пасквілі все правда. Ну так, у Фонд Порошенка донатять прості українці. Я можу цих простих українців навіть назвати по іменах - Петро Порошенко, Марина Порошенко і можливо (не певен) Олексій Порошенко. Інші прості українці Фонду Петра і Марини Порошенко донатити на можуть ніяк, вони донатять на «Справу громад», де серед засновників нема подружжя Порошенків.
І щось мені підказує, що після внесення подружжям Порошенків застави за полковника Червінського, кількість донатів на «Справі громад» добряче зросте.
Взагалі, от не здивований нічим. Засадили діючого розвідника аби помститися за вагнергейт, морили по буцегарнях в нелюдських умовах, мордували липовими судами, а коли справа посипалася і Червінського довелося відпускати, вони не каються - вони просторікують що Порошенко заставу неправильно вносить. Все це класичний зелений смердючий Квартал-95.
https://t.me/dragonspech Печера Дракона
Так і не ходив він а ТЦК і не оновив.
Тепер би йому мали би виписати штраф.
Але йому по барабану той штраф, він над законом, над людьми.
бажаю перемоги обом командам