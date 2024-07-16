Веніславський подав заяву на Безуглу до СБУ через розголошення нею "інформації із закритого засідання комітету"

Член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій заступниці згаданого комітету, парламентарки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої.

Про це нардеп розповів у коментарі "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

Про свій намір подати заяву на Безуглу Веніславський казав ще на початку липня. Тепер він підтвердив свої слова.

Раніше Веніславський звинуватив народну обраницю в розголошенні інформації із закритого засідання комітету. Він вважає, що такі дії Безуглої містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомляли ЗМІ, парламентар мав скерувати заяву до Державного бюро розслідувань. Однак тепер Веніславський уточнив, що "це не підслідність ДБР".

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"Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так - я довів цю справу, свою заяву до кінця", - сказав член парламентського комітету.

Нардеп додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронців щодо дій своєї колеги.

Справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.

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