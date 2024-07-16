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Веніславський подав заяву на Безуглу до СБУ через розголошення нею "інформації із закритого засідання комітету"

Веніславський подав заяву на Безуглу до СБУ через розголошення нею «інформації із закритого засідання»

Член парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський подав до правоохоронних органів заяву щодо дій заступниці згаданого комітету, парламентарки від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої.

Про це нардеп розповів у коментарі "Главкому", інформує Цензор.НЕТ.

Про свій намір подати заяву на Безуглу Веніславський казав ще на початку липня. Тепер він підтвердив свої слова. 

Раніше Веніславський звинуватив народну обраницю в розголошенні інформації із закритого засідання комітету. Він вважає, що такі дії Безуглої містяться ознаки злочину, передбаченого окремими статтями Кримінального кодексу України.

Як повідомляли ЗМІ, парламентар мав скерувати заяву до Державного бюро розслідувань. Однак тепер Веніславський уточнив, що "це не підслідність ДБР".

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"Це Безугла так інтерпретувала мій виступ. Я сказав, що буду звертатися до правоохоронних органів, і так - я довів цю справу, свою заяву до кінця", - сказав член парламентського комітету.

Нардеп додав, що тепер чекає на оцінку правоохоронців щодо дій своєї колеги. 

Справа, про яку йдеться, належить до компетенції Служби безпеки України.

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Автор: 

заява (223) СБУ (13048) Веніславський Федір (295) Безугла Мар’яна (303)


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Топ коментарі
+15
Пожирають один одного , як щури у банці . Тільки людей жалко , скільки загинуло і ще загине від некомпетентності зелених ідіотів
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16.07.2024 20:36 Відповісти
+13
Та кто ее посадит, она же памятник).
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16.07.2024 20:35 Відповісти
+13
жабаVSгадюка
бажаю перемоги обом командам
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16.07.2024 20:35 Відповісти
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Та кто ее посадит, она же памятник).
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16.07.2024 20:35 Відповісти
Веніславського свого часу позбавили посади ПРЕДСТАВНИК БУРАТІНО В ВР за те , що він пропонував ще рік чи півтора тому гнати оцю рижу некрашену лярву з комітету...

Настав час відігратися? невже на самих обидвох Є-БУРАТІНІ?
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16.07.2024 20:53 Відповісти
Владний неконгстітуційний Є-БУРАТІІНодуумвірат ...
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16.07.2024 20:55 Відповісти
Рано зраділи: Червінського не звільнили з-під варти навіть після внесення

Учора ми всі зраділи: герой-розвідник Роман Червінський нарешті має право вийти на волю.

Суд припинив майже півторарічне знущання та призначив суму застави для його звільнення. Щоб не гаяти ні секунди, зранку ми з Мариною переказали 9 000 000 гривень на рахунок суду ВЛАСНИХ КОШТІВ. Наголошую, жодних дотацій від будь-кого в мій фонд не надходить. Банкова знову бреше своїми телеграм-каналами в російському стилі "славянского мальчика".

Сьогодні о 14 годині Романа мали відпустити з-під варти. Але цього не сталось - він так і не зустрівся з родиною та друзями. Про яке верховенство права та справедливість може йти мова???

Звертаюсь до влади: негайно звільніть Героя Червінського, як цього вимагають закон та справедливість! А небайдужих українців прошу: друзі, зараз дуже потрібна ваша підтримка для боротьби проти свавілля. Єдність має бути довкола патріотів і Збройних Сил України.

https://t.me/PresidentPoroshenko/9925 Петро Порошенко

Як повідомлялося, Кіровоградський районний суд змінив запобіжний захід полковнику Сил спеціальних операцій ЗСУ Роману Червінському, призначивши 9 мільйонів гривень застави.

​​Як на мене, у зеленому пасквілі все правда. Ну так, у Фонд Порошенка донатять прості українці. Я можу цих простих українців навіть назвати по іменах - Петро Порошенко, Марина Порошенко і можливо (не певен) Олексій Порошенко. Інші прості українці Фонду Петра і Марини Порошенко донатити на можуть ніяк, вони донатять на «Справу громад», де серед засновників нема подружжя Порошенків.

І щось мені підказує, що після внесення подружжям Порошенків застави за полковника Червінського, кількість донатів на «Справі громад» добряче зросте.

Взагалі, от не здивований нічим. Засадили діючого розвідника аби помститися за вагнергейт, морили по буцегарнях в нелюдських умовах, мордували липовими судами, а коли справа посипалася і Червінського довелося відпускати, вони не каються - вони просторікують що Порошенко заставу неправильно вносить. Все це класичний зелений смердючий Квартал-95.

https://t.me/dragonspech Печера Дракона
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16.07.2024 21:12 Відповісти
Веніславський на ТВ сказав, що оновить дані в ТЦК.
Так і не ходив він а ТЦК і не оновив.
Тепер би йому мали би виписати штраф.
Але йому по барабану той штраф, він над законом, над людьми.
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16.07.2024 20:35 Відповісти
Може через Резерв, або ЦАП
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16.07.2024 22:02 Відповісти
жабаVSгадюка
бажаю перемоги обом командам
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16.07.2024 20:35 Відповісти
Пожирають один одного , як щури у банці . Тільки людей жалко , скільки загинуло і ще загине від некомпетентності зелених ідіотів
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16.07.2024 20:36 Відповісти
Там в них СТІЛЬКИ секретних зашкварів, проколів, рішень та наслідків... що і не дивно, що така тупа мавпочка забула замовчати.
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16.07.2024 20:38 Відповісти
Приплили. Тепер не буде кому сметунам допомагати знести Сирського. Шукайте тепер сметуни іншу лазійку 😁
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16.07.2024 20:42 Відповісти
Я також подала заяву до СБУ на неї і навіть по формі, відповідно закону України. Тепер думаю,що про відпустку в Україні мені можна забути
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16.07.2024 20:46 Відповісти
Ну нащо на нашу гарнюню наїзджати !??
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16.07.2024 22:01 Відповісти
Моношобло після 21 травня, фсьо, ніякої «палітікі», одне заробітчанство з використанням службового становища і корочки «НАРОДНОГО…»!!
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16.07.2024 20:50 Відповісти
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16.07.2024 20:59 Відповісти
Всё это поганое зелёное кодло работает на Ху#ла, а очередной вброс якобы о "конфликтах между ними"- это чтобы лохов с 2-х рук и дальше разводить.
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16.07.2024 20:59 Відповісти
Меняємо цю курву місцями з Червинським, свободу Роману, знову провокація, зепадлюкине бажають відпускати під залог.
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16.07.2024 21:02 Відповісти
що?
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16.07.2024 21:05 Відповісти
В Качанівку.
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16.07.2024 21:10 Відповісти
Одне гівно подало заяву на інше гівно у гівняну контору, а якщо і буде суд, то також із гівна. Просто празднік какой то із гівна. Де там гівняний скульптор із гівняної якутії? Це ж якраз для нього те що треба. Ха ха ха.
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16.07.2024 21:18 Відповісти
Непробиваемая пи....
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16.07.2024 21:56 Відповісти
мінуточку ... звідкиля знаєте ??
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16.07.2024 22:41 Відповісти
Він не заяву подав, а написав донос.
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16.07.2024 22:35 Відповісти
Поясніть різницю, пліз ??
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16.07.2024 22:38 Відповісти
Угу ... А Веніславський на Зеленського не хоче заяву написати ? Скільки він вже секретів розбовкав ? Один перл про 14 бригад чого вартує.
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16.07.2024 22:36 Відповісти
Мабуть за оце https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/************************************************************************ Чесно кажучи не чекав такого хіта від Безуглої. Невже вона весь час грала дурепу, щоб не виділятись на фоні шобли дегенератів і негідників?
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16.07.2024 22:47 Відповісти
А що вона розголосила ? Ваші шури- мури кацапам відомі від А до Я. Кротовня ще та . Тепер не буде розголошувати то і люди не будуть знати
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16.07.2024 23:45 Відповісти
Вистава для лохторату
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17.07.2024 01:21 Відповісти
 
 