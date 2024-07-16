УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4385 відвідувачів онлайн
Новини
14 668 46

Депутатку Безуглу внесли в базу "Миротворець" за "умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ"

Безуглу внесли в базу Миротворець

В базі "Миротворця" зʼявився профайл народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка є заступницею голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано в профайлі, Безуглу внесено до бази за усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, дискредитацію, деморалізацію та перешкоджання діяльності ЗСУ, розкол громадянського суспільства, розповсюдження інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією в інформаційній війні проти України.

Також вказується, що з 2022 року Безугла є найбільш цитованим російськими пропагандистами українським політиком. Наприклад, ворожі ЗМІ і телеграм-канали активно використовують її критичні вислови щодо військового командування України, "рекордні втрати ЗСУ", нібито готовність командування підписати "будь-які варіації капітуляції України".

Протягом 2023 року чимало опитувань із доволі провокативними питаннями, які нардепка публікувала у своєму Facebook, оперативно з’являлись у російських медіа і телеграм-каналах. Наприклад, Безугла запитувала, чи бажають її підписники народним депутатам смерті, чи бажають люди, щоб нардепи сиділи у вʼязниці чи щоб вони відбули на фронт. Також вона опитувала підписників, чи готові вони відмовитися від громадянства, щоб їх не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства, а також пропонувала запровадити обовʼязкову мобілізацію жінок.

Також читайте: Сирський знижує нашу боєздатність та вбиває людей. Втручання Президента неминуче, - заступниця голови комітету ВР, "cлуга народу" Безугла

15 липня Безуглу відкликали з посади голови підкомітету Ради з питань демократичного цивільного контролю.

Як повідомлялось раніше, Безугла увійшла до топ-5 українських публічних осіб, яких найчастіше цитує російська пропаганда. Рейтинг уклала дослідницько-аналітична група InfoLight.UA.

Широкому загалу Безугла стала відома наприкінці 2023 року, коли розпочала дискредитаційну кампанію щодо тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зараз вона так само критикує діючого головкома Олександра Сирського, якого позитивно оцінювала до його призначення.

Депутатка систематично дискредитує інституції, яким найбільше довіряє українське суспільство: Збройні Сили, військове командування, волонтерів, незалежні медіа. При цьому інформаційні операції збігаються в часі із активізацією дій окупаційної армії РФ. У Верховні Раді Безугла запамʼяталася законопроектом, яким пропонувала дозволити командирам застосовувати до підлеглих вогнепальну зброю, а також проєктом, що запроваджував би довічне позбавлення волі за "присвоєння державних функцій".

На виборах 2019 року включити Безуглу до списку партії "Слуга народу" запропонував кум зрадника Віктора Медведчука Андрій Холодов, якого називають "тютюновим олігархом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Безуглу зняли з посади голови підкомітету в комітеті ВР з нацбезпеки

Автор: 

депутат (1784) Слуга народу (2822) Безугла Мар’яна (303)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Туди треба внести всіх зелених починаючи з ОПи!
показати весь коментар
16.07.2024 12:18 Відповісти
+24
А блаЗЄнського, що в 2014р. зі своїм смердючим "кварталом" висміював Військо, не внесли...
показати весь коментар
16.07.2024 12:21 Відповісти
+15
Хіба ще не всі розуміють, що вона робить це з відома і за дорученням єрмака?
показати весь коментар
16.07.2024 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так з заступниці іі вже ж поперли
показати весь коментар
16.07.2024 12:17 Відповісти
Хіба ще не всі розуміють, що вона робить це з відома і за дорученням єрмака?
показати весь коментар
16.07.2024 12:31 Відповісти
То нахіба він допускає - шо іі чмирять
показати весь коментар
16.07.2024 12:34 Відповісти
Вона на це наймалась.
показати весь коментар
16.07.2024 12:40 Відповісти
"Слугу народу" Безуглу зняли з посади голови підкомітету в комітеті ВР з нацбезпеки Джерело:
показати весь коментар
16.07.2024 13:00 Відповісти
Туди треба внести всіх зелених починаючи з ОПи!
показати весь коментар
16.07.2024 12:18 Відповісти
і шо з того?
показати весь коментар
16.07.2024 12:19 Відповісти
А блаЗЄнського, що в 2014р. зі своїм смердючим "кварталом" висміював Військо, не внесли...
показати весь коментар
16.07.2024 12:21 Відповісти
Наприклад, Безугла запитувала, чи бажають її підписники народним депутатам смерті, чи бажають люди, щоб нардепи сиділи у вʼязниці чи щоб вони відбули на фронт.

Огласите результаты опроса пожалуйста
показати весь коментар
16.07.2024 12:22 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 12:22 Відповісти
Що таке Миротворець? Які правові наслідки? Відповідь - ніяких.
показати весь коментар
16.07.2024 12:22 Відповісти
Я теж читаю-читаю, вносять-вносять, якась національна розвага
показати весь коментар
16.07.2024 12:23 Відповісти
Ви праві - повністю марна установа і їх робота.
показати весь коментар
16.07.2024 12:31 Відповісти
Точно те ж, що й український реєстр спонсорів тероризму. Великі контори стурбувались і реєстр ліквідували.
показати весь коментар
16.07.2024 12:35 Відповісти
«Миротворець» - це не правоохоронний орган, а спроба достукатися до СБУ. До того ж Україна повинна знати своїх гемороїв.
показати весь коментар
16.07.2024 12:40 Відповісти
Там величезний список конкретних осіб з особистими даними. З конкретними переліком злочинів проти України. Просто щоб пам'ятали.
Такій ресурс безумовно має існувати.
Вимагати від нього більшого? -- Почніть краще з себе.
показати весь коментар
16.07.2024 12:46 Відповісти
А хто встановив, що то злочини? Хто проводив розслідування ? Миротворець? Чи на базарі?
показати весь коментар
16.07.2024 13:09 Відповісти
Може вам ще по кожному окремому орку рішення суду потрібно?
показати весь коментар
16.07.2024 13:45 Відповісти
Ніхто так не дискредитує та деморалізує ЗСУ, як Сирський та його ставленики в бригадах.
показати весь коментар
16.07.2024 12:23 Відповісти
Миротоворець: С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ "непробивной тупой конченой и ********* дуры", что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.
показати весь коментар
16.07.2024 12:23 Відповісти
запроваджував би довічне позбавлення волі за "присвоєння державних функцій" - ось за це і вся істерика, все інше ширма, хтось хоче шикарно фоткатися попереду президента.
показати весь коментар
16.07.2024 12:25 Відповісти
А мясників типу содолів та шевчуків теж внесли в базу Миротворця за дискредитацію та деморалізацію чи "не на часі".
показати весь коментар
16.07.2024 12:25 Відповісти
В 2014 році занесли до бази "Миротворця" зеленську за роботу на московитську розвідку та за залучення громадян України до такої ж діяоьності .... і що?
показати весь коментар
16.07.2024 12:27 Відповісти
Саме задля того, щоб ми це пам'ятали і існує ця спільнота небайдужих.
Хоча Зеленську звідти швидко прибрали бо там справді "не все так однозначно"...
показати весь коментар
16.07.2024 12:51 Відповісти
Точно так!
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

СУБОТА, 20 КВІТНЯ 2019, 15:01
"Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті "Миротворця".


Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак http://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишився в архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
показати весь коментар
16.07.2024 19:48 Відповісти
Дякую за уточнення але Ваше посилання на "миротворець" в мене чомусь не працює.
показати весь коментар
16.07.2024 20:11 Відповісти
Навіть не знаю кого це більше дискредитує - Безуглу чи 'Миротворець'.
показати весь коментар
16.07.2024 12:32 Відповісти
Тобто, ті бездарні командири через яких гинуть люди не дискредитують і не деморалізують ЗСУ, це все відбувається якщо тільки про це Безугла починає розповідати
показати весь коментар
16.07.2024 12:34 Відповісти
Но позвольтє, как же она тогда могла служить в очісткє (слугє народа)???
показати весь коментар
16.07.2024 12:36 Відповісти
У украинцев очень короткая память или они тупые , вот почему при власти в независимой Украине столько лет перекрашенные гниды комугяши и из отпрыски Мне задают вопрос а как бы мы жили если бы СССР не распался ,а так бы и жили , как сейчас
показати весь коментар
16.07.2024 12:44 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 12:49 Відповісти
показати весь коментар
16.07.2024 12:50 Відповісти
Усыпить в ветклинике было бы эффективнее
показати весь коментар
16.07.2024 12:58 Відповісти
Яку це "державну владу" дискредитує Безугла?

Зеленського? Єрмака? Шмигаля? Коли і кого з них вона "дискредитувала"?
показати весь коментар
16.07.2024 13:04 Відповісти
Не розумію, чому повістка до неї, досі не прийшла? Нехай займається тим, чому вчилась! Няньки у госпіталях, також потрібні! А лікувати людину їй, це передбачене вюивство!!!
показати весь коментар
16.07.2024 13:07 Відповісти
"ВБИВСТВО"!
Вибачаюсь...
показати весь коментар
16.07.2024 13:31 Відповісти
Одне слово безмозгла!
показати весь коментар
16.07.2024 13:38 Відповісти
Наконец-то!

На конец То! На острый конец То недоразумение!
показати весь коментар
16.07.2024 13:47 Відповісти
Хенерали її ненавидять, бо заважає тратити особовий склад.
показати весь коментар
16.07.2024 14:04 Відповісти
...хто тепер буде озвучувати дозволені недолугі вказівки ?
показати весь коментар
16.07.2024 14:05 Відповісти
***********
показати весь коментар
16.07.2024 14:19 Відповісти
Ця потвора вже давно має жерти довічну баланду у місцях..., а її тільки но у миротворець.
показати весь коментар
16.07.2024 15:17 Відповісти
Говорящу голову це добре, а тих, хто їй дає тексти, що і коли гавкать вже внесли? Вони там повинні бути в першу чергу, бо без їхнього дозволу вона і не пукнула б
показати весь коментар
16.07.2024 16:06 Відповісти
Ще б правову оцінку надати її висловлюванням. Щоб Безуглі-Шарікови співставляли, що вони несуть подвійну відповідальність за свої висловлювання, як посадові особи.
показати весь коментар
16.07.2024 17:43 Відповісти
 
 