Депутатку Безуглу внесли в базу "Миротворець" за "умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ"

В базі "Миротворця" зʼявився профайл народної депутатки Мар'яни Безуглої, яка є заступницею голови Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Як вказано в профайлі, Безуглу внесено до бази за усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, дискредитацію, деморалізацію та перешкоджання діяльності ЗСУ, розкол громадянського суспільства, розповсюдження інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією в інформаційній війні проти України.

Також вказується, що з 2022 року Безугла є найбільш цитованим російськими пропагандистами українським політиком. Наприклад, ворожі ЗМІ і телеграм-канали активно використовують її критичні вислови щодо військового командування України, "рекордні втрати ЗСУ", нібито готовність командування підписати "будь-які варіації капітуляції України".

Протягом 2023 року чимало опитувань із доволі провокативними питаннями, які нардепка публікувала у своєму Facebook, оперативно з’являлись у російських медіа і телеграм-каналах. Наприклад, Безугла запитувала, чи бажають її підписники народним депутатам смерті, чи бажають люди, щоб нардепи сиділи у вʼязниці чи щоб вони відбули на фронт. Також вона опитувала підписників, чи готові вони відмовитися від громадянства, щоб їх не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства, а також пропонувала запровадити обовʼязкову мобілізацію жінок.

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15 липня Безуглу відкликали з посади голови підкомітету Ради з питань демократичного цивільного контролю.

Як повідомлялось раніше, Безугла увійшла до топ-5 українських публічних осіб, яких найчастіше цитує російська пропаганда. Рейтинг уклала дослідницько-аналітична група InfoLight.UA.

Широкому загалу Безугла стала відома наприкінці 2023 року, коли розпочала дискредитаційну кампанію щодо тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зараз вона так само критикує діючого головкома Олександра Сирського, якого позитивно оцінювала до його призначення.

Депутатка систематично дискредитує інституції, яким найбільше довіряє українське суспільство: Збройні Сили, військове командування, волонтерів, незалежні медіа. При цьому інформаційні операції збігаються в часі із активізацією дій окупаційної армії РФ. У Верховні Раді Безугла запамʼяталася законопроектом, яким пропонувала дозволити командирам застосовувати до підлеглих вогнепальну зброю, а також проєктом, що запроваджував би довічне позбавлення волі за "присвоєння державних функцій".

На виборах 2019 року включити Безуглу до списку партії "Слуга народу" запропонував кум зрадника Віктора Медведчука Андрій Холодов, якого називають "тютюновим олігархом".

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