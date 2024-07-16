Депутата Безуглую внесли в базу "Миротворец" за "преднамеренную дискредитацию и деморализацию ВСУ"
В базе "Миротворца" появился профайл народного депутата Марьяны Безуглой, которая является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Как указано в профайле, Безуглая внесена в базу за осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемой Россией в информационной войне против Украины.
Также указывается, что с 2022 года Безуглая является наиболее цитируемым российскими пропагандистами украинским политиком. Например, вражеские СМИ и телеграм-каналы активно используют ее критические высказывания в отношении военного командования Украины, "рекордные потери ВСУ", якобы готовность командования подписать "любые вариации капитуляции Украины".
В течение 2023 года немало опросов с довольно провокационными вопросами, которые нардеп публиковала в своем Facebook, оперативно появлялись в российских медиа и телеграмм-каналах. Например, Безуглая спрашивала, желают ли ее подписчики смерти народным депутатам, желают ли люди, чтобы нардепы сидели в тюрьме или чтобы они отбыли на фронт. Также она опрашивала подписчиков, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на тыловые должности и на оборонные предприятия, а также предлагала ввести обязательную мобилизацию женщин.
15 июля Безуглую отозвали с должности главы подкомитета Совета по вопросам демократического гражданского контроля.
Как сообщалось ранее, Безуглая вошла в топ-5 украинских публичных лиц, которых чаще всего цитирует российская пропаганда. Рейтинг составила исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA.
Широкой общественности Безуглая стала известна в конце 2023 года, когда начала дискредитационную кампанию в отношении тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сейчас она так же критикует действующего главкома Александра Сырского, которого положительно оценивала до его назначения.
Депутат систематически дискредитирует институты, которым больше всего доверяет украинское общество: Вооруженные Силы, военное командование, волонтеров, независимые медиа. При этом информационные операции совпадают по времени с активизацией действий оккупационной армии РФ. В Верховной Раде Безуглая запомнилась законопроектом, которым предлагала разрешить командирам применять к подчиненным огнестрельное оружие, а также проектом, который вводил бы пожизненное лишение свободы за "присвоение государственных функций".
На выборах 2019 года включить Безуглую в список партии "Слуга народа" предложил кум предателя Виктора Медведчука Андрей Холодов, которого называют "табачным олигархом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Огласите результаты опроса пожалуйста
Такій ресурс безумовно має існувати.
Вимагати від нього більшого? -- Почніть краще з себе.
Хоча Зеленську звідти швидко прибрали бо там справді "не все так однозначно"...
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост
СУБОТА, 20 КВІТНЯ 2019, 15:01
"Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.
"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті "Миротворця".
Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.
"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.
Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак http://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишився в архіві.
Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
Зеленського? Єрмака? Шмигаля? Коли і кого з них вона "дискредитувала"?
Вибачаюсь...
На конец То! На острый конец То недоразумение!