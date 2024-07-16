РУС
Депутата Безуглую внесли в базу "Миротворец" за "преднамеренную дискредитацию и деморализацию ВСУ"

Безуглу внесли в базу Миротворець

В базе "Миротворца" появился профайл народного депутата Марьяны Безуглой, которая является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как указано в профайле, Безуглая внесена в базу за осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемой Россией в информационной войне против Украины.

Также указывается, что с 2022 года Безуглая является наиболее цитируемым российскими пропагандистами украинским политиком. Например, вражеские СМИ и телеграм-каналы активно используют ее критические высказывания в отношении военного командования Украины, "рекордные потери ВСУ", якобы готовность командования подписать "любые вариации капитуляции Украины".

В течение 2023 года немало опросов с довольно провокационными вопросами, которые нардеп публиковала в своем Facebook, оперативно появлялись в российских медиа и телеграмм-каналах. Например, Безуглая спрашивала, желают ли ее подписчики смерти народным депутатам, желают ли люди, чтобы нардепы сидели в тюрьме или чтобы они отбыли на фронт. Также она опрашивала подписчиков, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на тыловые должности и на оборонные предприятия, а также предлагала ввести обязательную мобилизацию женщин.

Также читайте: Сырский снижает нашу боеспособность и убивает людей. Вмешательство президента неизбежно, - заместитель главы комитета ВР, "слуга народа" Безуглая

15 июля Безуглую отозвали с должности главы подкомитета Совета по вопросам демократического гражданского контроля.

Как сообщалось ранее, Безуглая вошла в топ-5 украинских публичных лиц, которых чаще всего цитирует российская пропаганда. Рейтинг составила исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA.

Широкой общественности Безуглая стала известна в конце 2023 года, когда начала дискредитационную кампанию в отношении тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сейчас она так же критикует действующего главкома Александра Сырского, которого положительно оценивала до его назначения.

Депутат систематически дискредитирует институты, которым больше всего доверяет украинское общество: Вооруженные Силы, военное командование, волонтеров, независимые медиа. При этом информационные операции совпадают по времени с активизацией действий оккупационной армии РФ. В Верховной Раде Безуглая запомнилась законопроектом, которым предлагала разрешить командирам применять к подчиненным огнестрельное оружие, а также проектом, который вводил бы пожизненное лишение свободы за "присвоение государственных функций".

На выборах 2019 года включить Безуглую в список партии "Слуга народа" предложил кум предателя Виктора Медведчука Андрей Холодов, которого называют "табачным олигархом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Безуглую сняли с должности главы подкомитета в комитете ВР по нацбезопасности

депутат (3346) Слуга народа (2670) Безуглая Марьяна (309)
Топ комментарии
+27
Туди треба внести всіх зелених починаючи з ОПи!
16.07.2024 12:18 Ответить
+24
А блаЗЄнського, що в 2014р. зі своїм смердючим "кварталом" висміював Військо, не внесли...
16.07.2024 12:21 Ответить
+15
Хіба ще не всі розуміють, що вона робить це з відома і за дорученням єрмака?
16.07.2024 12:31 Ответить
Так з заступниці іі вже ж поперли
16.07.2024 12:17 Ответить
Хіба ще не всі розуміють, що вона робить це з відома і за дорученням єрмака?
16.07.2024 12:31 Ответить
То нахіба він допускає - шо іі чмирять
16.07.2024 12:34 Ответить
Вона на це наймалась.
16.07.2024 12:40 Ответить
"Слугу народу" Безуглу зняли з посади голови підкомітету в комітеті ВР з нацбезпеки
16.07.2024 13:00 Ответить
Туди треба внести всіх зелених починаючи з ОПи!
16.07.2024 12:18 Ответить
і шо з того?
16.07.2024 12:19 Ответить
А блаЗЄнського, що в 2014р. зі своїм смердючим "кварталом" висміював Військо, не внесли...
16.07.2024 12:21 Ответить
Наприклад, Безугла запитувала, чи бажають її підписники народним депутатам смерті, чи бажають люди, щоб нардепи сиділи у вʼязниці чи щоб вони відбули на фронт.

Огласите результаты опроса пожалуйста
16.07.2024 12:22 Ответить
16.07.2024 12:22 Ответить
Що таке Миротворець? Які правові наслідки? Відповідь - ніяких.
16.07.2024 12:22 Ответить
Я теж читаю-читаю, вносять-вносять, якась національна розвага
16.07.2024 12:23 Ответить
Ви праві - повністю марна установа і їх робота.
16.07.2024 12:31 Ответить
Точно те ж, що й український реєстр спонсорів тероризму. Великі контори стурбувались і реєстр ліквідували.
16.07.2024 12:35 Ответить
«Миротворець» - це не правоохоронний орган, а спроба достукатися до СБУ. До того ж Україна повинна знати своїх гемороїв.
16.07.2024 12:40 Ответить
Там величезний список конкретних осіб з особистими даними. З конкретними переліком злочинів проти України. Просто щоб пам'ятали.
Такій ресурс безумовно має існувати.
Вимагати від нього більшого? -- Почніть краще з себе.
16.07.2024 12:46 Ответить
А хто встановив, що то злочини? Хто проводив розслідування ? Миротворець? Чи на базарі?
16.07.2024 13:09 Ответить
Може вам ще по кожному окремому орку рішення суду потрібно?
16.07.2024 13:45 Ответить
Ніхто так не дискредитує та деморалізує ЗСУ, як Сирський та його ставленики в бригадах.
16.07.2024 12:23 Ответить
Миротоворець: С целью проведения комплексных информационных операций по дискредитации ВСУ, Безуглая умышленно создает образ "непробивной тупой конченой и ********* дуры", что абсолютно не кореллирует с полученным ею ранее достаточно серьезном высшем образовании в различных сферах.
16.07.2024 12:23 Ответить
запроваджував би довічне позбавлення волі за "присвоєння державних функцій" - ось за це і вся істерика, все інше ширма, хтось хоче шикарно фоткатися попереду президента.
16.07.2024 12:25 Ответить
А мясників типу содолів та шевчуків теж внесли в базу Миротворця за дискредитацію та деморалізацію чи "не на часі".
16.07.2024 12:25 Ответить
В 2014 році занесли до бази "Миротворця" зеленську за роботу на московитську розвідку та за залучення громадян України до такої ж діяоьності .... і що?
16.07.2024 12:27 Ответить
Саме задля того, щоб ми це пам'ятали і існує ця спільнота небайдужих.
Хоча Зеленську звідти швидко прибрали бо там справді "не все так однозначно"...
показать весь комментарий
16.07.2024 12:51 Ответить
Точно так!
Дружину Зеленського внесли в базу "Миротворця" за старий перепост

СУБОТА, 20 КВІТНЯ 2019, 15:01
"Сайт "Миротворець" вніс дружину кандидата в президенти Володимира Зеленського у свою базу через те, що 2014 року вона перепостила на сторінці в Facebook публікацію російських ЗМІ, які просили за винагороду надсилати інформацію про переміщення українських військ.

"Інформатор бойовиків НВФ. Після того, як інформація про пособництво поширилася 20.04.2019, сторінку видалила", - йдеться на https://psb4ukr.org/criminal/zelenskaya-elena-vladimirovna/?fbclid=IwAR3aSQScAXEFnuLW0wJs7sO0VOp8HUeQaAF2vtFh-DRivTJ0gmSXWClcNVc сайті "Миротворця".


Перед цим користувачі Facebook обурювалися з приводу перепосту Зеленською в 2014 році публікації російського пропагандистського ресурсу LifeNews.

"Надсилайте відео переміщення українських військ. Гонорар 15 000 рублів", - йшлося в пості, до якого дружина нинішнього кандидата в президенти не додавала власного коментаря.

Водночас після того, як у мережі почало поширюватися обурення перепостом, пост Зеленської за 2014 рік був видалений з її сторінки, однак http://web.archive.org/web/20190420090912/https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10201657047900125&id=1597137567 лишився в архіві.

Сама Олена Зеленська у переписці з кореспондентом "Української правди" фактично відмовилася коментувати свій давній пост, попросивши "не сприяти розгону цієї "новини".
16.07.2024 19:48 Ответить
Дякую за уточнення але Ваше посилання на "миротворець" в мене чомусь не працює.
16.07.2024 20:11 Ответить
Навіть не знаю кого це більше дискредитує - Безуглу чи 'Миротворець'.
16.07.2024 12:32 Ответить
Тобто, ті бездарні командири через яких гинуть люди не дискредитують і не деморалізують ЗСУ, це все відбувається якщо тільки про це Безугла починає розповідати
16.07.2024 12:34 Ответить
Но позвольтє, как же она тогда могла служить в очісткє (слугє народа)???
16.07.2024 12:36 Ответить
У украинцев очень короткая память или они тупые , вот почему при власти в независимой Украине столько лет перекрашенные гниды комугяши и из отпрыски Мне задают вопрос а как бы мы жили если бы СССР не распался ,а так бы и жили , как сейчас
16.07.2024 12:44 Ответить
16.07.2024 12:49 Ответить
16.07.2024 12:50 Ответить
Усыпить в ветклинике было бы эффективнее
16.07.2024 12:58 Ответить
Яку це "державну владу" дискредитує Безугла?

Зеленського? Єрмака? Шмигаля? Коли і кого з них вона "дискредитувала"?
16.07.2024 13:04 Ответить
Не розумію, чому повістка до неї, досі не прийшла? Нехай займається тим, чому вчилась! Няньки у госпіталях, також потрібні! А лікувати людину їй, це передбачене вюивство!!!
16.07.2024 13:07 Ответить
"ВБИВСТВО"!
Вибачаюсь...
16.07.2024 13:31 Ответить
Одне слово безмозгла!
16.07.2024 13:38 Ответить
Наконец-то!

На конец То! На острый конец То недоразумение!
16.07.2024 13:47 Ответить
Хенерали її ненавидять, бо заважає тратити особовий склад.
16.07.2024 14:04 Ответить
...хто тепер буде озвучувати дозволені недолугі вказівки ?
16.07.2024 14:05 Ответить
***********
16.07.2024 14:19 Ответить
Ця потвора вже давно має жерти довічну баланду у місцях..., а її тільки но у миротворець.
16.07.2024 15:17 Ответить
Говорящу голову це добре, а тих, хто їй дає тексти, що і коли гавкать вже внесли? Вони там повинні бути в першу чергу, бо без їхнього дозволу вона і не пукнула б
16.07.2024 16:06 Ответить
Ще б правову оцінку надати її висловлюванням. Щоб Безуглі-Шарікови співставляли, що вони несуть подвійну відповідальність за свої висловлювання, як посадові особи.
16.07.2024 17:43 Ответить
 
 