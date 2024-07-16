Депутата Безуглую внесли в базу "Миротворец" за "преднамеренную дискредитацию и деморализацию ВСУ"

В базе "Миротворца" появился профайл народного депутата Марьяны Безуглой, которая является заместителем председателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Как указано в профайле, Безуглая внесена в базу за осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти Украины, дискредитацию, деморализацию и препятствование деятельности ВСУ, раскол гражданского общества, распространение информации, содержащей государственную тайну и используемой Россией в информационной войне против Украины.

Также указывается, что с 2022 года Безуглая является наиболее цитируемым российскими пропагандистами украинским политиком. Например, вражеские СМИ и телеграм-каналы активно используют ее критические высказывания в отношении военного командования Украины, "рекордные потери ВСУ", якобы готовность командования подписать "любые вариации капитуляции Украины".

В течение 2023 года немало опросов с довольно провокационными вопросами, которые нардеп публиковала в своем Facebook, оперативно появлялись в российских медиа и телеграмм-каналах. Например, Безуглая спрашивала, желают ли ее подписчики смерти народным депутатам, желают ли люди, чтобы нардепы сидели в тюрьме или чтобы они отбыли на фронт. Также она опрашивала подписчиков, готовы ли они отказаться от гражданства, чтобы их не мобилизовали на тыловые должности и на оборонные предприятия, а также предлагала ввести обязательную мобилизацию женщин.

15 июля Безуглую отозвали с должности главы подкомитета Совета по вопросам демократического гражданского контроля.

Как сообщалось ранее, Безуглая вошла в топ-5 украинских публичных лиц, которых чаще всего цитирует российская пропаганда. Рейтинг составила исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA.

Широкой общественности Безуглая стала известна в конце 2023 года, когда начала дискредитационную кампанию в отношении тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сейчас она так же критикует действующего главкома Александра Сырского, которого положительно оценивала до его назначения.

Депутат систематически дискредитирует институты, которым больше всего доверяет украинское общество: Вооруженные Силы, военное командование, волонтеров, независимые медиа. При этом информационные операции совпадают по времени с активизацией действий оккупационной армии РФ. В Верховной Раде Безуглая запомнилась законопроектом, которым предлагала разрешить командирам применять к подчиненным огнестрельное оружие, а также проектом, который вводил бы пожизненное лишение свободы за "присвоение государственных функций".

На выборах 2019 года включить Безуглую в список партии "Слуга народа" предложил кум предателя Виктора Медведчука Андрей Холодов, которого называют "табачным олигархом".

