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РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла

Російські окупаційні війська захопили Новогродівку, що поблизу Покровська, за кілька днів. Перед містом були фортифікації, але окопи були порожніми.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Перед містом таки були фортифікації, які становлять єдиний побудований комплекс, що продовжується і в Селидове.

Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись двадцятитисячному місті практично не було української армії. 31-у бригаду перед містом забрали, комбрига, за якого просив колектив, зняли, і завели проти нього кримінальне провадження (нагадую, щодо Содоля досі немає жодного). Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня "ротація". Плануються ще такі. Торецьк, Покровськ – будуть ще", - зазначила нардепка, оприлюднивши фото пустих окопів навколо Селидового, зроблене тиждень тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Покровськом РФ покладе 50-60 тисяч своїх військових, як це було з Бахмутом, - Зеленський

Безугла про бої біля Покровська

За словами Безуглої, якщо "зараз проведуть "ротацію" у Вугледарі, ми втратимо і його".

"Всі такі "ротації" призводять до проривів і смертей. Підрозділи забирають, командирів знімають, люди гинуть, ми втрачаємо сотні кілометрів української землі – міста, села, шахти, копалини, історію. Кількість злочинних ротацій лише зростає. Фрагментація фронту збільшується.

Також читайте: "Вистежив російський дрон. Знову не було прикриття з повітря": "слуга народу" Безугла про знищення росіянами МіГ-29 та HIMARS

Цієї доби росіяни зайшли в Селидове. Тиждень тому я вийшла на околиці Селидового в напрямку Новогродівки і побачила там фортифікації перед містом. У місті ж нічого не було, звичайний цивільний населений пункт. Я зайшла в окопи, ніхто їх не охороняв, нікого в них не було. Я пройшла під землею і вийшла в поле. За полем вже були росіяни. Більше нікого не було. Я не підірвалася на мінах, не зустріла бійців територіальної оборони – тільки поодинокі комахи були єдиним життям у підготовлених фортифікаціях навколо Селидового, до якого росіяни прагнули десять років. Любий цивільний міг зробити те ж саме, що і я", - продовжила парламентарка.

Безугла про бої під Покровськом

Безугла зазначила, що через у Новогродівці напередодні Курської операції не було жодних ознак підготовки до оборони та наявності наших військових.

"Через Покровськ виїжджають. Іде евакуація. Люди з пожитками, військові. Військові виїжджають через Покровськ. Останні кілька тижнів військові безперервно виїжджають через Покровськ" ,- підсумувала вона.

Також читайте: Ми віддаємо Донеччину, а за нею немає жодних фортифікацій, - заступниця глави комітету з оборони "слуга народу" Безугла

безугла

Автор: 

Донецька область (8374) Покровськ (614) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+41
про це день тому казав і Бутусов..
при всієї моєї зневаги до краба - вона права,,,
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28.08.2024 12:53
+38
Ось так зесирський з бандою здає Україну!!! Чи може з московією про все вже домовлено!?
А що далі!? Бульбаш з московитими попре з Півночі?! І знову, а ми не знали, а нам не сказали!!!!
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28.08.2024 12:49
+32
Та що Ви причепились до тієї Безуглої! На факти дивіться, думати, прогнозувати навчіться!
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28.08.2024 12:50
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хз мо татарова відвязати?
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28.08.2024 14:15 Відповісти
Він уміє вбивати тільки чеченців (с)

Щодо кацапів, - у нього таких здібностей немає.
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28.08.2024 14:29 Відповісти
А чому не застосовується в обороні такий досі ефективний засіб як мінування? Теж кроти заборонили? Хоча б кордон Дніпропетровщини можна засипати мінами та фугасами, як орки в Запорізькій області?
Чи у нас деякі керівнники-кроти тільки розміновувати можуть стратегічні напрямки?
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28.08.2024 14:21 Відповісти
У нас багато протипіхотних мін та майже немає таких проти техніки, привіт Ющу і Обамі і їх програмі знищення ***********

або та що залишилися старі і скоріше всього вже не спрацюють але можна зробити дистанційний підрив доприкладу...

А щодо проиипіхотних то за 10 років війни так і не вийшли з договору про заборону їх використання
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28.08.2024 14:30 Відповісти
У поляків, румунів, чехів,балтів, шведів та інших теж немає? В США? Фіни з дерев'яних ящиків в 1939 робили міни і підривали танки десятками. Таке враження що в ЗСУ інженерних військ взагалі немає.
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28.08.2024 15:01 Відповісти
Вони не дадуть тупа конвенція... треба свої відновлювати
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28.08.2024 16:05 Відповісти
А є чим мінувати?
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28.08.2024 15:32 Відповісти
Самі відповіли на своє запитання.
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28.08.2024 15:37 Відповісти
Всіх перекинули на курськ, накуй нам той курськ,? ще й їх утримувати
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28.08.2024 14:22 Відповісти
Повод, что би убрать боевие бригади с фронта, а причина--- сдача Донецкой обл. ,, Виглядає так.
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28.08.2024 14:42 Відповісти
Через пару днів побачимо русню в Покровську. Це якийсь капець.
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28.08.2024 14:24 Відповісти
І знов буде тиша у відповідь...
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28.08.2024 14:29 Відповісти
нєнє!
все ж зрозуміло!
курськ, сам особисто спланував та організував найпотужніший та переможний зе!гундос.
тому, там перемоги та комендатури. і давай кормити кацапів, за наш рахунок.
от, ви думаєте, де ділися лапті аладіна? та, вони обісралися, як узнали, що сам татаров їде, полювати на них.
а от, покровськ, то все сирській.
ну, от не вміє зсу воювати, як мар'яна. тільки не треба казати, що зе!шмаркля все знає, про донбас. йому просто не докладають на ставках.
а от, зараз, коли сама безугла, відкрила очі, все радикально зміниться.
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28.08.2024 14:32 Відповісти
Сколько татаров положил бригад чеченцев?
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28.08.2024 14:40 Відповісти
Говорят от 3 до 7ми. Но думаю поеуменбшают его заслуги)
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28.08.2024 21:34 Відповісти
Писали що Хортицею командує Содоль і його штаб??? Ось і відповідь хто відправляє не обстріляні бригади, але він виконує так само наказ Верховного а це в Україні-- єрмак
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28.08.2024 14:40 Відповісти
Чому безмозгла ще не на фронті в окопах??
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28.08.2024 14:58 Відповісти
це пише слуга якогось народу, яка в комітеті оборони? Де з'являється ця "слуга" там срака.
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28.08.2024 15:10 Відповісти
Якщо б Безкутна зі своїм крабовим писком справді вилізла біля позицій кацапів, вона мала б зустріти там Татарова з чеченськими скальпами під прикриттям гранатомета Обдристовича.
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28.08.2024 15:38 Відповісти
Для початку підвищить грошове забезпечення військових, Як для тих, хто в тилу, так для тих, хто у ЗБД та на нулі. По-друге, дозвольте укладання короткотермінових контрактів ( 3, 6, 12 місяців). Бо росіяне у Покровську не зупиняться.
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28.08.2024 15:57 Відповісти
Вихiд е ! Треба городянам разом с гуманiтаркой роздавати по 1-2 гранатi ! I буде перемога !
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28.08.2024 15:58 Відповісти
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28.08.2024 16:13 Відповісти
Від цих двох кумів (З і Ш) такий самий толк, як і зараз
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28.08.2024 16:40 Відповісти
В тебе не спитали, бот.
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29.08.2024 08:19 Відповісти
Абхазкая мартишка ждун китайский.
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28.08.2024 21:04 Відповісти
Херсон і Харківщину звільняли прості солдати... Про них не забудьте.
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29.08.2024 02:56 Відповісти
доця безумна - тебе повісять.
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28.08.2024 16:31 Відповісти
той випадок, коли безумна говорить щось розумне, але толку від цього - нуль

так зе-бобіки, здали черговий пункт... і що далі?
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28.08.2024 16:42 Відповісти
Тільки не розумне, а банальне.
Коли той же Бутусов місяці назад про це говорив, облизувачі зеленого лайна кичали "ІПСО, панікьор!".
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28.08.2024 18:35 Відповісти
результат - теж той самий (ніякого)

так що, в принципі, пофіг, хто про це і коли говорить
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28.08.2024 18:43 Відповісти
Сталося те що й очікувалося коли починалася авантюра в Курській області. А саме те що весь резерв який є кидають туди. Знімають людей з Покровського напрямку і відправляють в підмогу до сил наступу на курщині сточать весь резерв а потім тцкшники будуть нових необстріляних гнати дніпропетровську область захищати в чистому полі.
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28.08.2024 17:04 Відповісти
зеленим треба якнайшвидше здати Україну ху2йлу, підписати капітуляцію. І щоби максимально всрато, і щоби здати, і знищити України якнайбільше.
Тому, власне, і Курськ, і порожні окопи, і все це.
Вони вже ні на що не зважають (певно, поспішають до виборів в США)

Бо, росіяни, інакше, просунутися б не змогли.
Вони, росіяни, самі мають чималі проблеми, що вже платять по 2 мільйони своїм добровольцям, відчувають відвертий брак важкої техніки.
А так, їм, фактично, дали "вільну дорогу" на Донеччині - забрали найбоєздатніші бригади яйнайдалі, на Курськ, та прибирають інші, хто може дати відсіч росіянам, знімають найавторитетніших командирів, не дають нормальних, елементарних засобів, щоби нейтралізувати ворожу піхоту і т.д.

По факту, все робиться для того, аби максимально послабити та дезорієнтувати Україну та ЗСУ, щоби можна було потім "проштовхнути" народу найрозгромнішу капітуляцію України, знищення України.
А щоби українці не ставили зайвих питань, українців усіляко "навантажують", відволікають - з одного боку обстрілами, а з іншого "шатдаунами", під це діло, або якоюсь вже відвертою дурнею від про "чеченців з татаровим" і тому подібне.
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29.08.2024 10:33 Відповісти
Так шо? 31-ша ОМБр вже не "слаба", як стверджував Бутусов?
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28.08.2024 17:12 Відповісти
Перемовини в катари дають знати
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28.08.2024 17:23 Відповісти
Загальні перемовини були в Омані.
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30.08.2024 22:51 Відповісти
Що то за *****
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28.08.2024 18:13 Відповісти
З більшістю того, про що пише Безугла, не можна не погодитися. Хіба що, впевнений, не можна називати підготовленими фортифікаційними спорудами декілька ліній, виритих біля Новогродівки, "голих ровів" просто неба. Де після роботи екскаваторів і кіт не катався, - ні дерев'яних, ні, тим паче, укриттів з бетону там немає. Швидше за все, ці непідготовлені позиції можна назвати пастками, зручними цілями для ворожої артилерії, ворожих дронів і бомб. Вони
стали б смертельно небезпечними для воїнів ЗСУ.
Що ж це за стратегія і тактика така з боку військових і політичних очільників? Якщо вона більше схожа не на якийсь позитивний тактичний/стратегічний задум, а на некомпетентність, непрофесіоналізм, безвідповідальність, неуцтво, головотяпство? Якщо не на щось більше, зроблене свідомо, явно не в інтересах України.
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28.08.2024 18:39 Відповісти
Да сколько можно эту мокрохвостую выводить на первую полосу. НЕУЖЕЛИ непонятно что это не кремлёвская пассив а просто дурновата блондинка.Да пыжытся да показывает маникюр а за душой да и между ног нет ничего.ТОЛЬКО ДЕНЬГИ.МОЗГА НОЛЬ.
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28.08.2024 19:03 Відповісти
Зэлик, возвращай Залужного.
Новогродовка в 3 раза больше Суджи.
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28.08.2024 19:39 Відповісти
Важко зрозуміти, чому штучно і так терміново здається український Донбас
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28.08.2024 21:05 Відповісти
Ти що не дидився пресконференцію? Торгувати власними територіями ми не будемо, тому до листопаду ЗДАМО усе що потрібно для "справедливого миру", а з Курська теж вийдемо, усе це буде загорнуто у гарантії " про надання та дозвіл бити далекобійною зброєю союзників у випадку повторної агресії" ось і усе
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28.08.2024 23:06 Відповісти
Внутрішні вороги страшніші зовнішніх.
Але їх треба виявляти!
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28.08.2024 21:30 Відповісти
Значить ми чогось не знаємо. Да і хрін з нею тою Покровкою - аби не було війни. Казав жеж американский генерал - до кінця 24 року Україна перестане існувати - виж бачите шо свою зброю зеленский тіки дає малюнками та обіцянками, а партнери бачучи це і самі скорочують поставки. Добровольці вже скінчились. Тепер тіки бігти кудись хрін цього знає куди - краще відразу до Польского кордону.
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28.08.2024 22:35 Відповісти
Від того що окопи в Бахмуті та Авдіївці отримували поповнення і підкидання резервів, результат це не змінило. Не змінить і тут. В країні немає тотальної мобілізації. На курському напрямку діє біля 10 тисяч українських військових. Їх кабами стерли б в Новогродівці, Соледарі та Покровську. Зараз вже потрібні маневри. Лобова оборона, як і лобова контр-атака не працює.

Доречі Безугла могла б зайняти в Новогродівці кругову оборону і вести звідти стрім закликаючи всіх небайдужих терміново приїхати і рятувати фронт. Але вона так само поїхала і задається питанням, що хтось має там за когось воювати. В країні більше 100 тисяч поліцейських, зокрема патрульних щодня, які перекладають бумаги, або їздять виписують штрафики. Країна втрачає території. Як підготовлені і придатні фізично молоді поліцейські виписуючи штрафи сприяють невтраті держави?
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28.08.2024 23:52 Відповісти
і що цим хотіла сказати безмізка ?
Що Порошенко винний чи що.
Ваша влада- абсолютно ваша провина. Ви втрачаєте людей без досягнення мети.
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29.08.2024 08:01 Відповісти
72-га бригада потрібна під Курськом та Тамбовом.
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30.08.2024 22:45 Відповісти
72 бригаді потрібен відпочинок
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22.09.2024 14:10 Відповісти
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