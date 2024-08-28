РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла

Російські окупаційні війська захопили Новогродівку, що поблизу Покровська, за кілька днів. Перед містом були фортифікації, але окопи були порожніми.

Про це у Facebook повідомила заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Перед містом таки були фортифікації, які становлять єдиний побудований комплекс, що продовжується і в Селидове.

Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись двадцятитисячному місті практично не було української армії. 31-у бригаду перед містом забрали, комбрига, за якого просив колектив, зняли, і завели проти нього кримінальне провадження (нагадую, щодо Содоля досі немає жодного). Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня "ротація". Плануються ще такі. Торецьк, Покровськ – будуть ще", - зазначила нардепка, оприлюднивши фото пустих окопів навколо Селидового, зроблене тиждень тому.

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За словами Безуглої, якщо "зараз проведуть "ротацію" у Вугледарі, ми втратимо і його".

"Всі такі "ротації" призводять до проривів і смертей. Підрозділи забирають, командирів знімають, люди гинуть, ми втрачаємо сотні кілометрів української землі – міста, села, шахти, копалини, історію. Кількість злочинних ротацій лише зростає. Фрагментація фронту збільшується.

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Цієї доби росіяни зайшли в Селидове. Тиждень тому я вийшла на околиці Селидового в напрямку Новогродівки і побачила там фортифікації перед містом. У місті ж нічого не було, звичайний цивільний населений пункт. Я зайшла в окопи, ніхто їх не охороняв, нікого в них не було. Я пройшла під землею і вийшла в поле. За полем вже були росіяни. Більше нікого не було. Я не підірвалася на мінах, не зустріла бійців територіальної оборони – тільки поодинокі комахи були єдиним життям у підготовлених фортифікаціях навколо Селидового, до якого росіяни прагнули десять років. Любий цивільний міг зробити те ж саме, що і я", - продовжила парламентарка.

Безугла зазначила, що через у Новогродівці напередодні Курської операції не було жодних ознак підготовки до оборони та наявності наших військових.

"Через Покровськ виїжджають. Іде евакуація. Люди з пожитками, військові. Військові виїжджають через Покровськ. Останні кілька тижнів військові безперервно виїжджають через Покровськ" ,- підсумувала вона.

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