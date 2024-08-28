РФ захопила Новогродівку біля Покровська за кілька днів, окопи були порожніми, - "слуга народу" Безугла
Російські окупаційні війська захопили Новогродівку, що поблизу Покровська, за кілька днів. Перед містом були фортифікації, але окопи були порожніми.
Про це у Facebook повідомила заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Перед містом таки були фортифікації, які становлять єдиний побудований комплекс, що продовжується і в Селидове.
Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись двадцятитисячному місті практично не було української армії. 31-у бригаду перед містом забрали, комбрига, за якого просив колектив, зняли, і завели проти нього кримінальне провадження (нагадую, щодо Содоля досі немає жодного). Натомість сюди відправили необізнаний підрозділ. Це не єдина нещодавня "ротація". Плануються ще такі. Торецьк, Покровськ – будуть ще", - зазначила нардепка, оприлюднивши фото пустих окопів навколо Селидового, зроблене тиждень тому.
За словами Безуглої, якщо "зараз проведуть "ротацію" у Вугледарі, ми втратимо і його".
"Всі такі "ротації" призводять до проривів і смертей. Підрозділи забирають, командирів знімають, люди гинуть, ми втрачаємо сотні кілометрів української землі – міста, села, шахти, копалини, історію. Кількість злочинних ротацій лише зростає. Фрагментація фронту збільшується.
Цієї доби росіяни зайшли в Селидове. Тиждень тому я вийшла на околиці Селидового в напрямку Новогродівки і побачила там фортифікації перед містом. У місті ж нічого не було, звичайний цивільний населений пункт. Я зайшла в окопи, ніхто їх не охороняв, нікого в них не було. Я пройшла під землею і вийшла в поле. За полем вже були росіяни. Більше нікого не було. Я не підірвалася на мінах, не зустріла бійців територіальної оборони – тільки поодинокі комахи були єдиним життям у підготовлених фортифікаціях навколо Селидового, до якого росіяни прагнули десять років. Любий цивільний міг зробити те ж саме, що і я", - продовжила парламентарка.
Безугла зазначила, що через у Новогродівці напередодні Курської операції не було жодних ознак підготовки до оборони та наявності наших військових.
"Через Покровськ виїжджають. Іде евакуація. Люди з пожитками, військові. Військові виїжджають через Покровськ. Останні кілька тижнів військові безперервно виїжджають через Покровськ" ,- підсумувала вона.
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Щодо кацапів, - у нього таких здібностей немає.
Чи у нас деякі керівнники-кроти тільки розміновувати можуть стратегічні напрямки?
або та що залишилися старі і скоріше всього вже не спрацюють але можна зробити дистанційний підрив доприкладу...
А щодо проиипіхотних то за 10 років війни так і не вийшли з договору про заборону їх використання
все ж зрозуміло!
курськ, сам особисто спланував та організував найпотужніший та переможний зе!гундос.
тому, там перемоги та комендатури. і давай кормити кацапів, за наш рахунок.
от, ви думаєте, де ділися лапті аладіна? та, вони обісралися, як узнали, що сам татаров їде, полювати на них.
а от, покровськ, то все сирській.
ну, от не вміє зсу воювати, як мар'яна. тільки не треба казати, що зе!шмаркля все знає, про донбас. йому просто не докладають на ставках.
а от, зараз, коли сама безугла, відкрила очі, все радикально зміниться.
так зе-бобіки, здали черговий пункт... і що далі?
Коли той же Бутусов місяці назад про це говорив, облизувачі зеленого лайна кичали "ІПСО, панікьор!".
так що, в принципі, пофіг, хто про це і коли говорить
Тому, власне, і Курськ, і порожні окопи, і все це.
Вони вже ні на що не зважають (певно, поспішають до виборів в США)
Бо, росіяни, інакше, просунутися б не змогли.
Вони, росіяни, самі мають чималі проблеми, що вже платять по 2 мільйони своїм добровольцям, відчувають відвертий брак важкої техніки.
А так, їм, фактично, дали "вільну дорогу" на Донеччині - забрали найбоєздатніші бригади яйнайдалі, на Курськ, та прибирають інші, хто може дати відсіч росіянам, знімають найавторитетніших командирів, не дають нормальних, елементарних засобів, щоби нейтралізувати ворожу піхоту і т.д.
По факту, все робиться для того, аби максимально послабити та дезорієнтувати Україну та ЗСУ, щоби можна було потім "проштовхнути" народу найрозгромнішу капітуляцію України, знищення України.
А щоби українці не ставили зайвих питань, українців усіляко "навантажують", відволікають - з одного боку обстрілами, а з іншого "шатдаунами", під це діло, або якоюсь вже відвертою дурнею від про "чеченців з татаровим" і тому подібне.
стали б смертельно небезпечними для воїнів ЗСУ.
Що ж це за стратегія і тактика така з боку військових і політичних очільників? Якщо вона більше схожа не на якийсь позитивний тактичний/стратегічний задум, а на некомпетентність, непрофесіоналізм, безвідповідальність, неуцтво, головотяпство? Якщо не на щось більше, зроблене свідомо, явно не в інтересах України.
Новогродовка в 3 раза больше Суджи.
Але їх треба виявляти!
Доречі Безугла могла б зайняти в Новогродівці кругову оборону і вести звідти стрім закликаючи всіх небайдужих терміново приїхати і рятувати фронт. Але вона так само поїхала і задається питанням, що хтось має там за когось воювати. В країні більше 100 тисяч поліцейських, зокрема патрульних щодня, які перекладають бумаги, або їздять виписують штрафики. Країна втрачає території. Як підготовлені і придатні фізично молоді поліцейські виписуючи штрафи сприяють невтраті держави?
Що Порошенко винний чи що.
Ваша влада- абсолютно ваша провина. Ви втрачаєте людей без досягнення мети.