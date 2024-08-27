Под Покровском РФ положит 50-60 тысяч своих военных, как это было с Бахмутом, - Зеленский

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении. В наступлении на Покровск враг может понести потери в 50-60 тыс. человек личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

Зеленский отметил, что после начала операции ВСУ на Курскую область продвижение россиян возле Покровска замедлилось.

"Иногда бывает что там где стоит три бригады, нет разницы три или пять бригад, главное - кто давит, и в каком количестве, и на что способны бойцы", - объяснил он.

По его словам, у российских штурмовиков нет возможности не наступать, потому что за ними стоят заградительные отряды.

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Они там не отступают, возвращаясь назад их расстреливают. И они будут давить. Им это нужно, как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что с Сырским ежедневно обсуждает усиление Покровского направления, а также Торецкого и Харьковского.

Зеленский также отметил, что за 2,5 года войны стало понятно, как готовить такие операции, кто должен об этих операциях знать и какое количество людей.

"Если враг хоть что-то знает, а уши у него везде, не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях - у нас не будет успехов. А значит не будет шансов, и мы потеряем многое", - резюмировал президент.

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