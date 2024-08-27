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Новости Война
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Под Покровском РФ положит 50-60 тысяч своих военных, как это было с Бахмутом, - Зеленский

Зеленський про Покровський напрямок

Российские войска продолжают давить на Покровском направлении. В наступлении на Покровск враг может понести потери в 50-60 тыс. человек личного состава.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".

Зеленский отметил, что после начала операции ВСУ на Курскую область продвижение россиян возле Покровска замедлилось.

"Иногда бывает что там где стоит три бригады, нет разницы три или пять бригад, главное - кто давит, и в каком количестве, и на что способны бойцы", - объяснил он.

По его словам, у российских штурмовиков нет возможности не наступать, потому что за ними стоят заградительные отряды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Покровском направлении довольно сложная. Делается все для стабилизации обстановки, - Сырский

Они там не отступают, возвращаясь назад их расстреливают. И они будут давить. Им это нужно, как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - добавил Зеленский.

В то же время он отметил, что с Сырским ежедневно обсуждает усиление Покровского направления, а также Торецкого и Харьковского.

Зеленский также отметил, что за 2,5 года войны стало понятно, как готовить такие операции, кто должен об этих операциях знать и какое количество людей.

"Если враг хоть что-то знает, а уши у него везде, не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях - у нас не будет успехов. А значит не будет шансов, и мы потеряем многое", - резюмировал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты пытаются захватить ключевую высоту в районе Покровска, - DeepState

Автор: 

армия РФ (19106) Зеленский Владимир (20260) Покровск (581)


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Топ комментарии
+25
якщо туди послати татарова
то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
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27.08.2024 16:26
+15
Наших воїнів теж немало полягло в Бахмуті.Але тобі їх не шкода,гнида,це ж не твої рідні чи друзі.Твої клоуни мають бронь.
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27.08.2024 16:45
+13
і це при відсутніх фортифікаціях гроши на яки розікрали зелені гниди....а якби були побудовані належні фортифікації ворога там би не було...
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27.08.2024 16:27
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Правила форума Совет форумчан
якщо туди послати татарова
то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
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27.08.2024 16:26 Ответить
лахматовскіє лапті аладіна не догоніт даже орда татаров
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27.08.2024 16:50 Ответить
і це при відсутніх фортифікаціях гроши на яки розікрали зелені гниди....а якби були побудовані належні фортифікації ворога там би не було...
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27.08.2024 16:27 Ответить
Воно, обкурене, наші втрати не рахує
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27.08.2024 17:41 Ответить
https://x.com/NHunter007 Serg

https://x.com/NHunter007/status/1828342145524146678 5 год

46 бригада: Новогродівку втрачено.

Невелика частина біля териконів - питання сьогоднішнього дня.

За тим, як орки зуміли взяти місто з населенням у 14 000 практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни.
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27.08.2024 16:31 Ответить
Це тема табу. Громадяни давно навчилися ігнорувати все неприємне. Вчора на одному стрімі 1,5 тисяча патріотів гигикала на Курськ! На Курськ! На Курськ!
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27.08.2024 17:03 Ответить
Ну тут можна зрозуміти. Поки росіяне брали ті нещасні шість кв км Новогродівки, ЗСУ взяли сто шість кв км в Курській обоасті.
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27.08.2024 19:15 Ответить
До речі, там всі російськомовні, і стример і глядачі. І не прийнято лаяти Зеленського.
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27.08.2024 17:09 Ответить
Його електорат.
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27.08.2024 17:12 Ответить
Просування кацапів можливе тільки завдяки країнам Заходу, які мовчки спостерігають, даючи обмежений ресурс озброєння та використання їхньої зброї.
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27.08.2024 16:37 Ответить
і що? треба буде - покладе! кацапам похєр!
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27.08.2024 16:39 Ответить
Похєр-то похєр, а от на вихід на кордони Донецької області вже не вистачить кацапського мʼяса.
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27.08.2024 19:17 Ответить
з якого дива їм його не вистачить? там того скота ще повно бігає по всьому кацапстану
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27.08.2024 22:33 Ответить
Не треба бути експертом, щоб зрозуміти очевидну істину, що наш відступ на Донбасі буде продовжуватися до тих пір, поки не буде змінений підхід до комплектації армії, особливо на фронті.
Ну не в змозі просто фізично, старики , яким більше 50 років, утримувати наступ молодших за себе рашистів.
Наприклад, зараз під Курахово, воюють переважно ті кому за 50 років з 68-ї та 59-ї бригади. Звичайно вони поволі відступають, хтось навіть йде в СЗЧ, тікає, ітд.
А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз використовуються в Курський області.
Висновок давно очевидний.
Як у всьому світі, в армію потрібно брати молодих, від 18 до 50 років.
А хто старше тих, принаймні в тилові частини та частини забезпечення.
У нас все навпаки.
Старикі на фронт, молодь в тил.
Тому й відступами.
Хоча може це й спеціально так робиться, щоб швидше відступити з Донецької області, задовольнивши вимоги пуйла і потім почати з ним перемовини.
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27.08.2024 16:40 Ответить
"А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз" служать в поліції.
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27.08.2024 17:22 Ответить
Якиі вже з них вояки після 50 років (мені маже 54 і я знаю що кажу ,тут в цивільному житті важко ,а на "передку" взагалі пекло ,тим більше що у більшості зних проблеми зі здоров"ям ,зважаючи на вік) , при совітах взагалі в 50 років знімали з обліку ,
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27.08.2024 17:41 Ответить
Наших воїнів теж немало полягло в Бахмуті.Але тобі їх не шкода,гнида,це ж не твої рідні чи друзі.Твої клоуни мають бронь.
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27.08.2024 16:45 Ответить
Що ви за дурницю пишете? Втрати будуть у будь-якому випадку. Якраз такий і є оптимальний режим мінімальних втрат з нашої сторони. А територія - то таке.
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28.08.2024 10:50 Ответить
Ви не вловили на чому акцент. Головне тут те, що з його оточення ніхто не воює
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30.08.2024 22:15 Ответить
Спочатку просто дурня, а потім провокаційний акцент. Угу.
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31.08.2024 12:39 Ответить
Якось страшно звучить...
Ми покладемо їхніх 50000 як під Бахмутом і потім (як і наші будуть покладені) відійдемо як під Бахмутом від Покровська на " зазделегідь підготовані надійно укріплені рубежі"
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27.08.2024 16:49 Ответить
А скільки вже наших там полягло ,бо українці для зелі- то гарматне м"ясо.
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27.08.2024 17:43 Ответить
Вам за кацапів страшно? Якщо під кожним бахмутом по 50 тисяч, а наших втричі меньше, то на всю Україну їх не вистачить. А відносно "надійно укріплених рубежів" - то це нічого не гарантує, бо КАБи можуть зруйнувати будь-що.
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28.08.2024 11:01 Ответить
І шо?!? В результаті візьмуть Покровськ.
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27.08.2024 16:53 Ответить
Пропозиція? Здати без бою?
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27.08.2024 18:00 Ответить
взимку буде ожеледиця
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27.08.2024 17:07 Ответить
"Іноді буває що там де стоїть три бригади, немає різниці три чи п'ять бригад, головне - хто тисне, і в якій кількості, і на що спроможні бійці", - пояснив він.

Это лбьяснение напоминает наркотический бред.
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27.08.2024 17:12 Ответить
В кожній прес-конференції цього чорта можна з десяток таких фраз знайти
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27.08.2024 18:30 Ответить
Що робить пес, коли йому нема чим зайнятись?
А що робить чиновник, коли нема чим похвалитись?
- Розказує, як у ворога все погано. До речі, ракети вже закінчились, чи ще є?
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27.08.2024 17:20 Ответить
Масовані пуски по 50-100 ракет раніше були кожні пару тижнів, а тепер раз на півроку. Мабуть від того, що збільшується кількість ракет, 100%.
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27.08.2024 19:25 Ответить
Для них це не питання.
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27.08.2024 18:18 Ответить
"За його словами, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони"

Мабуть хтось йому вішає лапшу що солдати у нас не можуть воювати і треба загороджувальні загони.
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27.08.2024 18:31 Ответить
Загороджувальні загони стоять за спинами кацапів і коли вони хочуть відступити, то їх розстрілюють. То про яку локшину ти нам тут чешеш? Чи ти теж кацап?
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28.08.2024 11:19 Ответить
 
 