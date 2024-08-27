Под Покровском РФ положит 50-60 тысяч своих военных, как это было с Бахмутом, - Зеленский
Российские войска продолжают давить на Покровском направлении. В наступлении на Покровск враг может понести потери в 50-60 тыс. человек личного состава.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 2024. Независимость".
Зеленский отметил, что после начала операции ВСУ на Курскую область продвижение россиян возле Покровска замедлилось.
"Иногда бывает что там где стоит три бригады, нет разницы три или пять бригад, главное - кто давит, и в каком количестве, и на что способны бойцы", - объяснил он.
По его словам, у российских штурмовиков нет возможности не наступать, потому что за ними стоят заградительные отряды.
Они там не отступают, возвращаясь назад их расстреливают. И они будут давить. Им это нужно, как ситуация с Бахмутом. Они там положат 50-60 тысяч. Вы это увидите, очень скоро поймете эти цифры. В этом история. Нельзя просто: вы 100 000 - мы 100 000. У нас уже была такая одна операция. Я считаю, что это неправильно. И я рад, что главком Сырский так же считает", - добавил Зеленский.
В то же время он отметил, что с Сырским ежедневно обсуждает усиление Покровского направления, а также Торецкого и Харьковского.
Зеленский также отметил, что за 2,5 года войны стало понятно, как готовить такие операции, кто должен об этих операциях знать и какое количество людей.
"Если враг хоть что-то знает, а уши у него везде, не только в нашем государстве. И если они знают хоть что-то о наших действиях - у нас не будет успехов. А значит не будет шансов, и мы потеряем многое", - резюмировал президент.
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то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
https://x.com/NHunter007/status/1828342145524146678 5 год
46 бригада: Новогродівку втрачено.
Невелика частина біля териконів - питання сьогоднішнього дня.
За тим, як орки зуміли взяти місто з населенням у 14 000 практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни.
Ну не в змозі просто фізично, старики , яким більше 50 років, утримувати наступ молодших за себе рашистів.
Наприклад, зараз під Курахово, воюють переважно ті кому за 50 років з 68-ї та 59-ї бригади. Звичайно вони поволі відступають, хтось навіть йде в СЗЧ, тікає, ітд.
А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз використовуються в Курський області.
Висновок давно очевидний.
Як у всьому світі, в армію потрібно брати молодих, від 18 до 50 років.
А хто старше тих, принаймні в тилові частини та частини забезпечення.
У нас все навпаки.
Старикі на фронт, молодь в тил.
Тому й відступами.
Хоча може це й спеціально так робиться, щоб швидше відступити з Донецької області, задовольнивши вимоги пуйла і потім почати з ним перемовини.
Ми покладемо їхніх 50000 як під Бахмутом і потім (як і наші будуть покладені) відійдемо як під Бахмутом від Покровська на " зазделегідь підготовані надійно укріплені рубежі"
Это лбьяснение напоминает наркотический бред.
А що робить чиновник, коли нема чим похвалитись?
- Розказує, як у ворога все погано. До речі, ракети вже закінчились, чи ще є?
Мабуть хтось йому вішає лапшу що солдати у нас не можуть воювати і треба загороджувальні загони.