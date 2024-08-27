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Новини Війна
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Під Покровськом РФ покладе 50-60 тисяч своїх військових, як це було з Бахмутом, - Зеленський

Зеленський про Покровський напрямок

Російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку. У наступі на Покровськ ворог може зазнати втрат у 50-60 тис. осіб особового складу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".

Зеленський зазначив, що після початку операції ЗСУ на Курську область просування росіян біля Покровська сповільнилося.

"Іноді буває що там де стоїть три бригади, немає різниці три чи п’ять бригад, головне - хто тисне, і в якій кількості, і на що спроможні бійці", - пояснив він.

За його словами, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони.

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Вони там не відступають, повертаючись назад їх розстрілюють. І вони будуть тиснути. Їм це потрібно, як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 – ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", - додав Зеленський.

Водночас він зауважив, що з Сирським щоденно обговорює посилення Покровського напрямку, а також Торецького і Харківського.

Зеленський також зазначив, що за 2,5 року війни стало зрозуміло, як готувати такі операції, хто повинен про ці операції знати і яка кількість людей.

"Якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди, не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії - у нас не буде успіхів. А значить не буде шансів, і ми втратимо багато що", - резюмував президент.

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Автор: 

армія рф (17255) Зеленський Володимир (23719) Покровськ (614)


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Топ коментарі
+25
якщо туди послати татарова
то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
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27.08.2024 16:26
+15
Наших воїнів теж немало полягло в Бахмуті.Але тобі їх не шкода,гнида,це ж не твої рідні чи друзі.Твої клоуни мають бронь.
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27.08.2024 16:45
+13
і це при відсутніх фортифікаціях гроши на яки розікрали зелені гниди....а якби були побудовані належні фортифікації ворога там би не було...
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27.08.2024 16:27
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якщо туди послати татарова
то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
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27.08.2024 16:26 Відповісти
лахматовскіє лапті аладіна не догоніт даже орда татаров
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27.08.2024 16:50 Відповісти
і це при відсутніх фортифікаціях гроши на яки розікрали зелені гниди....а якби були побудовані належні фортифікації ворога там би не було...
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27.08.2024 16:27 Відповісти
Воно, обкурене, наші втрати не рахує
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27.08.2024 17:41 Відповісти
https://x.com/NHunter007 Serg

https://x.com/NHunter007/status/1828342145524146678 5 год

46 бригада: Новогродівку втрачено.

Невелика частина біля териконів - питання сьогоднішнього дня.

За тим, як орки зуміли взяти місто з населенням у 14 000 практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни.
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27.08.2024 16:31 Відповісти
Це тема табу. Громадяни давно навчилися ігнорувати все неприємне. Вчора на одному стрімі 1,5 тисяча патріотів гигикала на Курськ! На Курськ! На Курськ!
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27.08.2024 17:03 Відповісти
Ну тут можна зрозуміти. Поки росіяне брали ті нещасні шість кв км Новогродівки, ЗСУ взяли сто шість кв км в Курській обоасті.
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27.08.2024 19:15 Відповісти
До речі, там всі російськомовні, і стример і глядачі. І не прийнято лаяти Зеленського.
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Його електорат.
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27.08.2024 17:12 Відповісти
Просування кацапів можливе тільки завдяки країнам Заходу, які мовчки спостерігають, даючи обмежений ресурс озброєння та використання їхньої зброї.
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27.08.2024 16:37 Відповісти
і що? треба буде - покладе! кацапам похєр!
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27.08.2024 16:39 Відповісти
Похєр-то похєр, а от на вихід на кордони Донецької області вже не вистачить кацапського мʼяса.
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27.08.2024 19:17 Відповісти
з якого дива їм його не вистачить? там того скота ще повно бігає по всьому кацапстану
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27.08.2024 22:33 Відповісти
Не треба бути експертом, щоб зрозуміти очевидну істину, що наш відступ на Донбасі буде продовжуватися до тих пір, поки не буде змінений підхід до комплектації армії, особливо на фронті.
Ну не в змозі просто фізично, старики , яким більше 50 років, утримувати наступ молодших за себе рашистів.
Наприклад, зараз під Курахово, воюють переважно ті кому за 50 років з 68-ї та 59-ї бригади. Звичайно вони поволі відступають, хтось навіть йде в СЗЧ, тікає, ітд.
А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз використовуються в Курський області.
Висновок давно очевидний.
Як у всьому світі, в армію потрібно брати молодих, від 18 до 50 років.
А хто старше тих, принаймні в тилові частини та частини забезпечення.
У нас все навпаки.
Старикі на фронт, молодь в тил.
Тому й відступами.
Хоча може це й спеціально так робиться, щоб швидше відступити з Донецької області, задовольнивши вимоги пуйла і потім почати з ним перемовини.
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27.08.2024 16:40 Відповісти
"А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз" служать в поліції.
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27.08.2024 17:22 Відповісти
Якиі вже з них вояки після 50 років (мені маже 54 і я знаю що кажу ,тут в цивільному житті важко ,а на "передку" взагалі пекло ,тим більше що у більшості зних проблеми зі здоров"ям ,зважаючи на вік) , при совітах взагалі в 50 років знімали з обліку ,
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27.08.2024 17:41 Відповісти
Наших воїнів теж немало полягло в Бахмуті.Але тобі їх не шкода,гнида,це ж не твої рідні чи друзі.Твої клоуни мають бронь.
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27.08.2024 16:45 Відповісти
Що ви за дурницю пишете? Втрати будуть у будь-якому випадку. Якраз такий і є оптимальний режим мінімальних втрат з нашої сторони. А територія - то таке.
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28.08.2024 10:50 Відповісти
Ви не вловили на чому акцент. Головне тут те, що з його оточення ніхто не воює
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30.08.2024 22:15 Відповісти
Спочатку просто дурня, а потім провокаційний акцент. Угу.
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31.08.2024 12:39 Відповісти
Якось страшно звучить...
Ми покладемо їхніх 50000 як під Бахмутом і потім (як і наші будуть покладені) відійдемо як під Бахмутом від Покровська на " зазделегідь підготовані надійно укріплені рубежі"
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27.08.2024 16:49 Відповісти
А скільки вже наших там полягло ,бо українці для зелі- то гарматне м"ясо.
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27.08.2024 17:43 Відповісти
Вам за кацапів страшно? Якщо під кожним бахмутом по 50 тисяч, а наших втричі меньше, то на всю Україну їх не вистачить. А відносно "надійно укріплених рубежів" - то це нічого не гарантує, бо КАБи можуть зруйнувати будь-що.
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28.08.2024 11:01 Відповісти
І шо?!? В результаті візьмуть Покровськ.
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27.08.2024 16:53 Відповісти
Пропозиція? Здати без бою?
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27.08.2024 18:00 Відповісти
взимку буде ожеледиця
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27.08.2024 17:07 Відповісти
"Іноді буває що там де стоїть три бригади, немає різниці три чи п'ять бригад, головне - хто тисне, і в якій кількості, і на що спроможні бійці", - пояснив він.

Это лбьяснение напоминает наркотический бред.
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27.08.2024 17:12 Відповісти
В кожній прес-конференції цього чорта можна з десяток таких фраз знайти
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27.08.2024 18:30 Відповісти
Що робить пес, коли йому нема чим зайнятись?
А що робить чиновник, коли нема чим похвалитись?
- Розказує, як у ворога все погано. До речі, ракети вже закінчились, чи ще є?
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27.08.2024 17:20 Відповісти
Масовані пуски по 50-100 ракет раніше були кожні пару тижнів, а тепер раз на півроку. Мабуть від того, що збільшується кількість ракет, 100%.
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27.08.2024 19:25 Відповісти
Для них це не питання.
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27.08.2024 18:18 Відповісти
"За його словами, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони"

Мабуть хтось йому вішає лапшу що солдати у нас не можуть воювати і треба загороджувальні загони.
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27.08.2024 18:31 Відповісти
Загороджувальні загони стоять за спинами кацапів і коли вони хочуть відступити, то їх розстрілюють. То про яку локшину ти нам тут чешеш? Чи ти теж кацап?
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28.08.2024 11:19 Відповісти
 
 