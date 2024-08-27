Під Покровськом РФ покладе 50-60 тисяч своїх військових, як це було з Бахмутом, - Зеленський
Російські війська продовжують тиснути на Покровському напрямку. У наступі на Покровськ ворог може зазнати втрат у 50-60 тис. осіб особового складу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність".
Зеленський зазначив, що після початку операції ЗСУ на Курську область просування росіян біля Покровська сповільнилося.
"Іноді буває що там де стоїть три бригади, немає різниці три чи п’ять бригад, головне - хто тисне, і в якій кількості, і на що спроможні бійці", - пояснив він.
За його словами, у російських штурмовиків немає можливості не наступати, тому що за ними стоять загороджувальні загони.
Вони там не відступають, повертаючись назад їх розстрілюють. І вони будуть тиснути. Їм це потрібно, як ситуація з Бахмутом. Вони там положать 50-60 тисяч. Ви це побачите, дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. Не можна просто: ви 100 000 – ми 100 000. У нас уже була така одна операція. Я вважаю, що це неправильно. І я радий, що главком Сирський так само вважає", - додав Зеленський.
Водночас він зауважив, що з Сирським щоденно обговорює посилення Покровського напрямку, а також Торецького і Харківського.
Зеленський також зазначив, що за 2,5 року війни стало зрозуміло, як готувати такі операції, хто повинен про ці операції знати і яка кількість людей.
"Якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди, не тільки в нашій державі. І якщо вони знають хоч щось про наші дії - у нас не буде успіхів. А значить не буде шансів, і ми втратимо багато що", - резюмував президент.
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то й ще тис 20 чеченців покладе
одним пострілом
https://x.com/NHunter007/status/1828342145524146678 5 год
46 бригада: Новогродівку втрачено.
Невелика частина біля териконів - питання сьогоднішнього дня.
За тим, як орки зуміли взяти місто з населенням у 14 000 практично за 3 дні, можна говорити про своєрідний антирекорд війни.
Ну не в змозі просто фізично, старики , яким більше 50 років, утримувати наступ молодших за себе рашистів.
Наприклад, зараз під Курахово, воюють переважно ті кому за 50 років з 68-ї та 59-ї бригади. Звичайно вони поволі відступають, хтось навіть йде в СЗЧ, тікає, ітд.
А більш молоді воїни, більш боєздатні, зараз використовуються в Курський області.
Висновок давно очевидний.
Як у всьому світі, в армію потрібно брати молодих, від 18 до 50 років.
А хто старше тих, принаймні в тилові частини та частини забезпечення.
У нас все навпаки.
Старикі на фронт, молодь в тил.
Тому й відступами.
Хоча може це й спеціально так робиться, щоб швидше відступити з Донецької області, задовольнивши вимоги пуйла і потім почати з ним перемовини.
Ми покладемо їхніх 50000 як під Бахмутом і потім (як і наші будуть покладені) відійдемо як під Бахмутом від Покровська на " зазделегідь підготовані надійно укріплені рубежі"
Это лбьяснение напоминает наркотический бред.
А що робить чиновник, коли нема чим похвалитись?
- Розказує, як у ворога все погано. До речі, ракети вже закінчились, чи ще є?
Мабуть хтось йому вішає лапшу що солдати у нас не можуть воювати і треба загороджувальні загони.