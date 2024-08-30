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Новости Помощь Украине
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Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

сша,зрк,петріот

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", - сказано в документе.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это самая современная конфигурация системы Patriot, которая используется как США, так и почти 20 другими союзниками.

Стоит заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут остальные три.

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Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в частности с США, чтобы получить новый комплекс Patriot на замену тому, что будет передан Украине. Расходы на приобретение новой системы будут покрыты за счет международных фондов, выделенных для Украины. Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, что обойдется примерно в 60 миллионов долларов в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета Минобороны Румынии.

Напоминаем, о решении предоставить Украине ЗРК Patriot президент Румынии Йоханнис сообщил в июне 2024 года.

Автор: 

ПВО (2729) Румыния (1088) Patriot (270)


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Топ комментарии
+12
Хто б міг подумати? А виявились у найважчу годину румуни нашими вірними друзями і союзниками. Без умов і застережень, без блокувань і пустопорожніх обіцянок.
Просто роблять все від них залежне для перемоги України над рашистською пітьмою.
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30.08.2024 23:00
+9
З миру по нитці - рашці на зашморг.
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30.08.2024 22:54
+6
Є ще один беззастережний друг і союзник України - це Данія.
Ця країна взяла на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу у розмірі, який можна порівняти з 71% її оборонного бюджету протягом 2 років!

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30.08.2024 23:43
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Не пройшло й три роки!
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30.08.2024 22:52 Ответить
З миру по нитці - рашці на зашморг.
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30.08.2024 22:54 Ответить
Респект Румунії тіпа ти не курсі що вони допомагають не не гірше Польщі .май совість мля
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31.08.2024 08:27 Ответить
Хто б міг подумати? А виявились у найважчу годину румуни нашими вірними друзями і союзниками. Без умов і застережень, без блокувань і пустопорожніх обіцянок.
Просто роблять все від них залежне для перемоги України над рашистською пітьмою.
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30.08.2024 23:00 Ответить
Так як депутатів з опозиції, не відпускають працювати на благо України в інші країни, а влада працює слабко в цьому напрямку, то США, роблять роботу за Україну.

"Глави Міноборони Румунії та США обговорили військову допомогу Україні"
30 серпня, 2024,
https://zn.ua/ukr/europe/hlavi-minoboroni-rumuniji-ta-ssha-obhovorili-vijskovu-dopomohu-ukrajini-.html

І от з'являється новина, про "Міноборони Румунії подало до парламенту законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot"

Подяка США і Румунії !
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31.08.2024 09:42 Ответить
Не здивуюсь, якщо їм щоб збити шлюхед треба буде приймати закон конституційною більшістю
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30.08.2024 23:00 Ответить
Ти реал далеко від теми а може підляуівчький підор
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31.08.2024 08:29 Ответить
а шо? оновляться за рахунок Украiни. виддають, блiн...
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30.08.2024 23:14 Ответить
Є ще один беззастережний друг і союзник України - це Данія.
Ця країна взяла на себе зобов'язання надати Україні військову допомогу у розмірі, який можна порівняти з 71% її оборонного бюджету протягом 2 років!

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30.08.2024 23:43 Ответить
Всім союзникам України, величезна Подяка !
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31.08.2024 13:10 Ответить
Румуни купили петрірти. Невже вони настільки багаиші ?
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30.08.2024 23:54 Ответить
Видно ти зебіла кусок якщо так думаєш.. Виродок руснявий ти хоч виліз з підвалу чи досі вогник треш. Ідіот
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31.08.2024 08:33 Ответить
Благодарим Румынию за помощь. Папа моей жены был румынскоподданный.
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31.08.2024 03:02 Ответить
Таки якісь чудні ті європейці; у сусідів терористи знищують усе, що око бачить, а вони законопроекти у парламентах подають.
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31.08.2024 08:56 Ответить
 
 