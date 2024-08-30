Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Завершение разработки закона о передаче будет способствовать подчеркиванию позиции Румынии как регионального поставщика безопасности и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами", - сказано в документе.

Документ предусматривает передачу одного из семи комплексов Patriot, закупленных у США, в версии 3+. Это самая современная конфигурация системы Patriot, которая используется как США, так и почти 20 другими союзниками.

Стоит заметить, что четыре Patriot уже прибыли в Румынию, из которых два введены в эксплуатацию. В ближайшее время прибудут остальные три.

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Согласно требованию Высшего совета национальной обороны, Румыния должна провести переговоры со своими союзниками по НАТО, в частности с США, чтобы получить новый комплекс Patriot на замену тому, что будет передан Украине. Расходы на приобретение новой системы будут покрыты за счет международных фондов, выделенных для Украины. Однако парламент также должен одобрить принятие нового комплекса, что обойдется примерно в 60 миллионов долларов в виде сборов и комиссий, которые будут покрываться из бюджета Минобороны Румынии.

Напоминаем, о решении предоставить Украине ЗРК Patriot президент Румынии Йоханнис сообщил в июне 2024 года.