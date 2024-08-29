Призываю страны, обещавшие Patriot, наконец-то передать их Украине, - Кулеба

Некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, поэтому странам-партнерам следует ускорить процесс передачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что в апреле, когда Украина попросила о дополнительных Patriot "произошел хороший прогресс", однако некоторые системы до сих пор не поставлены.

"Призываю все страны, которые пообещали "Patriot" месяцы назад, наконец поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, уже пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что также планирует говорить на встрече об обеспокоенности Украины проблемой с тем, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени и при таких условиях невозможно четко планировать действия на поле боя.

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Кулеба отметил, что также будет призывать партнеров к инвестициям в производство нужного Украине оружия в Украине, что является более дешевым и более ресурсоэффективным способом.

Напомним, в июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленскийотметил, что для полной защиты неба Украине нужны 25 систем Patriot.