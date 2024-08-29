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Призываю страны, обещавшие Patriot, наконец-то передать их Украине, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, поэтому странам-партнерам следует ускорить процесс передачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что в апреле, когда Украина попросила о дополнительных Patriot "произошел хороший прогресс", однако некоторые системы до сих пор не поставлены.

"Призываю все страны, которые пообещали "Patriot" месяцы назад, наконец поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, уже пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия", - подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что также планирует говорить на встрече об обеспокоенности Украины проблемой с тем, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени и при таких условиях невозможно четко планировать действия на поле боя.

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Кулеба отметил, что также будет призывать партнеров к инвестициям в производство нужного Украине оружия в Украине, что является более дешевым и более ресурсоэффективным способом.

Напомним, в июле 2024 года президент Украины Владимир Зеленскийотметил, что для полной защиты неба Украине нужны 25 систем Patriot.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (268)


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Топ комментарии
+8
хтось теж обіцяв багато чого, наприклад, зарплату вчителям 4 тис. дол.
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29.08.2024 11:20
+4
С производством лопат видимо все отлично, что успокаивает.
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29.08.2024 11:24
+3
закликун мамкин, закрий свою шаурможуйку. ти вже з'їздив в Китай - тепер з 1 вересня хер купиш запчастини до дронів....
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29.08.2024 11:37
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Правила форума Совет форумчан
хтось теж обіцяв багато чого, наприклад, зарплату вчителям 4 тис. дол.
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29.08.2024 11:20 Ответить
США,Євросоюз...Чи приймуть вони мільйони українських біженців, які прийдуть на їх кордони рятуватися від замерзання і темноти...? Перекриють кордони:?ППО не допоможе!"Вибирайте, або зброю і дозвіл на адекватну відповідь по раші, або мільйони біженців?
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05.09.2024 10:33 Ответить
Треба пригрозити, що розкриємо прізвища керівників, які не виконали взяті зобов'язання.
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29.08.2024 11:22 Ответить
С производством лопат видимо все отлично, что успокаивает.
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29.08.2024 11:24 Ответить
"відбувся гарний прогрес"
на словах
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29.08.2024 11:29 Ответить
А хтось обіцяв закінчити війну за три тижня👈
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29.08.2024 11:35 Ответить
закликун мамкин, закрий свою шаурможуйку. ти вже з'їздив в Китай - тепер з 1 вересня хер купиш запчастини до дронів....
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29.08.2024 11:37 Ответить
Закликаю ригоанальне дєрьмаче кодло перестати мародерити і здавати Україну ворогу
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29.08.2024 11:55 Ответить
а лопаты где? уже и их растащили?
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29.08.2024 11:58 Ответить
Вы такие нескромные вопросы задаете
Прямо как журналисты на пресс- конференции президента
Представляете- если бы они спросили у президента про лопаты?
Страшно представить - что он мог ответить...
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29.08.2024 12:25 Ответить
Не может же ОДИН ТАТАРОВ отстреливаться!!!
Совесть надо иметь ,господа !
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29.08.2024 12:22 Ответить
Просто жесть.
Що ж це за партнери?
Просто не має слів.
Гинуть люди, руйнується рашистами країні, а ті хтоб міг зацідити пуйлу в макитри аби в мовщолеї опинився...в розваленому, все граються в червоні лінії як екесь сц..кло в пляшку😡
Жалюгідне самоприниження сильних світу цього💩
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29.08.2024 12:52 Ответить
 
 