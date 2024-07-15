Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить полностью Украину, - Зеленский

Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Сейчас есть решение по 5 системам ПВО, которые Киев ожидает получить от партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина также получит десятки других систем и ракет.

Результат саммита НАТО - имеем положительные решения по усилению нашей ПВО. Дополнительно, мы получим 5 систем Patriot от наших партнеров, а также десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т и ракет", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для полного закрытия неба нам нужно еще 25 систем Patriot. Эта система является высшим звеном в нашей системе ПВО, поскольку способна сбивать баллистические ракеты.

"Европа нам дала все что могла по ПВО. Есть еще несколько стран, которые могут дать и мы над этим работаем - есть положительные сигналы", - добавил президент.