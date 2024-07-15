Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить полностью Украину, - Зеленский
Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Сейчас есть решение по 5 системам ПВО, которые Киев ожидает получить от партнеров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина также получит десятки других систем и ракет.
Результат саммита НАТО - имеем положительные решения по усилению нашей ПВО. Дополнительно, мы получим 5 систем Patriot от наших партнеров, а также десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т и ракет", - сказал Зеленский.
Он отметил, что для полного закрытия неба нам нужно еще 25 систем Patriot. Эта система является высшим звеном в нашей системе ПВО, поскольку способна сбивать баллистические ракеты.
"Европа нам дала все что могла по ПВО. Есть еще несколько стран, которые могут дать и мы над этим работаем - есть положительные сигналы", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
НІКАДА !
.
він сам хоча б "собачу будку" побудував за своє нєлохське життя
тільки й чутно: "Діду, дай корабля з матросами !"
Одесу з ранку балістикою закидують. Спочатку завжди летить розвідник.
Ви ракет до "Петріотів" не напасетесь, у русні "Іскандерів" завжди в рази більше буде.
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.
Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.
Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...
Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
Якщо уявити що у нас є трильйон доларів. І нам треба купити томагавки, дальнобойні ракети, яз і все інше. Покажіть мені пальцем, хто нам це продасть.
І потім не задавайте дурних питань.
За 1,3 млрд євро на неіснуючі 100к снарядів можна було один купити легко.
За розкрадання на фортифікації, можна легко щось надибати. Проти крабів не діє, проти зрадників що координували по ним що робите, гагороджуєте?
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-v-bukovele-zapisal-video-na-lyzhah-i-pozdravil-ukraincev-s-rozhdestvom-novosti-ukrainy-50207049.html