Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить полностью Украину, - Зеленский

Зеленський розповів, скільки Patriot потрібно Україні для закриття неба

Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть свое небо. Сейчас есть решение по 5 системам ПВО, которые Киев ожидает получить от партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина также получит десятки других систем и ракет.

Результат саммита НАТО - имеем положительные решения по усилению нашей ПВО. Дополнительно, мы получим 5 систем Patriot от наших партнеров, а также десятки систем HAWK, NASAMAS, SAMP-Т и ракет", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый пакет помощи Украине на 225 млн дол. будет включать батарею Patriot и разные типы боеприпасов, - Пентагон

Он отметил, что для полного закрытия неба нам нужно еще 25 систем Patriot. Эта система является высшим звеном в нашей системе ПВО, поскольку способна сбивать баллистические ракеты.

"Европа нам дала все что могла по ПВО. Есть еще несколько стран, которые могут дать и мы над этим работаем - есть положительные сигналы", - добавил президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) ПВО (3140) Patriot (367)
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
15.07.2024 14:46 Ответить
+12
курва !

він сам хоча б "собачу будку" побудував за своє нєлохське життя

тільки й чутно: "Діду, дай корабля з матросами !"
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
+6
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
када ми будєм в ната
показать весь комментарий
15.07.2024 14:46 Ответить
з Цим ?

НІКАДА !

.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:50 Ответить
з цим зрадником - ніколи!
показать весь комментарий
15.07.2024 14:55 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:46 Ответить
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
Млять було 7, потім 13,15, тепер уже 25🤦🤦
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
Дорога ложка у обєду, тут так само і з петріотам
показать весь комментарий
15.07.2024 15:02 Ответить
курва !

він сам хоча б "собачу будку" побудував за своє нєлохське життя

тільки й чутно: "Діду, дай корабля з матросами !"
показать весь комментарий
15.07.2024 14:47 Ответить
і хто їх надасть? обіцяють 5, на справі лише 1. Але дурне свою оборонку загубило, ледь армію не зруйнувало. Все що воно зробило - привело до війни 22 року
показать весь комментарий
15.07.2024 14:48 Ответить
Насамперед потрібні засоби закриття "малого неба".
Одесу з ранку балістикою закидують. Спочатку завжди летить розвідник.
Ви ракет до "Петріотів" не напасетесь, у русні "Іскандерів" завжди в рази більше буде.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:52 Ответить
12,24,32,64,128...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:52 Ответить
Цікаві вони математики .
показать весь комментарий
15.07.2024 14:55 Ответить
8,16,32,64,128,256,512,1024...
показать весь комментарий
15.07.2024 14:59 Ответить
Ого губу раскатал. Наверное во всей Европе столько нету. Уже молчу о ракетах к етим Петриотам. Лучше бы просил Тамагавки. Потому что как показала практика, глухая оборона ето заведомо проигрышная позиция. Нужно контратаковать вражескую территорию. Например сейчас во время жары лучше всего отправлять зажигательные дроны и сжечь всю рашку до тла.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:54 Ответить
А для чого Тамагавки, якщо й Атакамсами не дозволяють нормально влупити?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
смисл просити те, що ніколи не дадуть? вони сс*ться дати дозвіл бити більш ніж на 100 км, а ви про томагавки. Смішно
показать весь комментарий
15.07.2024 18:07 Ответить
Не прибрав Ермака вчасно - ось і мимо НАТО пролетіли . А попереджали - звільни усі фсбєшні консерви із ОПУ .
показать весь комментарий
15.07.2024 14:54 Ответить
"Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил!
Страною правит шут чуть-чуть шаля,
Народ смеется, мучаясь от боли.

Шут позабыл про то что обещал
-Он обещал народу мир и счастье,
Но первым делом землю он продал,
Всем тем кто близок оказался к власти.

Как жалок шут на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил
-Вращается по-прежнему Земля
Ну а народ - народ наш шут уволил..."
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"...

Роберт Бенс, шотландский поэт XVIII века
показать весь комментарий
15.07.2024 14:57 Ответить
краще скажи, Вова, скільки ти уїбав у дороги, озеленення, бруківки та інші ком роботи, які наразі неактуальні взагалі, тому що на війну усе йти, а потім будеш скиглити, скільки не вистачило на Патріоти і скільки тобі потрібно. Ще скажи, скільки Громів, Вільх, Нептунів ти зробив, тут же ж не треба просити, самому можна зробити, яка відповідь, Потужний ти не наш?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
Якщо потрібно, то купи. В чому проблема?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:01 Ответить
я вже писав. Але тупі знову запитують.

Якщо уявити що у нас є трильйон доларів. І нам треба купити томагавки, дальнобойні ракети, яз і все інше. Покажіть мені пальцем, хто нам це продасть.
І потім не задавайте дурних питань.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:09 Ответить
А зі 100 системами Україна буде безпечнішою в 4 рази.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:02 Ответить
Давно вже треба за свої купляти. Дайте, дайте та ще раз дайте. Українська бізнес-еліта привикла до бюджету платити копійки та ще з того бюджету бідного якби і вкрасти. З такими забезпечити країні державність ой як важко.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:10 Ответить
див. вище
показать весь комментарий
15.07.2024 18:10 Ответить
Оце губу розказав.
За 1,3 млрд євро на неіснуючі 100к снарядів можна було один купити легко.
За розкрадання на фортифікації, можна легко щось надибати. Проти крабів не діє, проти зрадників що координували по ним що робите, гагороджуєте?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:14 Ответить
25 штук это более 10 процентов от 240 штук, находящихся вне США. Я бы не назвал такой вариант реалистичным. Хотя чего это я? - это ж очередные хотелки. Все вокруг жлобы и ничего не дают, а значит во всем виноват жадный запад.
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
А скільки потрібно асфальтоукладчиків, щоб кожному із "зеленої сім'ї" вкрасти мільярд?
показать весь комментарий
15.07.2024 15:17 Ответить
Він же сказав,25, кожному!!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 15:22 Ответить
Зе думаешь на Западе не помнят твои покатушки на лыжах в начале года в Карпатах ?

https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-v-bukovele-zapisal-video-na-lyzhah-i-pozdravil-ukraincev-s-rozhdestvom-novosti-ukrainy-50207049.html
показать весь комментарий
15.07.2024 15:19 Ответить
Боже за , що цей сором
показать весь комментарий
15.07.2024 15:22 Ответить
я ХАЧУ!...............
показать весь комментарий
15.07.2024 16:16 Ответить
Боже , ПРОСИМО , ПОЧУЙ НАС , допоможи нам повернути пана Порошенка і його команду , генерала Залужного, і його бойових генералів ! Бо цього зеленого ,обдовбаного дегенерата , нема сил терпіти ...((
показать весь комментарий
15.07.2024 19:49 Ответить
 
 