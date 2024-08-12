Польша подписала с США контракт на производство 48 пусковых установок Patriot

Польская компания Huta Stalowa Wola и американский концерн Raytheon подписали соглашение о производстве 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Эти пусковые установки... будут производиться в Польше", - сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время поездки в Сохачев.

Отмечается, что контракт на 48 пусковых установок Patriot стоимостью $1,23 миллиарда станет еще одним в серии сделок так называемой II фазы программы "Висла", которая предусматривает приобретение шести батарей зенитных установок Patriot системы противоракетной обороны для польской армии.

Также читайте: Планы США увеличить производство ракет Patriot в Японии откладываются из-за нехватки важного компонента, - Reuters

В рамках первого этапа программы Польша заказала две такие батареи.

Пусковые установки M903, разработанные американским концерном Raytheon, будет производить польская Huta Stalowa Wola.

Вторжение России в Украину в 2022 году сделало оборону приоритетом для стран восточного фланга НАТО, и Польша в этом году увеличила расходы примерно до 4% от ВВП, стремясь укрепить свои вооруженные силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить полностью Украину, - Зеленский

Напомним, ранее Польша подписала соглашение с США на закупку нескольких сотен ракет класса воздух-воздух AIM-120C AMRAAM. Поставки будут осуществляться после 2029 года.