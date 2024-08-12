Польша подписала с США контракт на производство 48 пусковых установок Patriot
Польская компания Huta Stalowa Wola и американский концерн Raytheon подписали соглашение о производстве 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной обороны Patriot.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Эти пусковые установки... будут производиться в Польше", - сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время поездки в Сохачев.
Отмечается, что контракт на 48 пусковых установок Patriot стоимостью $1,23 миллиарда станет еще одним в серии сделок так называемой II фазы программы "Висла", которая предусматривает приобретение шести батарей зенитных установок Patriot системы противоракетной обороны для польской армии.
В рамках первого этапа программы Польша заказала две такие батареи.
Пусковые установки M903, разработанные американским концерном Raytheon, будет производить польская Huta Stalowa Wola.
Вторжение России в Украину в 2022 году сделало оборону приоритетом для стран восточного фланга НАТО, и Польша в этом году увеличила расходы примерно до 4% от ВВП, стремясь укрепить свои вооруженные силы.
Напомним, ранее Польша подписала соглашение с США на закупку нескольких сотен ракет класса воздух-воздух AIM-120C AMRAAM. Поставки будут осуществляться после 2029 года.
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А в Польщі платні дороги - бімба, але я якось випадково звернув не туди і трохи проїхав безкоштовними селами - там капець. Як в Черкаси попав.
не логічно...
не мої слова...
голоснувши за віслюка на себе подібного.
кацапня за таких самих дурнів і думала коли поперла.
але є і інші...
е2 е4 - це тільки перший ход...
ти якось сам блеяти навчився...
ах то був мальчік..... - гризи терікон!
за терікона питань нема?
десь так і думав... 🤣
кацапня і в тернопільський області народжується - звікися же всялося 73% баранів?
і ви сукі хаваєте...
гімна вам на лопaті, а не борщ
а гроші в хаті потрібні...
сукі даунбасянські і кацапняві шо б ви тока знали як я вас ненавиджу...
вже наші діти нас не зовсім розуміють, а онукі не зовсім рзуміють їхніх батьків - такий собі срач...
інакше понавозять їм кацапи сюрпризів
Тобто 48 пускових, це 6 батарей та ціна за все 1.23млрд
Україна отримала 14 пускових від Німеччини, 8 від США, та 2 від Нідерландів
Загалом 24 пускових
Дивує ціна 1.23млрд за 48 пускових, коли для України озвучували ціну від 1 до 1.5млрд, за одну батарею тобто від 4 до 8 пускових.
Тобто ціна в 6 раз більше ніж реальна ціна виготовлення
Що скажуть боти, котрі не вірили що батарея Patriot не коштує 1-1.5млрд?
Підтвердження, через PDA котрі включають 1 батарею Patriot
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 28 FY 2023 December 21, 2022 $1,000M
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
Не претендую на істину, поправте якщо я помиляюся.
Однозначно можна зробити висновок, що батарея коштує менше 1млрд, тому що пакет на 1млрд включає багато іншої зброї
А згідно останнього PDA ціна батареї вже менше 225млн, тому що також є зброя окрім батареї