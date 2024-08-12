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Польша подписала с США контракт на производство 48 пусковых установок Patriot

Польща вироблятиме пускові установки до Patriot

Польская компания Huta Stalowa Wola и американский концерн Raytheon подписали соглашение о производстве 48 пусковых установок M903, входящих в состав систем противовоздушной обороны Patriot.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Эти пусковые установки... будут производиться в Польше", - сообщил вице-премьер-министр - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время поездки в Сохачев.

Отмечается, что контракт на 48 пусковых установок Patriot стоимостью $1,23 миллиарда станет еще одним в серии сделок так называемой II фазы программы "Висла", которая предусматривает приобретение шести батарей зенитных установок Patriot системы противоракетной обороны для польской армии.

Также читайте: Планы США увеличить производство ракет Patriot в Японии откладываются из-за нехватки важного компонента, - Reuters

В рамках первого этапа программы Польша заказала две такие батареи.

Пусковые установки M903, разработанные американским концерном Raytheon, будет производить польская Huta Stalowa Wola.

Вторжение России в Украину в 2022 году сделало оборону приоритетом для стран восточного фланга НАТО, и Польша в этом году увеличила расходы примерно до 4% от ВВП, стремясь укрепить свои вооруженные силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить полностью Украину, - Зеленский

Напомним, ранее Польша подписала соглашение с США на закупку нескольких сотен ракет класса воздух-воздух AIM-120C AMRAAM. Поставки будут осуществляться после 2029 года.

Автор: 

Польша (8404) производство (460) США (26454) Patriot (265)


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Топ комментарии
+4
ого... нафіга їм стільки? будуйте краще дороги.
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12.08.2024 15:59
+2
Радии за поляків
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12.08.2024 16:00
+2
"він таки куку, але нажаль рідня"
не мої слова...
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12.08.2024 16:08
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12.08.2024 15:56 Ответить
ого... нафіга їм стільки? будуйте краще дороги.
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12.08.2024 15:59 Ответить
От як би ЗЕбуїни не крали на дорогах, на армії та оборонці, то за ті мільярди ми могли б купити не 48, а сотню таких установок і тоді не було б ні трагедії Охмадиту, ні окупації Маріка, не було б і "фортеці Бахмут" та тисяч загиблих на фронті і мільйонів українських біженців по всьому світу.
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12.08.2024 17:13 Ответить
Нє-нє! Всі гроші вкрав Порошенко!
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12.08.2024 18:05 Ответить
Товариші забугорщики, ви що з дуба попадали зі своїми жартами і не знаєте що в Польщі мабуть найкращі дороги в ЄС, тому що за останні 20-25 років поляки разом з програмами Євросоюзу вклали в дороги СОТНІ мільярдів доларів. Та Зеленський зі своїм великим крадівництаом навіть близько не стоїть з тими сумами що Польща потратила на дороги в 21 столітті
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12.08.2024 18:49 Ответить
Відкрию вам невеличку таємницю. Найкращі дороги в ЄС в Нідерландах. І це відчувається моментально, коли проїзжаєш в Німеччину і тим більше в Бельгію.
А в Польщі платні дороги - бімба, але я якось випадково звернув не туди і трохи проїхав безкоштовними селами - там капець. Як в Черкаси попав.
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12.08.2024 19:12 Ответить
Ну то сиди в своїх Нідерландах і не вказуй українцям, які тут залишились, що робити, ти свій вибір зробив - порахувавши що Україна не зможе задовільнити твої зажирівші потреби
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12.08.2024 19:31 Ответить
Кісо, в тебе складнощі з розумінням прочитаного? Я вказував полякам, а не українцям. Українці вже зробили свій вибір між ганьбою і війною.
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12.08.2024 21:18 Ответить
Ну голландці теж свого часу в 1940 зробили були свій вибір, здавшись Гітлеру за 2 дня, а зараз живуть собі і не знають, як з розуму сходити - Чи наркотики вживати Чи в ЛГБТ вступати.
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12.08.2024 22:04 Ответить
О! Ви теж ********** "пірнати в історію"? Вас ***** покусав? . Ну то таке. Сидіть собі на дивані вдома, якшо боїтеся, шо не втримаєтеся і вступите в ЛГБТ, якшо буде змога
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13.08.2024 10:33 Ответить
Поки вони їх зроблять, багато чого може змінитися. Наприклад, з'являться якісь нові ракети, що зможуть легко обходити нині існуючі системи ППО
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12.08.2024 15:59 Ответить
будуть нові ракети - буде новий контракт.
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12.08.2024 16:06 Ответить
Пускові установки можуть залишитися ті самі, буде вдосконалено протиракети.
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12.08.2024 16:34 Ответить
Ти мабуть не ще не в курсі, що оці Petriot були розроблені ще 40 років назад, а застосовуються ще й сьогодні, бо там, на Заході, нічого не стоїть на місці і модернізується постійно. Так що, не переживай за поляків - вони отримають саму ******* зброю.
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12.08.2024 17:16 Ответить
Радии за поляків
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12.08.2024 16:00 Ответить
і шо дороги не кладуть, а все в армію?
не логічно...
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12.08.2024 16:03 Ответить
"він таки куку, але нажаль рідня"
не мої слова...
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12.08.2024 16:08 Ответить
Слухай забугорщики, перш ніж робити примітивні дурні підколи поцікався, які суми впродовж останніх 25 років Польща вкладає в розбудову дорожньої інфраструктури щороку і досягла рівня такого, що в неї одні з кращих доріг в ЄС. Ці мізері, що зелений крав в 2019-2021 просто смішні порівняно з ними
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12.08.2024 18:55 Ответить
послухай, внутрішній, це ти прозмінував Чонгар,
голоснувши за віслюка на себе подібного.
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12.08.2024 18:59 Ответить
це все ти зробив одним папірцем...
кацапня за таких самих дурнів і думала коли поперла.
але є і інші...
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12.08.2024 19:02 Ответить
Я віслюка зеленого не підтримував на виборах, а ось ти звалило з країни, мабуть навіть до війни, порахувавши її недостойною і неспроможною обслуговувати забаганки такого ненажерливого віслюка як ти. І все що тобі лишається, зраднику, то харкати зі своїх штатів жовчю на українців, які залишили з нею до кінця, незалежно у війську вони чи ні
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12.08.2024 19:27 Ответить
я звалило коли ти з червоними прапорами по Хрещятику бігало...
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12.08.2024 19:30 Ответить
І чому не повернулося, коли червоні прапори впали? А мабуть ти з тих "українців" котрим пофігу держава, а на першому місці власний шлунок. Ну тоді чого тобі до того що тут відбувається, звалило 40 років тому то й звалило, тебе ніхто тут не чекає
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12.08.2024 19:35 Ответить
бо десь таких як ти і передпологав...
е2 е4 - це тільки перший ход...
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12.08.2024 19:33 Ответить
Слухай зй...биш, звалило до штатів, слідкуй ось за передвиборчою гонкою в США, а Україні і українцям дай спокій, без тебе розберуться
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12.08.2024 19:37 Ответить
дядя - іди на ***...
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12.08.2024 19:40 Ответить
ти так розумієшся на американсьських перегонах, як свиня в апельсінах...
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12.08.2024 19:42 Ответить
гризи терікон!
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12.08.2024 19:43 Ответить
Чоловіче, мені однакового чому ти в свій час покинув Україну, кожен вирішує де і як він хоче жити. Але мене просто виводить, коли люди, які покинули Україну в пошуках кращого життя беруть, і вчать тих, хто залишився на тій багатостраждальній землі в умовах війни, як їм жити, що робити в цих скрутних часах. Або повертайся сюди, долучайся безпосередньо до цих реалій, або живи собі за своїм бугром і не булькай, ну невже це вам всім незрозуміло
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12.08.2024 20:26 Ответить
ну і хто тебе, казла, вчить?
ти якось сам блеяти навчився...
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12.08.2024 20:32 Ответить
вона стіляла в ухо!
ах то був мальчік..... - гризи терікон!
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12.08.2024 20:37 Ответить
"Блеяти"? Вона "стіляла в ухо"? Був мальчік? Гризи терікон... Ти що, сидиш там обдовбаний в цій своїй Америці чи що?
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12.08.2024 20:44 Ответить
тобто дурніше даунбасяцьке ніж я думав?
за терікона питань нема?
десь так і думав... 🤣
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12.08.2024 20:52 Ответить
Слухай бовдуре, я народився і проживаю в Тернопільській області, в західній її частині, в самім серці Галичини, а ось ти куди звалило, і в якім штаті дупу лижеж і кому - ось це звісно питання
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12.08.2024 21:02 Ответить
ти сам не знаєш як мені до сраці звідкі ти....
кацапня і в тернопільський області народжується - звікися же всялося 73% баранів?
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12.08.2024 21:10 Ответить
А 27% мабуть проголосували за щирого патріота, котрий був співзасновником партії регіонів, членом уряду Януковича, російськомовним прихожанином УПЦ МП, мав за друга кума путлера, бізнес інтереси в рф і ще багато чого цікавого. Ці розумники дійсно вірили в щирі наміри цього великого патріота
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12.08.2024 21:23 Ответить
а моя невістка вам даунбасяцьким тварям щє борщ парить
і ви сукі хаваєте...
гімна вам на лопaті, а не борщ
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12.08.2024 21:28 Ответить
ну ти ж знаєш - Вітя після контузії не знає коли і де впаде,
а гроші в хаті потрібні...
сукі даунбасянські і кацапняві шо б ви тока знали як я вас ненавиджу...
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12.08.2024 21:44 Ответить
То навіщо воювати за цей даунбас як ви кажете? Та й в Криму такі самі кацапи живуть як на Донбасі, то навіщо все це було ще з 2014
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12.08.2024 21:58 Ответить
земля українська - бабмбасятники ні...
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12.08.2024 22:09 Ответить
Ну я думаю, що українська земля там, де живуть українці - люди, які шанують українські традиції, звичаї, символіку, ототожнюють себе з Україною в цілому. Навіщо нам земля з вороже налаштованим до України населенням? Ми що, в якомусь середньовіччі живемо - де правителі постійно гналися за землями?
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12.08.2024 22:20 Ответить
ви навіть не знаєте скільки українців в Америці і Канаді себе ототожнюють з Україною - корні ж не вирвеш...
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12.08.2024 22:34 Ответить
але ми останнє покоління...
вже наші діти нас не зовсім розуміють, а онукі не зовсім рзуміють їхніх батьків - такий собі срач...
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12.08.2024 22:45 Ответить
Знаю, і вони становлять 0,3% населення США і 3% населення Канади, але це при умові, що всі хто там живуть ототожнюють себе з Україною, думаю і того менше. А на донбасі чи в криму дуже мала кількість себе відчувала українцями
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12.08.2024 22:46 Ответить
Відтепер для поляків життєво необхідно наглухо закрити сухопутний, авіа та морський кордон із @уйлостаном та увесь кордон із **********
інакше понавозять їм кацапи сюрпризів
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12.08.2024 16:07 Ответить
"Зазначається, що контракт на 48 пускових установок вартістю $1,23 мільярда стане ще одним у серії угод так званої II фази програми "Вісла", яка передбачає придбання шести батарей зенітних установок Patriot системи протиракетної оборони для польської армії."

Тобто 48 пускових, це 6 батарей та ціна за все 1.23млрд

Україна отримала 14 пускових від Німеччини, 8 від США, та 2 від Нідерландів
Загалом 24 пускових

Дивує ціна 1.23млрд за 48 пускових, коли для України озвучували ціну від 1 до 1.5млрд, за одну батарею тобто від 4 до 8 пускових.
Тобто ціна в 6 раз більше ніж реальна ціна виготовлення

Що скажуть боти, котрі не вірили що батарея Patriot не коштує 1-1.5млрд?

Підтвердження, через PDA котрі включають 1 батарею Patriot
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 28 FY 2023 December 21, 2022 $1,000M
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ PDA 61 FY 2024 July 11, 2024 $225M
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12.08.2024 17:01 Ответить
Можливо, тому що пускові - сама недорога частина повноцінної батареї?
Не претендую на істину, поправте якщо я помиляюся.
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12.08.2024 17:28 Ответить
Тоді відкриваємо посилання на 2 PDA, та дивимось що ще було в пакеті окрім батареї Patriot

Однозначно можна зробити висновок, що батарея коштує менше 1млрд, тому що пакет на 1млрд включає багато іншої зброї

А згідно останнього PDA ціна батареї вже менше 225млн, тому що також є зброя окрім батареї
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12.08.2024 17:39 Ответить
в Зе з Єрмаком інфаркт буде
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12.08.2024 18:05 Ответить
А Ми? Ми - Україна підписали контракт на виготовлення Петріотов? Щось мені здається що ні. Питання - ЧОМУ? Воно ріторічне. Бо наша влада не знає, що таке стратегія. Тільки тактика, бо живуть одним днем.
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12.08.2024 20:32 Ответить
 
 